In Eggestedt schlummert eine Altlast im Boden, von der beim Landkreis Osterholz bislang keiner wusste. Es handelt sich um eine alte Bohrschlammgrube. Sie stammt aus Zeiten, als Schlamm aus Tiefenbohrungen nach Erdöl, Erdgas oder für Salzstock-Speicherkavernen noch im Erdreich entsorgt wurde. Durch einen Hinweis der Schwaneweder Kreistagsabgeordneten Dörte Gedat (Bündnis 90/Die Grünen) ist der Landkreis auf die alte Grube in Eggestedt aufmerksam geworden. Nun soll sie untersucht werden.

Gedat hatte die Eggestedter Grube in einer Standortliste von in Niedersachsen bekannten Bohr- und Ölschlammgruben entdeckt. Die vom niedersächsischen Umweltministerium erstellte Übersicht vom Oktober 2019 listet 473 Verdachtsflächen. Darunter mit der Nummer 397 eine Fläche in Schwanewede. „Die Fläche liegt im Raum Eggestedt“, konkretisiert Kreissprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage. Viel weiß man in der Kreisverwaltung noch nicht über die ehemalige Grube. Wo genau die Fläche liegt, wie groß sie ist, wie lange die Grube genutzt wurde, wer der Betreiber war, ob die Fläche später anderweitig genutzt wurde, ob es die Schlammgrube noch gibt und wie die Fläche aktuell genutzt wird – auf alle diese Fragen hat die Sprecherin derzeit nur eine Antwort parat: „Dies müssen die weiteren Erkundungen zeigen.“

80 Prozent-Förderung

Laut Lindemann hat der Kreis seit Januar durch den Hinweis der Kreistagsabgeordneten Dörte Gedat Kenntnis von der Verdachtsfläche. Ein Förderantrag zur Untersuchung der Fläche sei daraufhin gestellt worden. Die Erdöl- und Erdgasindustrie in Deutschland hat sich in einem Vertrag mit dem niedersächsischen Umweltministerium verpflichtet, die Untersuchung von Verdachtsflächen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben zu fördern. Die Unternehmen stellen dafür in den Jahren 2016 bis 2021 insgesamt bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung. Nach Angaben von Jana Lindemann kann der Landkreis Osterholz im Fall einer Bewilligung seines Antrages mit einer Förderung von 80 Prozent rechnen.

Erfasst werden die alten Schlammgruben in Niedersachsen vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG. Es unterscheidet zwischen Ölschlammgruben, in denen Öl und ölhaltige Rückstände gelagert wurden, und Bohrschlammgruben. Das sind laut LBEG-Definition Anlagen, in denen „hauptsächlich nicht oder nur gering mineralölhaltiger Bohrschlamm“ unter fünf Prozent abgelagert wurde. Bei der alten Grube in Eggestedt handelt es sich nach Kreisangaben um eine Bohrschlammgrube.

In der Standort-Liste des Umweltministeriums wird sie als „Lesum 104 (Schwanewede)“ geführt. „Dies ist die Bezeichnung einer Tiefenbohrung in einer Salzkaverne auf Bremer Gebiet“, erklärt dazu die Kreissprecherin. Der Landkreis gehe aktuell davon aus, dass auf der Fläche in Eggestedt Schlamm aus dieser Salzkavernen-Bohrung entsorgt wurde. „Nähere Erkenntnisse werden die Erkundungen zeigen“, so Lindemann. Salzstock-Kavernen dienen als Speicher für Erdgas und Erdöl.

In Niedersachsen werden Erdöl und Erdgas seit den 1850er Jahren gefördert. Früher wurden die Bohrrückstände in einfachen Gruben gelagert. „Diese Bohrschlammgruben sind entstanden und zugeschüttet worden, als es für die Förderindustrie noch kaum Sicherheitsauflagen gab, etwa zu Bodenabdichtungen oder Schadstoffgehalten“, weist die grüne Kreistagsabgeordnete Dörte Gedat auf im Erdreich schlummerndes Gefahrenpotenzial hin. Heute werden Öl- und Bohrschlammgruben nicht mehr betrieben. Das Material wird entweder verwertet oder in Deponien entsorgt.

Ob von der alten Grube in Eggestedt Gefahren ausgehen und die Fläche saniert werden muss, soll die Untersuchung klären. „Der Landkreis wird mit den Erkundungen beginnen, sobald über den Förderantrag entschieden ist“, sagt Lindemann. „Unter anderem werden Proben entnommen, um Aussagen über eine mögliche Belastung des Bodens treffen zu können. Hierauf werden alle weitere Maßnahmen aufbauen.“