Für das Stickeralbum des Blumenthaler SV wurden 17 Mannschaft und nahezu alle Spielerinnen und Spieler des Vereins vom ehrenamtlichen Fotografen Günter Buck im Burgwall-Stadion abgelichtet. (BLUMENTHALER SV)

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der gesamte Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „echten Stars“ gilt, wird seit Sonnabend auch für den Blumenthaler Sportverein umgesetzt. An diesem Tag ist nämlich exklusiv im Edeka-Center Mecke, Heidlerchenstraße 1, der Verkauf der vereinseigenen Alben gestartet. Dazu kann sich nun also jedes Vereinsmitglied beim Einkauf seine Freunde und Teamkollegen als Sticker nach Hause holen. „Wenn man sich derzeit schon nicht live in Aktion erleben kann, dann ist dieses Album eine schöne Abwechslung für die Daheimgebliebenen“, findet auch Mirko Vopalensky, Medienbeauftragter des Blumenthaler SV.

Umgesetzt wird die außergewöhnliche Aktion, die in den schwierigen Corona-Zeiten vor allem auch für Abwechslung, Spaß und Freude in den eigenen vier Wänden sorgen soll, mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“. Damit auch das Tauschgeschäft ohne direkten Kontakt nicht ins Stocken gerät, wurde eigens für den Traditionsverein vom Burgwall eine Online-Tauschbörse eingerichtet.

„Erneut haben wir uns in Zusammenarbeit mit der Firma Stickerstars und dem Edeka-Center Mecke ein ganz besonderes Highlight einfallen lassen: Sammelsticker von unserem Fußballverein zum Kleben und Tauschen im individuellen BSV-Sammelalbum“, schreibt dazu der Präsident des Blumenthaler SV, Peter Moussalli, in seinem Vorwort des Sticker-Albums. Die Sammelleidenschaft aber auch das Sortieren und Einkleben zu Hause sollen mit folgendem Bilder-Angebot bedient werden: 374 verschiedene Sticker von Spielern, Trainern und weiteren Mitgliedern sind seit dem 4. April in recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Darüber hinaus gibt es die individuell kreierten Sammelhefte im Vereins-Look. Im Übrigen ebenfalls ausschließlich im Edeka-Center Mecke, das das Projekt erst ermöglicht hat. Die Aktion läuft über zehn Wochen.

Fans, die also eine Möglichkeit suchen, in „kontaktlosen Zeiten“ dennoch ihren Verein unterstützen zu können, haben mit diesem Sticker-Album eine Chance dazu. Denn das gesamte Projekt ist für den Blumenthaler SV kostenlos – mehr noch: Ein Teil der Verkaufseinnahmen fließt direkt in die Vereinskasse und kann für Sportprojekte und Trainingsbetrieb genutzt werden.

Das Projekt wurde mit „Stickerstars“ auf die Beine gestellt. Das Berliner Start-up verfolgt schon seit 2012 die Idee, Vereinsmitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden und in einer zunehmend digitalen Welt über authentische, echte Erlebnisse den Zusammenhalt zu stärken. „Stickerstars“-Gründer Michael Janek: „Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß beim Sammeln, Kleben und Tauschen – in der aktuellen Situation natürlich vor allem auch in Familien. Genießt daheim die Sammelleidenschaft für euren Herzensverein – aber vor allem: Bleibt gesund!“

Zur Sache

Individuelle Alben

Seit Anfang 2020 können bei „Stickerstars“ auch kleinere Gemeinschaften wie beispielsweise Hochzeitsgesellschaften, Unternehmen bei Betriebsfesten oder Schul- und Abschlussklassen ihren Traum vom eigenen Sticker-Album (k)leben. Ansprechpartnerin dafür ist bei Stickerstars Annika Brien, Head of Marketing unter 0 30 / 55 57 14 33, mobil 01 76 / 7 32 02 75 sowie über Mail: medien@stickerstars.de.