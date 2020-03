Alfred Duggen darf seinen Ondro auch während der Brut- und Setzzeit frei laufen lassen. (Christian Kosak)

Alfred Duggen ahnt, dass er in den kommenden Wochen wieder häufig von Passanten angesprochen werden wird, denn der 72-Jährige lässt seinen Labradorrüden Ondro auch während der am 1. April beginnenden Brut- und Setzzeit frei laufen. Doch Alfred Duggen darf das. Der Sannauer ist blind und Ondro ist ein ausgebildeter Führhund. „Dem ist der Jagdtrieb aberzogen worden“, klärt der 72-Jährige über seinen Gefährten auf.

Alfred Duggen ist auf Ondros Hilfe angewiesen. Der schwarze Labrador findet für sein Herrchen Absenkungen in Bordsteinen, wenn das Paar die Straßenseite wechseln will. Aus dem Effeff kennt der Fünfjährige Kommandos wie „Such Ampel!“ oder „Such Eingang!“ Im Bahnhof weiß Ondro, was von ihm verlangt wird, wenn Alfred Duggen sagt: „Such Treppe!“ Dann führt der Vierbeiner den 72-Jährigen so an die Stufen heran, dass dieser problemlos den Handlauf findet. Auch „links“ und „rechts“ kann Ondro auseinanderhalten und sein Herrchen sicher um eine mit Flatterband abgesperrte Baustelle herumführen. Bei so viel Disziplin tue es not, dass sich Ondro bei Spaziergängen in der Natur austoben kann.

Das sieht auch der Gesetzgeber so. In der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, die vom 1. April bis zum 15. Juli dauert, müssen Hunde generell an der Leine geführt werden. „Es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind“, heißt es im niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung. Die entsprechenden Paragrafen des Gesetzes trägt Duggen stets bei sich, denn er werde nicht nur von anderen Hundebesitzern, sondern oft auch von Radfahrern auf die Anleinpflicht angesprochen.

Jagdtrieb eliminiert

Drei Mal pro Tag drehen Alfred Duggen und Ondro ihre Runde. Meistens laufen sie am Schneiderkrug und an der Hauptstraße entlang. Wenn sie wieder zu Hause sind, haben sie 3,5 Kilometer hinter sich gebracht. „Die Hälfte davon lass ich meinen Hund frei laufen“, erzählt Duggen. Ausflüge zum Ritzenbütteler Sand hat der Sannauer mittlerweile eingestellt, weil es dort mehrfach zu Problemen mit anderen Gassigängern gekommen ist. Obwohl Duggen, der vor 18 Jahren erblindete, seinen Hund bei den gemeinsamen Spaziergängen nicht sehen kann, weiß er stets, wo sich der schwarze Rüde befindet. „Mein Hund trägt eine Glocke“, erklärt der 72-Jährige. Ondro ist sein zweiter Führhund. Seit zwei Jahren sind die beiden ein Team.

Mit seinem Labrador gebe es weder Probleme mit Wildtieren noch mit Artgenossen, versichert Duggen. „Ein Führhund besitzt keine Aggressivität. Wenn Ondro sieht, dass ein anderer Hund eine Bürste kriegt, dreht er von alleine ab.“ Und der Jagdtrieb sei eliminiert. „Sollte er wieder auftreten, wird der Hund aus dem Dienst genommen und muss wieder zur Schule gehen“, weiß der Besitzer.

Die Anleinpflicht besteht, weil die Natur im Frühling zu einer großen Kinderstube wird. Einige Tierarten wie Hase oder Schwarzwild hätten bereits Nachwuchs, bei anderen Arten seien die weiblichen Tiere hoch tragend. "In diesem Zustand sind sie in ihrer Bewegungsfreiheit und Fluchtmöglichkeit stark eingeschränkt“, begründet das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Vorgabe.

Auf seiner Homepage schreibt das Ministerium über den Umgang mit dem Hund in der freien Landschaft weiter: „Auch die am Boden brütenden Vogelarten wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche beginnen jetzt ihr Brutgeschäft.“ Streunende, wildernde, aber auch nur stöbernde Hunde könnten eine tödliche Gefahr für die Tiere werden, „denn im Falle einer empfindlichen Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses ein“.

Störungen durch Hunde vermeidbar

Manch ein Hundebesitzer mag nicht einsehen, warum sein Vierbeiner angeleint sein muss, während Landwirte in der kritischen Zeit ihre Felder und Äcker bearbeiten. Die Begründung liegt für das Landwirtschaftsministerium auf der Hand: „Die Störungen in der Brut-, Setz-, und Aufzuchtzeit durch frei laufende Hunde sind im Gegensatz zu anderen Störungen vermeidbar. Ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft sind gesetzlich grundsätzlich ganzjährig erlaubt. Im Rahmen des Möglichen nehmen aber auch sie auf die Tierwelt Rücksicht.“

Abweichend von der landesweit geltenden Regelung können die Gemeinden die Anleinpflicht in ihrem Gebiet zeitlich ausweiten. Gründe wären der Schutz Erholungsuchender vor Belästigungen durch frei laufende Hunde auf Grundflächen, die der Erholung dienen. Die Gemeinde Lemwerder macht von diesem Recht rund um die Edenbütteler Teiche sowie im Sport- und Freizeitzentrum Gebrauch. In beiden Arealen sind Hunde ganzjährig an der Leine zu führen.

Ausgiebig toben und herumtollen dürfen die Vierbeiner im Frühling hingegen auf einer Fläche am Damaschkeweg. Auf dem ehemaligen Bahndamm hat die Gemeinde eine Hundefreilauffläche eingerichtet. Bestandteile der „freien Landschaft“ sind auch Gewässer. Das bedeutet, dass während der Brut- und Setzzeit auch in Seen, Teichen und Gräben die Anleinpflicht gilt. Ein generelles Badeverbot für Hunde gibt es allerdings nicht.