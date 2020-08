Seit fast sechs Jahren steht er am Tresen des Grohner Bootshauses: Wirt und Pächter Karlheinz Begerow. (Kristina Bumb)

Grohn. Der Grohner Jachthafen ist ein Idyll. Dutzende Boote liegen dort an den Stegen, und über dem Gewirr von Masten thront das Bootshaus – ein kleines Ausflugslokal, in dem die Gäste das Leben am Hafen hautnah miterleben können.

Wenn die Sonne auf dem Wasser glitzert und die Masten der Segler sachte im Takt der Wellen schaukeln, dann glaubt man kaum, dass man sich noch in Bremen befindet. Der malerische Sportboothafen an der Lesum verströmt schon fast ein Flair wie am Ijsselmeer, dem bekannten niederländischen Bootsparadies mit seinen kleinen Küstenorten und Häfen. Rund 150 Liegeplätze zählt der Grohner Jachthafen. Er befindet sich eingefasst von einer schmalen Landzunge dicht am Lesum-Wehr, das seine Brücke für Segelboote mit hohen Masten hochklappen kann. Wer mit dem Pkw anreist, gibt die Adresse Am Wasser 35 ins Navigationsgerät ein. Für Bootsführer liegt der Hafen 1,5 Meilen aufwärts der Lesummündung backbord vor dem Sperrwerk.

Vier Wassersportvereine betreiben im Jachthafen ihre Steganlagen: darunter auch der Verein Wassersport Vegesack VWV. Er betreibt auf dem Hafengelände auch die Vereinsgaststätte Bootshaus. Die kleine Gastronomie ist dabei keinesfalls nur Vereinsmitgliedern vorbehalten, sondern für jedermann zugänglich. Pächter ist Karlheinz Begerow. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jana betreibt er das Bootshaus seit fast sechs Jahren. „Als ich damals gefragt wurde, ob ich das Bootshaus vom vorigen Pächter übernehmen wollte, kannte ich es noch gar nicht“, blickt der Blumenthaler zurück. „Ich erinnere mich noch gut, wie ich mir die Gaststätte an einem Sonnabendvormittag angeschaut habe und sofort überzeugt war. Ich habe noch am selben Tag angefangen, im Service mitzuhelfen, um alles besser kennenzulernen“, erzählt er.

Theke wie ein Schiffsrumpf

Begeistert hatte ihn einerseits der gemütliche Gastraum, der vom Verein sorgfältig in Schuss gehalten wird und eine Theke in Form eines Schiffsrumpfes beherbergt. Aber vor allem war es die große Sonnenterrasse, die ihn vom Potenzial des kleinen Lokals überzeugte. Über eine Treppe gelangt man in das Ausflugslokal, das sich aus Gründen des Hochwasserschutzes im ersten Stock des Vereinsgebäudes befindet. Auf der Terrasse sitzen die Gäste dann mit Panoramablick auf den Jachthafen und die Hafeneinfahrt. Unter großen Sonnenschirmen können die Besucher Getränke und Speisen genießen, während sie dem gemächlichen Treiben auf dem Wasser und in den umliegenden Bootsschuppen zuschauen. Kleine Motorboote, Segler und Jachten liegen vor Anker. Dann und wann gleiten Schiffe vorüber und mitunter hört man Skipper sich auf Niederländisch unterhalten. Denn nicht nur Vereinsmitglieder haben in Grohn ihre Boote, sondern auch Gastlieger, die aus den Niederlanden kommen und in die Weser einlaufen.

„Wir sind nicht nur für die Lage, sondern auch für unser gutes Essen bekannt“, sagt der Gastronom. Sein Küchenteam bereitet zum Beispiel deftige norddeutsche Spezialitäten wie Knipp und hausgemachte Sülze zu. Auch Fischgerichte vom gebratenem Rotbarsch bis zum Emder Matjes werden serviert. Außerdem können sich Spaziergänger ein Eis am Stiel oder eine Portion Pommes frites mitnehmen. „Wir bieten alle Speisen auch außer Haus an und das nicht nur für Ausflügler zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Tatsächlich kommen manchmal sogar Skipper mit dem Boot zu uns. Sie ordern per Telefon und dann sehen wir sie in den Hafen schippern, um sich ihr Essen abzuholen“, lacht Karlheinz Begerow.

Mehrmals im Jahr laden Karlheinz und Jana Begerow zu Veranstaltungen ein. Am Vatertag und zu Pfingsten wird zünftig gefeiert. Zusammen mit den Wassersportvereinen wird das Stegfest ausgerichtet. Auch für Familien- und Firmenfeste kann das Lokal gemietet werden. Karlheinz Begerow hat selbst schon 20 Jahre Branchenerfahrung, betreibt in Blumenthal die Eckkneipe Laternchen und seit dem vergangenen Jahr auch die Vereinsgaststätte Sportpark der SG Marßel.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Maßnahmen zur Corona-Prävention gelten auch im Bootshaus und im Jachthafen, der eine Sportstätte ist und daher nicht wie gewohnt nach Ostern in die Saison starten konnte. „Es war ein Schock, dass wir nicht öffnen konnten. Wir haben hier sowieso ein Saisongeschäft, denn wenn im Winter die Boote eingeholt werden, ist auch in der Gaststätte deutlich weniger los. Nach der Durststrecke im Winter kam dann im März der Lockdown“, schildert Begerow.

Zwar habe der Verein die Pacht gesenkt, aber immer noch müsse man erst wieder auf die Beine kommen. „Wir haben die Gästezahlen vom Vorjahr bisher nicht erreicht. Dabei sitzen die Besucher bei uns auf der Terrasse mit viel Platz zwischen den Tischen“, sagt der Wirt. Er ist aber optimistisch, dass der Betrieb bald im gewohnten Fahrwasser läuft und Gezeiten, Wind und Wetter wieder das Einzige sind, über das man sich im Grohner Hafen Gedanken machen muss.