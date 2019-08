E-Autos stehen in Blumenthal im September im Fokus. Das Informations- und Angebotsspektrum, wird angeregt, sollte aber noch erweitert werden. (Karl-Josef Hildenbrand/DPA)

Blumenthal. Der Countdown läuft. Noch 45 Tage bis zum E-Day in Blumenthal. Wenn Ortsamtsleiter Peter Nowack am Sonnabend, 21. September, ab 10 Uhr die zweite Informationsmesse für Elektromobilität auf der historischen Achse auf dem früheren BWK-Gelände an der Straße An der Wollkämmerei eröffnet, sollen möglichst alle E-Auto-Fahrer aus Norddeutschland dabei sein. In einem Youtube-Video rufen die beiden Blumenthaler Tesla-Fahrer Dennis Witthus und Peter Nowack mögliche Teilnehmer auf, in den Bremer Norden zu kommen: „Wir wollen hier das größte E-Auto-Treffen haben“, so Witthus.

Insgesamt 32 Teilnehmer haben sich laut Peter Nowack bisher angemeldet. Viele davon, hoffen die Organisatoren, fahren bei der sieben Kilometer langen Demonstrationsfahrt durch den Stadtteil und über die Autobahn 27 Richtung Vegesack mit. Ab 17 Uhr soll sich der Tross lautlos durch die Straßen bewegen: „Wir hoffen, dass der BSAG-Bus auch wieder dabei ist.“ Der Teilnehmer mit der weitesten Anreise soll außerdem geehrt werden.

Der Schwerpunkt des zweiten, vom Beirat mit 10 000 Euro unterstützen E-Days soll wie im vergangenen Jahr auf Elektromobilität im Stadtteil liegen, Energiesparen mit Fotovoltaik und Speichertechnologie. Beratung steht dabei im Vordergrund. So soll den Besuchern am E-Day auch die Möglichkeit geboten werden, in einem E-Auto mitzufahren: „Es ist eine völlig andere Art, Auto zu fahren“, wirbt Nowack. Die Beschleunigung und Bremsvorgänge seien nicht mit herkömmlichen Motoren zu vergleichen. „Wir wollen noch mehr Leute dazu bringen, E-Autos zu fahren“, so der Ortsamtschef weiter. Und: „Wir haben alle Tesla-Modelle da.“ Auch andere Marken wie Nissan und Toyota seien mit E-Autos vertreten. Mehrere örtliche Autohäuser beteiligten sich. „Was fehlt, ist Mercedes.“ Die endgültige Zahl der Aussteller steht zwar noch nicht fest.

Mehr als 30 Anbieter

Laut Organisator Lutz Hößelbarth von der Agentur Weserevents werden es jedoch mehr Aussteller sein als beim ersten E-Day. 2018 lag ihre Zahl bei 26. Hößelbarth: „Es werden über 30 werden. Der Trend geht nach vorn.“ Der erste E-Day im vergangenen Oktober hatte zwar, wie Peter Nowack betont, ein durchweg positives Echo erhalten. Allerdings fehlte es einigen Besuchern 2018 an Angeboten von E-Bikes und E-Motorrädern. Dass der Schwerpunkt der Veranstaltung erneut in Richtung Pkw gelegt wurde, könnte an den Interessen der beiden Hauptakteure im Organisationsteam liegen, mutmaßt Detlef Gorn vom Förderverein Kämmereimuseum. Er regt an, verstärkt auch E-Bikes und E-Motorräder zu bewerben. „Der Markt für E-Bikes explodiert zurzeit förmlich, was man von der Pkw-Branche im Moment nicht behaupten kann. Die Zweiradindustrie hat sich in den letzten Jahren viel einfallen lassen, sei es für Hundebesitzer, Lastenfahrer, Freizeitgestalter oder den älter werdenden Mitbürger“, schreibt Gorn auch an das Organisationsteam.

Die Thematik „Elektromobilität im Stadtteil“ dürfe sich daher schwerpunktmäßig nicht nur auf Pkw beschränken, sondern sollte ausgewogen sein und den Mobilitätsbedarf älterer Mitbürger mit im Fokus haben. „In Bremen gibt es große bekannte Zweiradunternehmen, die garantiert in Bremen-Blumenthal ihr Angebot präsentieren würden. Wenn nicht hier, wo sonst?“

Die Organisatoren haben Detlef Gorn inzwischen mitgeteilt, dass sie an dem Thema dran seien. Eine Zusage gebe es von einem Fahrradhändler aus Vegesack. Weitere Anmeldungen würden aber noch bis 10. August angenommen, betont Hößelbarth.

Neben einem Konzert der Rockalots am Abend soll es auch ein Bühnenprogramm geben. Ab 11 Uhr werden Erfahrungsberichte zu E-Mobilität zu hören sein, um 12.30 Uhr geht es um „den Weg zur eigenen PV-Anlage“ und ab 13.30 Uhr dreht sich alles um die Frage „Wasserstoff – der Antrieb der Zukunft?“ Wo Blumenthal im Bereich E-Mobilität heute steht, ist eine Frage, die ab 14.30 Uhr diskutiert werden soll. Und um 15.30 Uhr werfen die Organisatoren die Frage auf, wie Bremen mit Falschparkern vor Ladesäulen umgehen soll. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.