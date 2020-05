Für einen angeblichen Corona-Test verlangten die Betrüger Geld. (imago)

Käthe Meyer hat neulich ein Schreiben bekommen, das sehr amtlich aussah: Der Bundesadler war rechts im Briefkopf, eine Bonner Adresse links daneben. Der Name des Absenders lautete Bundesstelle für Seuchenschutz – und die wollte, dass sich die Aumunderin einem Covid-19-Test unterzieht, weil sie zur Risikogruppe gehört und darum gefährdet sei. Käthe Meyer ist 91, aber noch nicht so alt, alles zu glauben, nur weil es auf einem Blatt Papier geschrieben steht.

Bundesstellen gibt es viele. Zum Beispiel für Fernmeldestatistik, Chemikalien und Energieeffizienz. Aber keine Bundesstelle für Seuchenschutz. Die zuständige Behörde nennt sich anders: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Stutzig gemacht hat Käthe Meyer jedoch etwas anderes als der Name. Der Absender wollte nämlich nicht bloß, dass sie sich testet, sondern dass sie das dazugehörige Test-Set auch noch bezahlt. 85 Euro und 50 Cent sollte sie auf ein Konto überweisen.

Die Rentnerin hat etwas anderes gemacht: Sie gab den Brief ihrer Tochter – und die den Brief der Polizei. Ulrike Hahn will nämlich verhindern, dass Senioren auf das Schreiben reinfallen, die sich schneller täuschen lassen als ihre Mutter. Die anders als sie allein leben und niemanden haben, den sie mal fragen können. Und die sich leichter unter Druck setzen lassen. Die vermeintliche Bundesstelle forderte zu einem Corona-Test innerhalb der nächsten drei Tage auf. Ansonsten sollte zwangsweise auf das Virus untersucht werden.

Mehr zum Thema Kriminalität in Corona-Zeiten Weniger Einbrüche, mehr Betrügereien Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Kriminalität in Delmenhorst und umzu aus. Während es ... mehr »

Ulrike Hahn sagt, dass der Polizeibeamte, dem sie den Brief zeigte und den Fall beschrieb, gestaunt hat. Nicht, dass er solche Schreiben von Trickbetrügern noch nie gesehen hätte. Aber noch keinen, der so amtlich aussah und so viel Druck auf den Empfänger ausübte wie dieser. Das Wort perfide sei öfter auf dem Kommissariat gefallen. Ulrike Hahn hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Mehr, sagt sie, konnte sie nicht tun, als die Polizei einzuschalten und vor den Betrügern und ihrer Masche zu warnen.

Die Tochter geht davon aus, dass der Fall kein Einzelfall ist. Bastian Demman weiß noch von einem zweiten. Der Sprecher der Polizei sagt, dass bei diesem eine 92-jährige Vegesackerin betroffen war. Auch sie sollte sich auf die Lungenkrankheit Covid-19 testen lassen und den Test vorher bezahlen. Auch sie schaltete die Polizei ein. Laut Demann nutzen Betrüger die Corona-Krise auf verschiedene Weise, um insbesondere Senioren zu schädigen. Manchmal stehen sie bei ihnen auch vor der Haustür.

Mehr zum Thema Corona-Krise Rentenversicherung warnt vor Trickbetrügern Die Corona-Krise ruft auch Kriminelle auf den Plan. Wer einen unerwarteten Anruf erhält, sollte ... mehr »

Wie in Horn-Lehe, wo sich kürzlich zwei Frauen als Kontrolleurinnen des Gesundheitsamtes ausgaben, um sich Zutritt zu einer Wohnung eines älteren Paares zu verschaffen. Während eine Täterin die Ehefrau in ein Gespräch verwickelte, versuchte die andere, sämtliche Zimmer zu durchsuchen – wobei sie jedoch vom Ehemann gestört wurde. Auch in diesem Fall ging die Sache ohne Schaden aus. Und auch in diesem dauern die Ermittlungen der Beamten noch an.

Dass Betrüger gerade Krisenzeiten auszunutzen versuchen, kommt für Demann nicht von ungefähr. Er sagt, dass die Unsicherheit dann bei vielen Menschen groß ist – und damit zugleich die Chance der Täter, Erfolg mit ihrer Masche zu haben. Der Polizeisprecher appelliert deshalb an Ältere, den Rat von Angehörigen oder Nachbarn einzuholen, wenn sie sich nicht sicher sind, was sie machen sollen. Und an Jüngere, mehr als sonst auf Senioren zu achten, damit sie nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden.