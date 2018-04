Die Polizei ermittelt nach mehreren Schlägereien. (Carsten Rehder)

Schon am Sonnabend in der Früh ist ein 22-Jähriger gegen 4.30 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal an der Helsingborger Straße verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige (23 und 26 Jahre) vorläufig fest. Der Anlass der Schlägerei konnte bislang nicht ermittelt werden. Alle Beteiligten sind nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt worden, auch der 22-Jährige, der seinerseits von einem seiner Kontrahenten bezichtigt wird, mit der Schlägerei angefangen zu haben.

In derselben Nacht, allerdings in Hammersbeck, ließen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke „Hobby“ von einem Grundstück am Bernhard-Ahlers-Ring mitgehen. Entdeckt wurde dessen Fehlen gegen 5.15 Uhr. Der Wagen, teilt die Polizei mit, fällt wegen seiner schwarzen Scheiben auf. Zudem hat ein Hagelschaden Dellen auf dem Dach und an der linken Seite zurückgelassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0421) 3623 888 zu melden.

Schlägerei in Vegesack

Eine Schlägerei mit drei Personen gab es gegen 21 Uhr vor einem Lokal an der Friedrich-Klippert-Straße in Vegesack, wobei zwei Brüder im Alter von 21 und 26 Jahren auf einen 48-Jährigen einschlugen. Laut Polizei sollen hierbei auch Schlagstöcke im Spiel gewesen sein. Alle drei trugen so schwere Verletzungen davon, dass sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen hatten, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Dazu werden auch Zeugen aufgefordert, die möglicherweise beobachtet haben, wie drei bislang unbekannte Männer gegen 23.30 Uhr Am Heidbergbad in Lesum einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Der 18-Jährige, teilt die Polizei mit, ist in Richtung Ihletal unterwegs gewesen, als ihn einer der Täter von hinten festhielt, während ein zweiter ihm das Portemonnaie aus der Tasche zog. Mit einem dritten Kompagnon machten sich die Räuber anschließend in Richtung Ihletal auf und davon. Als der 18-Jährige ihnen nachsetzte, verpasste ihm ein Räuber (mit weißem Pullover und schwarzer Hose) bei einer erneuten Rangelei blutige Verletzungen im Gesicht.