Fabian Mitteneder (links) und Uwe Niemeyer auf dem Grundstück an der Jollenstraße. (Maximilian von Lachner)

Wann ist ein Wald ein Wald? Diese Frage treibt mehrere Grundstückseigentümer in Blumenthal um. Das Umweltamt hat gegen sie einen Baustopp verhängt und von ihnen gefordert, die Summe von je etwa 5000 Euro für eine Aufforstung als Ausgleich zu zahlen. Solange sie nicht zahlen, dürfen sie nicht weiterbauen. Der Grund für den Stopp: Auf den Grundstücken sei laut Umweltamt ein Wald gerodet worden. Mindestens zwei der Eigentümer bestreiten dies: Als sie die Grundstücke gekauft haben, sei dort kein Wald gewesen – sie fühlen sich genötigt. Wie konnte es also zu der Forderung der Behörde kommen? Wir rekonstruieren den Fall:

Oktober 2017: Ein Stück Wildnis mitten in Blumenthal. So beschreibt Uwe Niemeyer, Niemeyer Immobilien, den Zustand des insgesamt 2619 Quadratmeter großen Grundstücks an der Jollenstraße 9, bevor er es gekauft hat. „Wir konnten kaum über das Gelände gehen, so zugewuchert war es.“

Die damalige Eigentümerin wohne nicht in Bremen, habe kein Interesse an dem Grundstück gehabt und es daher im Oktober 2017 verkauft, sagt Niemeyer. Zwei der Flurstücke (insgesamt etwa 1900 Quadratmeter) sind im Grundbuch als „Gebäude- und Freifläche (Wohnen)“, das dritte als „Gartenland“ ausgezeichnet – so steht es im Kaufvertrag, den Niemeyer der Redaktion auszugsweise vorgelegt hat.

Die Umweltbehörde habe schon zum Zeitpunkt des Kaufes von dem Grundstück gewusst, so Niemeyer – und daher auch von der Flora vor Ort. Dies belege eine Rechnung, die die Umweltbehörde Niemeyer bezüglich des Vorkaufsrechts ausgestellt habe. Laut Niemeyer sah das Gelände zum Zeitpunkt des Kaufes so aus: ein abrisswürdiges Haus mit Anbau und einer frei stehenden Garage sowie einer Zufahrt, die Überreste einer Gärtnerei, Ziergehölze, Obstbäume, ein paar Fichten und viele, viele Brombeerbüsche. Seiner Aussage nach war das Gelände zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr so stark bewachsen wie es etwa auf Aufnahmen von Google-Maps oder Google-Street-View zu sehen ist.

Frühjahr 2018: Niemeyer lässt das Haus und Drumherum abreißen, lässt eigener Angabe nach fünf bis acht der Obstbäume und Fichten fällen und die Brombeeren entfernen. Anschließend beauftragt er das Vermessungsbüro Horst, das Gelände neu auszumessen und in vier gleich große Grundstücke aufzuteilen. Wie es damals auf dem Gelände aussah? „Das können wir jetzt nicht mehr sagen“, sagt Sebastian Horst vom Vermessungsbüro. „Im Frühjahr 2018 und Mitte des Jahres war ein Außenmitarbeiter von uns zwar dort“, erklärt er, „aber die sehen jeden Tag viele Grundstücke. Selbst wenn sich daran jemand erinnern könnte, wäre diese Information nicht belastbar.“

April 2018: Niemeyer verkauft die neuen Grundstücke – jeweils etwa 650 Quadratmeter groß – als Bauland weiter, unter anderem an Anja Heise. Zu diesem Zeitpunkt sei die Fläche erkennbar Bauland gewesen, bestätigt Heise – einen Wald oder etwas dergleichen habe es zu dem Zeitpunkt nicht gegeben.

Anja Heise prüft den Bebauungsplan 344 des Bauamtes Bremen-Nord, der die Fläche als „WR“, als reines Wohngebiet auszeichnet. Sie beauftragt die Firma Scanhaus als Bauträger, eine Architektin stellt stellvertretend einen Antrag auf den Bau eines Einfamilienhauses im Rahmen eines Genehmigungsfeststellungsverfahrens, schreibt sie später in einen Brief an die Umweltbehörde. Das Genehmigungsfreistellungsverfahren bewirkt, dass Bauvorhaben von der Behörde nicht genehmigt werden müssen, also freigestellt werden. Das Bauamt Bremen-Nord habe dem Antrag stattgegeben und die Freistellung erteilt, sagt Heise.

November 2018: Die Umweltbehörde verhängt einen mündlichen Baustopp gegen Heise. Der Grund: Auf dem Gelände soll ein Wald gerodet worden sein. Heise müsse nun anteilig für ihr Grundstück für Aufforstungsmaßnahmen aufkommen. Sie solle nachträglich einen Antrag für Waldumwandlung stellen. Wenn dieser genehmigt sei, solle sie an die Haneg, die Hanseatische Naturentwicklung GmbH, einen Ausgleich zahlen, damit diese sich um die Aufforstung kümmere. Für ihr Grundstück macht das insgesamt etwa 5000 Euro. Außerdem wird gegen Niemeyer ein Verfahren eingeleitet – wegen der Ordnungswidrigkeit einer nicht genehmigten Waldrodung.

12. Dezember 2018: Anja Heise wendet sich per Brief an die Behörde: Sie habe Bauland gekauft, kein Waldstück. Der Baustopp und die Zahlungsaufforderung seien für sie nicht nachvollziehbar. Sie bittet daher die Behörde, die Beweisführung offenzulegen. Gleichzeitig bezahlt sie aber den Betrag an die Haneg, um den Zeitplan des Hausbaus nicht zu gefährden, was sonst zusätzliche Kosten verursachen würde.

14. Dezember 2018: Heise bekommt Post vom Umweltressort. Ein Mitarbeiter sendet ihr die gewünschten Luftbildaufnahmen vom Katasteramt und Fotos von Google-Street-View zu. Dazu die Erläuterung aus dem Bremischen Waldgesetz, dass Wald „jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche [ist], die aufgrund ihrer Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist.“ Übersetzt steht in der E-Mail: Auf dem ehemaligen Flurstück gab es einen Wald, der gerodet wurde – was die Aufnahmen beweisen.

Januar 2019: Niemeyer wendet sich an unsere Zeitung. Er bewertet den kompletten Vorgang als große Ungerechtigkeit: Er habe keinen Wald gerodet, die Beteiligten auch nicht – nun wolle er sich vor allem für die Käufer der Grundstücke einsetzen.

Jens Tittmann, Pressesprecher von Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne), erklärt: Vier Mitarbeiter – zwei der unteren, zwei der oberen Umweltbehörde – hätten einstimmig festgestellt, dass es sich nach dem Bremischen Waldgesetz bei der Flora an der Jollenstraße 9 um einen Wald handelte. Grundlage dafür seien Luftbilder gewesen, die für Geoinformation alle zwei bis vier Jahre angefertigt werden. Und das Bremische Waldgesetz selbst, das eindeutig definiere, was als Wald gilt und was nicht. Die Einträge ins Grundbuch würden bei der Bewertung keine Rolle spielen. Genauso wie der Bebauungsplan, dieser sei älter als das Bremische Waldgesetz, das 2005 in Kraft getreten ist.

Niemeyer hat bei der unteren Waldbehörde vorgesprochen und eingestanden, dort Bäume gefällt zu haben – aus Sicht der Behörde habe Niemeyer also den Vorwurf der Waldrodung eingeräumt, auch wenn Niemeyer dies vielleicht anders sehe. Niemeyer sagt, dass auf einem älteren Luftbild ein Wald zu erkennen ist. Das Bild sei jedoch entstanden, bevor Niemeyer das Grundstück gekauft habe. Auf einem neueren Bild seien weniger Pflanzen zu sehen, garantiert kein Wald. Und in diesem Zustand habe er das Grundstück gekauft.

Aber wieso müssen nun die neuen Eigentümer die Aufforstungsmaßnahmen bezahlen? Dieser Umstand sei tatsächlich etwas knifflig, sagt Tittmann: „Ein Wald bleibt juristisch solange ein Wald, bis er umgewandelt ist – auch wenn er nicht mehr vorhanden ist.“ Die Eigentümer hätten also den juristischen Wald mitgekauft, auch wenn sie davon nichts wussten: Der vermeintliche Wald war bereits gefällt und nicht mehr sichtbar. „Bei einem Genehmigungsfreistellungsverfahren übernimmt derjenige, der es einreicht, die Verantwortung, dass es in allen Punkten dem öffentlichen Recht entspricht. Versäumnisse gehen daher zulasten des Bauherren.“

Eine Eigentümerin hat bereits angekündigt, rechtliche Schritte gegen Niemeyer einzuleiten, da er laut Behörde für die Rodung verantwortlich sei. Der Einschätzung des emeritierten Rechtswissenschaftlers Professor Ulrich Magnus, Universität Hamburg, nach habe sie gute Chancen auf einen Schadensersatzanspruch: „Es gibt Vorschriften, die genau festlegen, was ein Wald ist und was nicht. Das wird objektiv festgestellt.“ Wer sich nicht sicher sei, ob er einen Baum fällen darf, der müsse sich informieren. „Von einem Makler kann man auch erwarten, dass er das tut“, sagt Magnus.

Kritik an der Behörde bleibt trotzdem: Die Eigentümerin bemängelt, dass kaum mit ihr persönlich gesprochen wurde – der Baustopp ging an die von ihr beauftrage Firma, sie musste selbst auf die Behörde zu gehen, um eine Auskunft zu bekommen. Ein anderer Eigentümer hat Widerspruch gegen den Baustopp eingelegt, er kritisiert, dass die Behörde den rechtlichen Zeitrahmen für die Bearbeitung ausreize und ihn so an seinem Bauvorhaben hindere. Und die Eigentümer sind sich einig: Kooperationsbereitschaft hätten sie bei der Behörde nicht festgestellt.