Nimmt seine Zuschauer mit auf eine Fahrt durch Bremen-Nord: Jan Böhmermann. (Screenshot Youtube)

Jan Böhmermann liebt seine Heimat – den Bremer Norden. Wer seinen Podcast „Fest & Flauschig“ hört, weiß das. Regelmäßig erzählt er dort Anekdoten aus seiner Kindheit in Vegesack. Ein Video auf Youtube zeigt den Satiriker nun bei einer virtuellen Busfahrt durch seine alte Heimat – dabei nutzt er die Bremen-Nord-Erweiterung des Spiels OMSI2, die zum Teil von dem 21-Jährigen Berner Dennis Kurzawe stammt (wir berichteten). Das Video ist seit vier Tagen online und kann schon fast 250.000 Aufrufe verzeichnen.

"Ich werde nicht so viel Omnibus fahren, sondern von Bremen-Nord erzählen", so Böhmermann zu Beginn der Fahrt. Und es ist eine Freude ihm während der 35 Minuten Fahrt zuzuhören. So erzählt er von seiner ersten Begegnung mit dem Rapper Dendemann, dessen Konzert im Kulturbahnhof besuchte er damals als Reporter für die NORDDEUTSCHE. Oder vom „Beschwerdebaum“ in Vegesack, an dem die allwöchentliche Montagsdemonstration stattfindet. Außerdem zeigt er seine ehemalige Stammhaltestelle Bahnhof Aumund. „Ich habe meine halbe Kindheit in diesen Bussen verbracht. Aus Sicherheitsgründen immer jedoch vorne gesessen“, so Böhmermann in gewohnt ironischer Manier. Auch zur Bremer Politik äußert sich der Polizistensohn. Zu den Öffnungszeiten zum Revier Vegesack meint er lakonisch „Only in Bremen“. Diese ist nämlich nur tagsüber besetzt.