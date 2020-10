Eine Planungsansicht für das neue Hotel Hampton by Hilton, das mit 141 Zimmern am Vegesacker Hafen entstehen soll. (Grafik: Haven Hoevt GmbH)

Herr Bungardt, die Reisebranche stöhnt über Stornierungen wegen Corona, in Vegesack hat gerade erst die Strandlust den Betrieb eingestellt. Halten Sie trotzdem an Ihren Plänen fest, ein Hotel in Vegesack zu eröffnen?

Michael Bungardt: Die Strandlust hat zugemacht. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Strandlust, Atlantic Hotel und das Hampton by Hilton wären ein magisches Dreieck gewesen. Aber ich bin überzeugt, dass das Hilton als Marke auch eine eigene Zugkraft besitzt. Und wenn man mit der Politik vor Ort spricht, soll es eine Erweiterung im Bereich Freizeit und Naherholung geben. Der Standort ist gut. Auch, wenn keine Zahlen herausgegeben werden: Schauen Sie in den Buchungsplattformen unter der Woche nach der Verfügbarkeit in Vegesack.

Wann soll die Eröffnung gefeiert werden?

Wir haben noch ein Stück zu gehen. Nächstes Jahr beginnt die Bauzeit, da müssen Sie noch 15 Monate draufrechnen. Das Thema Corona trifft uns nicht. Wenn wir eröffnen, sollte Corona vorbei sein. Wenn in zwei Jahren immer noch Corona ist, dann haben wir ein anderes Problem.

Werden Sie das Hotel in Vegesack selbst betreiben?

Ja. Ich war Geschäftsführer im Angestelltenverhältnis einer großen Hotelbetreibergesellschaft, die in ganz Europa agiert hat. Wir haben Holiday Inn, Mercure-Hotels, Super 8- und Hampton-by-Hilton-Hotels geführt. Aufgrund dieser Expertise haben wir die Franchise-Lizenz von Hilton bekommen. Meine Frau Tatiane Domingos-Bungardt und ich haben als Betreiberfirma die Bungardt Hospitality GmbH von meinem Bruder übernommen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Die Bungardt Hospitality GmbH, mit der wir das Hampton by Hilton in Vegesack betreiben werden, gibt es schon seit 1976. Es ist die Firma meiner Eltern, die in Stuttgart mehrere Restaurants unter dem Namen Wienerwald als Franchisenehmer betrieben haben.

Es gibt verschiedene Marken von Hilton, Hampton by Hilton ist eine Low-Budget-Version, korrekt?

Wir bewegen uns immer noch im Bereich Drei-Sterne-plus. Es ist ein Hotel mit limitiertem Service. Es gibt zum Beispiel kein À-la-carte- Restaurant am Abend. Doch am Standort gibt es genug Restaurants. Auch unsere Mitbewerber haben Voll-Gastronomie und Tagungsräume. Da müssen wir nicht noch in den Wettbewerb gehen.

Aber Frühstück gibt es schon?

Natürlich. Ein Hotel ohne Frühstück ist in Deutschland nicht möglich. Frühstück ist der Deutschen eines der wichtigsten Güter.

Die Kette gibt es in 15 verschiedenen Ländern. Welche Zielgruppe wollen Sie in Vegesack ansprechen?

Geschäftsreisende und Freizeitreisende. Der Standort – Bremen an sich – ist super interessant. Und wird es zu Corona-Zeiten mehr denn je sein: Es ist so, dass die Deutschen innerdeutsch Urlaub machen. Die Küstenregionen erleben gerade einen Boom. Corona hat nicht nur Schlechtes gebracht, es birgt auch Chancen.

Waren Sie selbst schon in Vegesack?

Mehrmals, sonst hätte ich keinen Vertrag unterzeichnet. Ich habe auch meine Mitarbeiter hingeschickt, damit sie eine Standort-Analyse vornehmen können. Sie haben auch bei den Mitbewerbern übernachtet, um ein Gefühl für den Standort zu bekommen.

Es liegen erste Planungsansichten des neuen Hotels vor. Wie viele Zimmer wird es haben, wie viele Mitarbeiter werden dort voraussichtlich beschäftigt sein?

Wir planen mit 141 Zimmern direkt neben dem Polizeirevier Vegesack. Es wird also eines der sichersten Hotels Deutschlands sein. Jedes Zimmer wird um die 19 bis 21 Quadratmeter haben. Von der Größe des Hotels mit 141 Zimmern bewegen wir uns in der mittleren Region. Bremen ist nicht Hamburg, wo man auch schon mal über 250 Zimmer baut. Von der Mitarbeiterzahl werden wir in Vegesack mit Housekeeping bei 18 bis 20 Mitarbeitern liegen.

Gibt es im neuen Hotel eine Suite mit Blick auf Vegesack?

Nein, es wird keine Suiten geben. Das gibt die Marke nicht her.

Was kostet eine Nacht im Vegesacker Hampton by Hilton?

Pro Zimmer ab 75 Euro. Es kommt auf die Nachfrage an. Wir haben ein dynamisches Preissystem.

Das Interview führte Patricia Brandt.

Zur Person

Michael Bungardt (45)

ist Hotelfachmann und Geschäftsführer der Bungardt Hospitality GmbH aus Stuttgart, er wird als Franchisenehmer das künftige Hampton by Hilton im neuen Stadtviertel am Hafen in Vegesack betreiben. Der Sohn eines Gastronomen ist verheiratet und hat drei Kinder.