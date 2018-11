Die Feuerwehr konnte den Brand bis 23.12 Uhr löschen. (Rehder/dpa)

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend mit einem Großaufgebot an Kräften den Zimmerbrand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen gelöscht. Das Feuer in der Billungstraße im Ortsteil St. Magnus war um 22.45 Uhr gemeldet worden. Daraufhin seien der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 5 und 6, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert worden, heißt es. Insgesamt waren zehn Einsatzfahrzeuge mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung. Das Zimmer sei stark verraucht gewesen. Die Bewohnerin hatte sich nach Angaben der Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer Nachbarin gerettet.

Die Feuerwehr setzte einen einem Trupp unter Atemschutz ein, der das Feuer bekämpfte und gelöscht hat. Die Bewohnerin sei an den Rettungsdienst übergeben und in ein Bremer Krankenhaus transportiert worden. Um 23.12 Uhr konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden.

Die Wohnung wurde mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Die Kripo hat die Ermittlung aufgenommen.