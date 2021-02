Musikkabarettist Matthias Brodowy ist der erste Künstler, dessen Programm die Begu Lemwerder als Live-Veranstaltung streamt. Die Zuschauer können am Freitag, 19. Februar, ab 20 Uhr mittels Whatsapp-Botschaften, E-Mails und Anrufen interaktiv am Programm teilnehmen. (Tomas Rodriguez)

Lemwerder. „Wir sind ein Kulturhaus und kein Verschiebehaus“, sagt Timo von den Berg. Deshalb, so der Leiter der Begu Lemwerder, werde sein Haus an dem für Freitag, 19. Februar, geplanten Auftritt von Matthias Brodowy festhalten und ihn im Internet streamen. Damit nichts schiefgeht, proben von den Berg und sein Team den Umgang mit dem für sie noch recht neuen Format. Das nächste Mal am Mittwoch, 10. Februar. Ab 19 Uhr kocht der Begu-Leiter live mit Pastorin Sonja Brockmann Spaghetti Bolognese.

„Ich bin gespannt, wie man mit göttlichem Beistand Bolognese kocht“, sagt von den Berg mit einem Augenzwinkern, bevor er auf den Kern der Übung zurückkommt: „Einerseits wollen wir die Leute erreichen mit dem, was jeder tut – kochen. Zum anderen wollen wir noch einmal alle Interaktionsmöglichkeiten testen, damit für unser Highlight am 19. Februar alles klar ist.“ Streaming sei nicht die beste Lösung, aber besser als nichts.

Erste Erfahrungen hatte das Team gemeinsam mit den DJs Peer Neidahl und Tim Meinecke sowie dem Delmenhorster Online-Streamer Florian Schröder beim Tanz in den Mai 2020 gesammelt. Zudem gibt es zahlreiche Aktionen für Jugendliche über Instagram. In der vergangenen Woche hieß es dann relativ spontan „Wir machen Klamauk“. Erstmals sendete das Begu-Team ohne Hilfe von außen live.

Timo von den Berg machte als Conferencier den Kasper. „Irgendwann driftete es zu einer Quizshow ab, bei der ich Porzellan-Dinosaurier aus der Begu-Geschenke-Ecke verlost habe“, staunt der Begu-Leiter noch heute. Als entscheidender Mann bediente Björn Kück das Notebook. „Unser Auszubildender ist so firm“, schwärmt der Chef.

Überraschung aus Portugal

„Ich habe richtig Lust darauf, kenne mich mit den Programmen etwas aus und freue mich, dass ich trotz Corona in meiner Ausbildung einiges erfahren und erleben kann„, gibt der Gelobte zurück. “Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich als Veranstaltungskaufmann einmal streamen werde.“ Dass er sich mit Technik auskennt, musste Björn Kück umgehend unter Beweis stellen, denn kurz vor Sendestart fiel die vorgesehene Software aus und der Techniker, Regisseur und Kameramann in Personalunion musste ad hoc den Anbieter wechseln. „Das war ein großes Problem und zwischenzeitlich hatten wir keinen Ton“, bilanziert Timo von den Berg. Insgesamt gesehen war der Begu-Leiter mit dem spontan erdachten und dadurch wenig beworbenen Auftakt zur Begu-Streaming-Serie aber sehr zufrieden.

Zumal sich als Überraschung des Abends Ines Rosemann aus Portugal zugeschaltet hatte. Die Trainerin des Kinder- und Jugendzirkus „Alacasam Peppolino“ gestaltete gemeinsam mit Lebensgefährte Michael Richter und einem portugiesischen Clown das Programm mit. Mehr als 20 Personen verfolgten den Stream konstant, in der Spitze auch mal 40. „Das war ein super Test“, so Timo von den Berg, der aber sagt: „Wir müssen weiter unter Live-Bedingungen üben.“

Deshalb trifft er sich am morgigen Mittwoch zu einer Kochshow mit Sonja Brockmann, der Pastorin der Kirchengemeinden Altenesch-Lemwerder und Bardewisch. Unter dem Motto „Bolognese für Brodowy“ entern die beiden die Showbühne – Sonja Brockmann in ihrer Altenescher Küche sowie von den Berg in der Begu. „Dieses Mal wird gekocht, geredet und es kann angerufen werden“, sagt der Begu-Leiter. Die Lemwerderaner seien eingeladen Nachrichten zu schreiben und anzurufen. „Uns interessiert, wie die Leute da draußen ihre Bolognese kochen, welche Geheimtipps es gibt.“ Der Stream sowie die Rezepte sind auf www.begu-lemwerder.de zu finden.

Interaktive Show mit „Best-of“

Am Freitag, 19. Februar, kommt Matthias Brodowy um 20 Uhr zu einer interaktiven Show in den Saal an der Edenbütteler Straße. „Wir wollen den Leuten Lemwerder bieten.“ Statt seines Programms „Keine Zeit für Pessimismus“ wird der Musikkabarettist ein „Best-of“ spielen. „Wir versuchen, unser Streaming Angebot möglichst interaktiv zu gestalten“, verspricht Timo von den Berg. „Die Zuschauer sollen teilhaben können.“

Weitere Informationen

Die Tickets für den Live-Stream mit Matthias Brodowy kosten fünf Euro pro Online-Zugang. Der Link kann per E-Mail an info@begu-lemwerder.de oder telefonisch unter 04 21 / 68 86 10 angefordert werden.