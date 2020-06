Hier suchen Insekten vorerst umsonst nach Nahrung: Die Verkehrsinsel an der Einmündung der Leuchtenburger Straße in die Lesumer Heerstraße wurde gemäht. (BUND / E. Nötzel-Horn)

St. Magnus. Für die Mitglieder des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und einer Nachbarschaftsinitiative war der Anblick der kahl gemähten Verkehrsinsel in St. Magnus ein Schock. Erst vor acht Tagen hatten sie dort ihr gemeinsames Projekt zur Entwicklung eines blühenden Insektenbiotops der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt blühten auf dem Areal an der Einmündung der Leuchtenburger Straße in die Lesumer Heerstraße noch Kräuter, Stauden und Gräser. Damit ist es jetzt vorerst vorbei. Am 4. Juni wurde die Fläche im Auftrag des Umweltbetriebs Bremen gemäht.

Nach Angaben von Christina Ruschin, Sprecherin des Umweltbetriebs, gab es ein Problem bei der Kommunikation mit der Firma, die die Verkehrsinsel bisher im Auftrag des städtischen Unternehmens gepflegt hat. Erst vor kurzem hatte der Umweltbetrieb die Fläche der Anwohnerin Corinna Hagedorn zur Pflege überlassen. Hagedorn möchte auf dem Areal einen Lebensraum für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten schaffen und hat dafür die Patenschaft übernommen (wir berichteten). Unterstützt wird sie in ihrem Vorhaben vom BUND Arbeitskreis Bremen-Nord. Der Beirat Burglesum hat das Projekt finanziell mit mehr als 800 Euro aus den sogenannten Globalmitteln gefördert.

Nach Angaben von Bernd Quellmalz, der beim BUND Bremen für die Pressearbeit zuständig ist, wäre eine Mahd des Areals aus Gründen des Insektenschutzes erst im September sinnvoll gewesen. So hatten es die Mitglieder von BUND und Nachbarschaftsinitiative auch geplant. Durch das vorzeitige Mähen seien viele Insekten nun erst einmal ihrer Nahrungsgrundlage beraubt worden, so Quellmalz und betont, dass der BUND und die Nachbarschaftsinitiative dieses Vorgehen bedauern. Die Mahd sei nicht mit ihnen abgestimmt gewesen und schon gar nicht in ihrem Auftrag geschehen.

Noch am 2. Juni hatten sich nach Angaben von Quellmalz drei Aktive vor Ort zu einer Bestandsaufnahme der blühenden und kurz vor der Blüte stehenden Pflanzen getroffen. Sie fanden seinen Worten nach dabei 17 Arten von Blütenpflanzen sowie diverse Gräser. „Blühende Schafgarben, Hornklee und Kratzdisteln wurden von diversen Hummeln beflogen. Die circa zehn Pflanzen der Wegwarte standen kurz vor der Blüte und hätten dieses jetzt wieder öde Grasstück für mehrere Wochen täglich mit leuchtend blauen Blüten verschönt.“ Infolge der vorzeitigen Mahd sei von dieser Blütenpracht nun allerdings nichts mehr zu sehen.

Der BUND informierte den Umweltbetrieb über die Situation und bekam auch eine Erklärung für die Situation. „Der Umweltbetrieb hatte es offenbar versäumt, die Patenschaft dieses Grundstückes zu kennzeichnen, und so haben die beauftragten Arbeiter diese Fläche am 4. Juni nun gemäht“, so Bernd Quellmalz. Nach Angaben von Christina Ruschin werden Flächen, für die Anwohner die Pflege übernehmen, in der Regel gekennzeichnet, weil die Mahd gesondert geregelt wird.

Die Sprecherin betont, dass der Umweltbetrieb jede Idee und jede Initiative begrüße, die die Biodiversität fördern. „Seit einigen Jahren entwickeln wir Blühflächen, viele davon in Kooperation mit dem BUND. Wir tun das, um die Biodiversität zu fördern und die städtische Natur für Insekten attraktiv zu machen“, erläutert Christina Ruschin. „So freuen wir uns auch über das Zustandekommen dieses Projekts in St. Magnus, das eine Weiterentwicklung des Insektenschutzes auf der Verkehrsinsel an der Leuchtenburger Straße darstellt.“ Insbesondere das Engagement der Anwohnerin mit Unterstützung des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland sei erfreulich.

„Umso bedauerlicher ist es, dass in diesem Fall die erfolgten Absprachen dieser Patenschaft nicht deutlich genug der ursprünglich beauftragten Pflegefirma dargelegt worden sind und die Rasenmäher schneller waren als die Bekanntgabe der neuen Vorgehensweise.“ Ruschin versichert, im Umweltbetrieb werde daran gearbeitet, „dass zukünftig eine bessere Kennzeichnung solcher besonderen Flächen erfolgt“.