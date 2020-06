Auch Handwerksbetriebe sind förderfähig. Wichtig ist bei der Bewerbung die Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze. (Felix Kästle)

Lemwerder. Noch in diesem Jahr soll mit der Erschließung des Gewerbegebiets Edenbüttel II begonnen werden. Das hat die Verwaltungsspitze den Mitgliedern des Finanz- und Planungsausschusses während der jüngsten Sitzung mitgeteilt. Für den Bau von Gewerbeimmobilien werden die Flächen westlich der Stedinger Straße und südlich des Hanserings voraussichtlich ab Mitte 2021 zur Verfügung stehen, die Erschließung soll im ersten Quartal abgeschlossen sein. In der kommenden Woche befasst sich auch der Rat mit der Frage, nach welchen Richtlinien die Flächen vergeben werden sollen.

Auf dem Tisch der Ratsfrauen und -herren liegen am nächsten Donnerstag (die Sitzung findet in der Begu statt) auch Zahlen, welche Kaufpreise für erschlossene Gewerbeflächen in der Region genommen werden. Absoluter Preiskracher ist dabei das Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte in Ovelgönne mit 12,78 Euro pro Quadratmeter. Das Gebiet Bahnhof Altenesch bewegt sich mit 13 Euro ebenfalls in dieser Region. Es geht aber auch teurer: 30 Euro kostet der Quadratmeter, wenn sich Unternehmen in Wildeshausen an der A1 ansiedeln oder in Hammelwarden bei Brake. Beim Kaufpreis für Edenbüttel II steht in den Unterlagen noch ein X.

Doch wenn der Rat entscheidet, wie mit Edenbüttel II verfahren werden soll, dann zählt nicht das Geld allein, es geht darum, „die positive Entwicklung der Gemeinde zu stärken und nach Möglichkeit eine Vielzahl von neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zu schaffen“. Deshalb wird unter anderem festgelegt, welche Branchen am Rand Lemwerders erwünscht sind – und welche abgelehnt werden. Zu den Unterlagen gehört deshalb eine Positivliste (zum Beispiel die Herstellung oder Bearbeitung chemischer Produkte, Kunststoffe, Keramik – aber auch Uhren, Möbel und etwa Fernsehproduktionen). Die Liste der erwünschten Zweige umfasst 51 Ziffern.

Ausbildung ist wichtig

Die Negativliste ist viel kürzer. Ausgeschlossen werden etwa Land- und Fortwirtschaft, Eisen- und Stahlindustrie, Einzelhandel und Speditionen. Zudem schreibt die Gemeinde fest, dass Vermietungen und Verpachtungen von erworbenen Gewerbeflächen für die Dauer von sieben Jahren nicht zulässig sind.

Die Erschließung von Edenbüttel II wird durch die Europäische Union sowie mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Bei Verkauf von Flächen an Gewerbetreibende, von denen sich bereits mehrere beworben hätten, müssten daher verschiedene Punkte beachtet werden, teilte Bürgermeisterin Regina Neuke mit. Bei den Bewerbern handele es sich sowohl um Betriebe, die sich im Gewerbegebiet Edenbüttel II erweitern wollten, als auch um Unternehmen, die neu in der Gemeinde siedeln möchten. „Ich könnte ganz entspannt alle Grundstücke vergeben“, sagte die Verwaltungschefin. In den Papieren wird ausdrücklich betont, dass bei der Bewerbung der Arbeitsplatzdichte und der Ausbildung großes Gewicht zukommen. „Ziel ist es, einem Fachkräftemangel entgegenzusteuern.“

FDP-Fraktionschef Harald Schöne warnte davor, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Es dürfe keine günstige Wohnbebauung ermöglicht werden. Im Gewerbegebiet Edenbüttel I sei ein Bauplatz „für'n Appel und 'n Ei“ verkauft worden. Entstanden sei ein Wohnhaus mit zwei Garagen, in denen Gewerbe betrieben werde, erinnerte Schöne Verwaltungsvertreter und Ausschussmitglieder. Es sei die städtebauliche Zielsetzung, den Gebietscharakter durch eine geleitete Ansiedlung zu wahren, erwiderte Regina Neuke. „Um eine schleichende Veränderung des Gebietscharakters zu vermeiden, ist eine Wohnnutzung nur ausnahmsweise zulässig“, stellte die Bürgermeisterin fest. Heißt konkret: Es dürfen dort allenfalls Inhaber oder Betriebsleiter wohnen – und eine Betriebsleiterwohnung muss den Unterlagen zufolge „objektiv sinnvoll“ sein.

Zur Bewertung der betrieblichen Gründe sei ein schlüssiges Betriebskonzept notwendig. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, noch einmal in den Fraktionen über die Vergabekriterien zu beraten. Die geplante Abstimmung entfiel somit.