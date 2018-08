Bildungssenatorin Claudia Bogedan. (Frank Thomas Koch)

Nachdem sich ein AfD-Politiker aus Vegesack über einen kritischen Lehrer aus Bremen-Nord beschwert hatte, kündigt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) an, zukünftig verstärkt auf den Schutz vor Anfeindungen von außen zu achten. Unter anderem stellt das Bildungsressort Lehrkräften einen Zuschuss für anfallende Anwaltskosten in Aussicht. Das ist der Antwort der Verwaltung auf eine Berichtsbitte der CDU zum Artikel „AfD bringt Lehrer zum Schweigen“ vom Juni zu entnehmen.

Wie berichtet, hat der Fall des Nordbremer Lehrers bundesweit Schlagzeilen gemacht. Es ging um die Frage, wie kritisch sich ein Pädagoge über eine AfD-Pressemitteilung äußern darf. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hat die Dienstaufsichtsbeschwerde des Vegesacker AfD-Politikers Marvin Mergard gegen den Lehrer inzwischen zurückgewiesen. Darauf hatten mehrere Fraktionen der Bürgerschaft gedrängt.

Der CDU-Abgeordnete Thomas vom Bruch hat für die Bildungsdeputation einen schriftlichen Bericht der Verwaltung eingefordert, um zu klären, welche Regelungen und Grundsätze sicherstellen, dass im schulischen Unterricht auch parteipolitische Positionen möglichst neutral dargestellt und diskutiert werden können. Vom Bruch will konkret wissen: „Wie werden hierbei Beeinflussung von Schülern durch Lehrkräfte auf der einen und Maulkorb auf der anderen Seite abgegrenzt?“

Laut Verwaltung ist für die formale politische Bildung der sogenannte Beutelsbacher Konsens aus dem Jahr 1976 eine wichtige Referenz. Hier ist festgelegt, dass im Unterricht keine Indoktrination erfolgen darf, dass kontroverse Positionen in Wissenschaft und Politik zu beachten sind und Schüler in die Lage versetzt werden sollen, eine politische Situation und ihre eigene Interessenslage zu analysieren.

Es liegt demnach im Ermessen des Lehrers, welche externen Informationsquellen er in den Unterricht einbezieht, solange die Rahmenbedingungen wie Grundgesetz, Landesverfassung, Schulgesetz, Bildungsplan und Beutelsbacher Konsens beachtet werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und auch das Aufzeigen historischer Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus entsprechen laut Behörde ausdrücklich den Bildungszielen.

Auch Schulleitungen sollen gestärkt werden

Vom Bruch will auch wissen, wie die Bremer Verwaltung zu Melde-Plattformen im Internet für AfD-kritische Lehrer steht. Für Bremen gäbe es keine Erkenntnisse über ein derartiges Vorhaben, heißt es bei der Behörde. Grundsätzlich wäre ein solches Vorhaben aber als „sehr kritisch“ zu bewerten – „sowohl aus Datenschutzgründen als auch wegen der damit intendierten Einschüchterungswirkung und negativen Beeinflussung demokratischer Diskurse“.

Die Christdemokraten fragen sich, inwiefern die Bildungssenatorin angesichts solcher Entwicklungen die Notwendigkeit sieht, Lehrkräfte im Internet zukünftig besser vor Anfeindungen zu schützen. „Die Senatorin sieht es als ihre Aufgabe an, alles ihr Mögliche zu unternehmen, um Lehrkräfte vor Verleumdung und Anfeindungen zu schützen“, heißt es dazu. In Zukunft sollen auch Schulleitungen in solchen Fragen gestärkt werden und eine Unterstützung der Beschäftigten durch die Senatorin hinzukommen. Ein weiteres wichtiges Instrument zum Schutz der Lehrer sei die Verwaltungsvorschrift Rechtsschutz, die es ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen Anwaltskosten zu bezuschussen.