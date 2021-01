Die Polizei machte bei dem Mann einen Alkoholtest, der einen Wert von 2,37 Promille ergab. (Björn Hake)

Lemwerder. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagmorgen, 15. Januar, andere Verkehrsteilnehmer in Lemwerder gefährdet. Verletzt wurde niemand. Auch Sachschaden entstand nicht. Eine Zeugin griff ein, hinderte den Mann an der Weiterfahrt und informierte die Polizei. Laut Pressemitteilung meldete die Frau gegen 9.15 Uhr den auffälligen Fahrer, der in Schlangenlinien auf der Stedinger Straße in Lemwerder fuhr. Dabei soll er seinen Wagen auch in den Gegenverkehr gelenkt und eine rote Ampel überfahren haben. Dabei wurden andere Autofahrer gefährdet, so die Polizei.

Letztlich endete die Fahrt des Mannes an einer Baustelle in Höhe Tecklenburger Straße. Er konnte nicht mehr weiterfahren, auch weil die Zeugin ihr eigenes Auto geschickt platziert hatte und ihm dadurch den Weg versperrte. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 69-Jährigen aus Ganderkesee. Die Polizei machte bei dem Mann vor Ort einen Alkoholtest, der einen Wert von 2,37 Promille ergab. Anschließend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.