Der Bildungsurlaub wurde in Bildungszeit umgetauft. Im Zeitraum von zwei Jahren können Arbeitnehmer in Bremen 10 Tage frei nehmen. Die Weiterbildung kann auch tageweise in Anspruch genommen werden. (Andrea Warnecke)

Eine Auszeit im Kloster, Infos über den Denkort Bunker Valentin, Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft? Natur, Schifffahrt, Gesundheitsvorsorge, Entspannung, Ernährung, Sprachen – die Angebote für eine Bildungszeit sind schier unerschöpflich. Ob in Bremen-Nord oder außerhalb, auf der Ostsee, im Schmiedemuseum Beckedorf, in der Bildungsstätte Bredbeck oder irgendwo im Ausland – wer das gesetzlich abgesicherte Angebot in Anspruch nimmt, hat viel Auswahl. Doch nur ein Bruchteil der Arbeitnehmer nutzt das Angebot.

Arbeitnehmer können die Bildungszeit, früher Bildungsurlaub genannt, für die politische, allgemeine und berufliche Bildung nutzen. „Nach dem Bremischen Bildungszeitgesetz von 1974 haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Bundesland Bremen arbeiten, in einem Zeitraum von zwei Jahren grundsätzlich Anspruch auf zehn Tage Bildungszeit.“ Früher war die Rede vom Bildungsurlaub. Das wurde 2017 vom Bremer Senat in Bildungszeit geändert. „Man hat sich davon versprochen, dass die Bildungszeit mehr in Anspruch genommen wird“, erläutert Asmus Nitschke, bei der Wisoak zuständig für die politische Bildung. Die Wirtschafts- und Sozialakademie ist eine Tochter der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Zahl der Veranstaltungen steigt

Die Wisoak gehört zu den zahlreichen Anbietern für Bildungszeiten. Wie zum Beispiel das evangelische Bildungswerk, die Volkshochschulen, die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, Berufsfortbildungswerke der Gewerkschaften, des Handwerks, des Landessportbundes – um nur einige zu nennen. Die Wisoak bietet in Bremen-Nord vor allem die Themenbereiche politische, kulturelle und allgemeine Bildung an. „Wir haben die Gesundheitsvorsorge jetzt erweitert“, sagt Eckhard von Harten, Bildungsmanager und Leiter des Wisoak-Bildungszentrums Bremen-Nord. „Es läuft sehr gut“, kommentiert er die Zahlen. Die Zahl der Veranstaltungen ist von 2016 bis 2018 von 15 auf 27 angewachsen. Die Teilnehmerzahl steigerte sich von 239 auf 395.

Aktuell drehen sich Seminare in Bremen-Nord unter anderem ums Thema Auswanderung, den Denkort Bunker Valentin – aber auch um die Entwicklung Bremens und die Bundesliga. Das Seminar thematisiert anhand von Filmmaterial, Exkursionen und Experten-Beiträgen die ökonomische Entwicklung des Fußballs. „Diese Bildungszeit ist immer schnell ausgebucht“, sagt von Harten.

Vor allem zählt er Mitarbeiter von großen Firmen, die bei Mercedes, den Stahlwerken oder in den Bremer Häfen arbeiten und in der Region wohnen, zu den Kunden. „Mercedes meldet ganze Gruppen an“, sagt er. An den drei Standorten Bremen (Bremen-Nord eingeschlossen), Bremerhaven und Bad Zwischenahn werden pro Jahr bei Bildungszeiten nur zum Themengebiet politische Bildung rund 3400 Teilnehmer gezählt. „Das ist gar nicht so schlecht“, kommentiert Wisoak-Marketingleiter Thomas Gebel. „Es gibt aber jede Menge Luft nach oben.“ Laut Bildungsbehörde nahmen 2017, so die Statistik, 18 392 Frauen und Männer im Land Bremen an 1959 Kursen teil, 200 Auslandsangebote gab es in 30 Ländern.

Dennoch wird beklagt, dass nicht mehr Arbeitnehmer, Auszubildende und vor allem jüngere Menschen den gesetzlichen Anspruch auch in die Tat umsetzen, um zum Beispiel Stressbewältigung auf Langeoog zu erlernen, sich auf das Leben als Rentner vorzubereiten, eigene Stärken zu erkennen, Yoga, Qigong zu machen oder sich im Schmiedemuseum in Beckedorf mit der Redensart „Jeder ist seines Glückes Schmied“ in Theorie und Praxis zu beschäftigen. Vor allem Familienbildung gehört zum Angebot des Bildungswerkes der Bremischen Kirche. Die Verandering, das eigene Schiff wird oft dafür eingesetzt.

Viele Themen

Die Menge der Themen und der Bildungszeiten ist überwältigend. Die Erfahrungen von Anbietern fasst Grete Schläger zusammen, zuständig für Bildungsarbeit beim Träger Arbeit und Leben: „Es sind eher Arbeitnehmer in Großbetrieben, die Bildungszeiten nehmen. Da ist es einfacher als im kleinen Betrieb.“ In dieser Art wird es auch von anderen Bildungszeiten-Verantwortlichen formuliert. „Je kleiner der Betrieb, desto weniger wird das Angebot genutzt“, so Rechtsanwältin Martina Werlich, Wisoak-Geschäftsstellenleiterin in Bremen-Nord und Rechtsberaterin der Arbeitnehmerkammer.

Die Gründe sind vielschichtig, warum sich Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Betrieben nicht trauen, ihrem Chef den Wunsch der Weiterbildungs-Auszeit vorzutragen, obwohl lebenslanges Lernen inzwischen gesellschaftlich gefordert wird und die Landesregierung mit vielen Informationen auf den Seiten der Senatorin für Bildung und Kinder dafür wirbt. Wenn nun aber eine Mitarbeiterin in einem kleinen Team, das sowieso schon vor Arbeit nicht weiß, was zuerst gemacht werden soll, Bildungszeit möchte, dann ist ohne große Fantasie klar, was der Chef sagen wird. Auch Kollegen und Kolleginnen könnten nicht begeistert sein, durch die Abwesenheit der Kollegin mehr arbeiten zu müssen. Gesetzlicher Anspruch hin oder her.

Arbeitgeber können Bildungszeit verweigern

Rechtsanwältin Werlich zum Beispiel kennt das aus vielen Branchen, seien es Kanzleien oder aus dem Dienstleistungsgewerbe. „Viele trauen sich nicht. Der Bildungsurlaub hat immer noch einen Beigeschmack.“ Wenn es sich nicht gezielt um eine berufliche Fortbildung handelt, wird von manch einem Arbeitgeber kein Nutzen für den Beruf gesehen. „Der Druck der Arbeitgeber ist da“, heißt es vonseiten der Bildungszeit-Träger. Mit Zahlen lässt sich die subtile oder direkte Verweigerung eines Antrags aber nicht belegen, obwohl Arbeitgeber nur aus betrieblichen Gründen, auch nur für einen bestimmten Zeitraum und nicht immer, den Antrag auf Bildungszeit verweigern können. Zur Rechtsberatung und Beschwerdestelle der Arbeitnehmerkammer kommen aber die wenigsten.

Ein nicht angemeldeter Wunsch oder keine Beschwerde können nicht erfasst werden. „Es ist aber fast schon ein Allgemeinplatz“, werden die Erfahrungen mit kleinen und mittelständischen Betrieben zusammengefasst. Eine Umfrage in Bremen-Nord zeigt auch, dass es noch Vorurteile zum Angebot gibt, kein offensichtlicher Nutzen für den Betrieb gesehen wird und der Kostenfaktor ebenso eine Rolle spielt. Der Lohn wird ja während der Abwesenheit weiter gezahlt.

Es sei nicht leistbar, sagt zum Beispiel ein Einzelhändler, der nicht genannt werden möchte, weshalb in seinem Betrieb Bildungszeit nicht stattfindet. Jan-Gerd Kröger, ehemaliger Präses der Handwerkskammer und Blumenthaler Bauunternehmer kann dazu nur sagen, dass das Thema in der Baubranche nicht existent sei. In Bezug auf seinen eigenen Betrieb kann er sich nicht daran erinnern, dass jemand Bildungszeit nehmen wollte.

Bildungszeit soll Persönlichkeit entwickeln

Es gibt ebenso Unwissenheit über die Bildungszeit. Auch Auszubildende, Mini-Jobber und Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnissen haben einen Anspruch. „Ziel von Bildungsmaßnahmen ist der Erwerb oder Ausbau von Kompetenzen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen die Möglichkeit haben, sich abseits des normalen Alltags intensiv und über einen längeren Zeitraum mit einzelnen Themen auseinander zu setzen“, sagt Vivien Barlen, persönliche Referentin der Bildungssenatorin. Bildungszeit ermögliche es, die Persönlichkeit zu entwickeln, die Beruflichkeit zu verbessern, die Gesundheit zu erhalten und zu verbessern, sich politisch zu bilden und/oder biografische Umbrüche zu verarbeiten. Es ist gewünscht, dass Arbeitnehmer im Land Bremen sich die Weiterbildungs-Auszeiten gönnen. Darum wird bei den Trägern und im Bildungsbereich gerade über weitere Werbemöglichkeiten nachgedacht.

Doch Theorie und Praxis sind zwei Welten. „Menschen in nicht festen Arbeitsverhältnissen werden sich eher nicht anmelden“, meint Carola Götze-Muth, Berufsfortbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), über einen weiteren Arbeitnehmerkreis, der nur selten in Seminaren anzutreffen ist. Dort sitzen zumeist Menschen aus großen Betrieben und aus dem öffentlichen Dienst. „Nur drei bis fünf Prozent aller Arbeitnehmer im Land Bremen nehmen Bildungszeit in Anspruch“, weiß Asmus Nietschke (Wisoak).

„Die Bildungszeiten müssen nichts mit dem Beruf zu tun haben“, macht Carola Götze-Muth noch mal ganz deutlich. Jeder habe die Freiheit, sich ein Angebot auszusuchen, zumal man die Bildungszeit auch selber bezahle. „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Arbeitsentgelt für die Dauer der Bildungszeitveranstaltung fortzuzahlen. Die Teilnahmegebühren und mögliche Zusatzkosten (für Unterkunft und Anfahrt) sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen“, informiert das Bildungsressort. Grundlage ist aber, dass die Weiterbildungsveranstaltung nach dem Bremischen Bildungszeitgesetz anerkannt ist. Die Träger müssen das überprüfen lassen, da ihre Angebote vom Land Bremen subventioniert werden.

Zur Sache

Weitere Informationen

Unter www.bildungszeit.bremen.de sind Informationen jeglicher Art zum Thema Bildungszeit zu erhalten. Auch Träger und Adressen sind vermerkt. Unter www.bildungsurlaub.de besteht die Möglichkeit, sich über Angebote in ganz Deutschland zu informieren. Die Rechtsberatung der Arbeitnehmerkammer bei Problemen mit dem Arbeitgeber ist unter der Rufnummer 0421 / 66 95 00 zu erreichen.