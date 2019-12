Der Beirat Blumenthal bekennt sich zum Klimaschutz. Einige Projekte wie den offenen Gartentreff gibt es jetzt schon. (Christian Kosak)

Blumenthal. Als erstes Stadtteil-Parlament in Bremen hat der Beirat Blumenthal die Klimanotlage ausgerufen. Mit der Mehrheit von zehn Stimmen ist der Kompromissvorschlag, der wie berichtet aus Vorlagen der SPD und der CDU zusammengestellt worden war, angenommen worden. Andreas Menzel (FDP), Natascha Runge (AfD) und Sven Schellenberg (fraktionslos) lehnten die Resolution ab. Er bezweifle, dass der Beirat kompetent genug sei zu beurteilen, was dem Klima schade und was nicht, sagte Andreas Menzel. Der Liberale bezeichnete die Resolution als „populistische Maßnahme“. Es gebe wichtigere Notlagen im Stadtteil wie fehlende Kita-Plätze, Armut und Kriminalität.

Was in Blumenthal für den Klimaschutz getan wird, darüber informierte Leonie Beckmann. Die Klimaschutz-Managerin für das Quartier stellte Projekte und Aktivitäten vor, die im Rahmen des Förderprogramms „Kurze Wege für den Klimaschutz“ vor Ort umgesetzt wurden. Auf dem Gelände der ehemaligen Bibliothek an der Landrat-Christians-Straße ist ein offener Gemeinschaftsgarten angelegt worden. Hier können Bürger, Schulklassen und Kindergarten-Gruppen gärtnern, im offenen Gartentreff wird gemeinsam gekocht und gefeiert. Es gibt Kurse und Workshops zu Garten- und Naturthemen sowie Angebote für Kinder im Ferienprogramm.

Müllvermeidung und Upcycling

Bei anderen Projekten geht es um Müllvermeidung. Im Nachbarschaftstreff Nunatak reparieren Ehrenamtliche an jedem letzten Sonnabend im Monat kostenlos elektrische Geräte. Eine Upcycling-Gruppe fertigt aus Kleidung, die sonst im Müll landen würde, nützliche neue Dinge. Vorträge und Filmabende informieren, was jeder selbst in seinem Alltag für den Klimaschutz tun kann, für Jugendliche gab es ein Klimascout-Projekt.

Im Mai 2020 läuft das im April dieses Jahres gestartete Förderprogramm aus und damit auch die Stelle von Klimaschutz-Managerin Leonie Beckmann. Der Beirat will sich dafür einsetzen, dass die Stelle verlängert wird. „Das Projekt tut dem Stadtteil gut“, meinte Beiratssprecher Hans-Gerd Thormeier. Für den Insektenschutz in Blumenthal wollen die Stadtteil-Politiker auch etwas tun und Grünflächen am Straßenrand mit einer Saatmischung zum Blühen bringen. Drei Flächen sind laut Ortsamtsleiter Peter Nowack für den Anfang ausgeguckt worden, Kooperationspartner gebe es auch schon. Um ein 2600 Quadratmeter großes Areal an der Claus-von-Lübken-Straße/Betonstraße in Farge will sich die Grundschule Farge-Rekum zusammen mit Umweltwächtern kümmern. Eine rund 2000 Quadratmeter große Fläche an der Vorberger Straße in Lüssum würde die Oberschule In den Sandwehen mit Umweltwächtern pflegen. Um eine rund 1100 Quadratmeter großen Grünfläche an der Weserstrandstraße/Kleine Straße in Blumenthal will sich die Gruppe „Grünes Blumenthal“ gemeinsam mit Umweltwächtern kümmern.

Der Beirat hat außerdem eine Reihe von Anträgen auf den Weg gebracht. Zum Kitaplätze-Mangel legte die FDP einen Dringlichkeitsantrag vor, der mehrheitlich angenommen wurde. Die Senatorin für Kinder und Bildung soll bis zur Beiratssitzung im Januar darlegen, wie hoch der Bedarf an Betreuungsplätzen in Blumenthal tatsächlich ist. Auch Kinder auf der Warteliste von Einrichtungen sollen berücksichtigt werden.

Von der Senatorin für Soziales und Jugend fordert der Beirat einen Sachstandsbericht zur Situation auf den öffentlichen Spielplätzen in Blumenthal, der Treffpunkt Nunatak soll dauerhaft gefördert werden, für die untere Mühlenstraße/Landrat-Christian-Straße will der Beirat eine mobile Ultrafeinstaub-Messanlage beantragen. Neu-und Erweiterungsbauten an Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sollen nach einem ganzheitlichen Konzept als Energieplus-Häuser gebaut werden. Finanzwirtschaftliche Bildung soll Einzug an Schulen halten. Die Blumenthaler wollen es mit einer Projektwoche versuchen, Ortsamtsleiter Peter Nowack soll darüber mit den Leitungen der Oberschulen und der gymnasialen Oberstufe sprechen. Der Beirat fordert zudem, dass an Bus-Haltestellen digitale Anzeigetafeln mit Fahrgastinformationen installiert werden.