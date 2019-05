Beirat und Förderverein stören sich daran, dass die Fläche hinter dem Bauzaun nicht gepflegt wird. Außerdem lagert hier Müll. (Maximilian von Lachner)

Der hässliche Bauzaun und die Fläche dahinter – die nach den Worten des Blumenthaler Ortsamtsleiters Peter Nowack aussieht „wie Sau“ – stören seit gut einem Jahr das Landschaftsbild der Bahrsplate. Jetzt soll die unansehnliche Dreckecke verschwinden und mit 5000 Euro aus dem Stadtteilbudget in eine Blumenwiese verwandelt werden. Darauf jedenfalls hat sich der Beirat in Bremens nördlichstem Stadtteil während seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode einhellig verständigt.

Nach dem Abriss der maroden Strandhalle vor gut einem Jahr durfte der Parkplatz des ehemaligen Tanzlokals nicht mehr als öffentliche Abstellfläche genutzt werden. Das Areal ging als sogenanntes Sondervermögen in den Besitz der Stadtgemeinde über und wurde eingezäunt. Hinter dem Gitter aber wucherten Gräser und Büsche, luden Zeitgenossen ihren Unrat ab. Was den Gesamteindruck des Erholungsgebietes Bahrsplate erheblich stört.

Der Blumenthaler Beirat hat sich deshalb entschieden, die verödete Ecke vom Förderverein Bürgerstiftung Blumenthal vorübergehend als Blumenwiese herrichten zu lassen. Die so lange bestehen bleiben soll, bis der gesamte Bereich am Rönnebecker Hafen einschließlich des ehemaligen Parkplatzes in den Grünzug Bahrsplate integriert worden ist. Das Konzept dafür liegt seit Langem vor, bislang stockte aber die Finanzierung.

Weil der aktuelle Etat der Stadtgemeinde wahrscheinlich auch keine Mittel für weitere aktuelle Maßnahmen im Ortsamtsbereich hergibt, hat das Kommunalparlament schon mal vorsorglich Forderungen über insgesamt 44 200 Euro auch an den Doppelhaushalt 2020/21 formuliert und an die Regierung übermittelt. So müsse das stadteigene Vereinsheim der TSV Farge-Rekum dringend renoviert werden, heißt es in einem Haushaltsantrag. Der Beirat hat 12 000 Euro an Etatmitteln beschlossen, der Verein ist bereit, einen Eigenbeitrag von 4200 Euro zu leisten.

Mit einer städtischen Investition von 7500 Euro hofft der Blumenthaler TV, ein Dauerproblem lösen zu können. Seit geraumer Zeit lockt das Vereinsheim im Löh Einbrecher an, die allerdings nur kleinere Naturalien wie Kaffee und Milch als Beute vorfinden. Teuer kommen den Blumenthaler TV dagegen die Zerstörungen vor allem der Fenster zu stehen. Deshalb seien sie künftig durch Gitter zu schützen, begründet der Beirat seinen Etatwunsch.

Rund 1,2 Millionen Euro hat die Sanierung von Hauptgebäude und Scheune der 664 Jahre alten Burg Blomendal gekostet. Geld für die Erneuerung des defekten Treppenlifts in dem einstigen Domizil der Ritter von Oumünde (Aumund), das unterem anderem als Archiv, Kindergarten sowie für Konzerte oder Theateraufführungen genutzt wird, stand aber nicht mehr zur Verfügung. Das aber sei dringend notwendig, um die Barrierefreiheit in Haus Blomendal zu gewährleisten, argumentiert der Beirat.

Während der Verein Burg Blomendal 3000 Euro beisteuern will, verlangt das Kommunalparlament einen Zuschuss von 14 000 Euro aus der öffentlichen Kasse. Zudem hält der Burg-Verein eine neue Bestuhlung im Rittersaal für dringend erforderlich. Andernfalls seien Veranstaltungen im Saal gefährdet. Die Blumenthaler Kommunalpolitiker haben deshalb 4500 Euro an Haushaltsmitteln beantragt, der Verein will zusätzlich 1300 Euro bereitstellen.

Büroräume sanierungswürdig

Ein Notruf hat das Stadtteilparlament aus dem Haus der Familie in Lüssum-Bockhorn ereilt. Weil sich die Veranstaltungen und damit auch die Nutzung des Geschirrs häuften, sei dringend eine „robuste Spülmaschine“ anzuschaffen, heißt es. Kostenaufwand: 3700 Euro, der Verein will notfalls 1200 Euro aufbringen. Schließlich hat der Beirat auf seiner letzten Sitzung auch ein offenes Ohr für den Wunsch des Dokumentarzentrums Blumenthal gehabt. Die Büroräume müssten dringend renoviert werden, lautete der Hilferuf. Antwort des Stadtteilparlaments: Der Senator für Kultur, Bürgermeister Carsten Sieling, soll 2500 Euro aus dem laufenden oder kommenden Haushalt 2020/21 aufbringen.