Fünf Personen mussten in eine Klinik. (Julia Ladebeck)

In einem Seniorenheim in Vegesack ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht, teilten die Einsatzkräfte vor Ort mit. Aufgrund der Rauchentwicklung musste ein Gebäudeteil evakuiert werden, etwa 30 Bewohner und Pflegekräfte wurden in einen anderen Teil des Seniorenheimes gebracht. 26 Personen wurden durch die Rettungskräfte durchgecheckt. Fünf Personen - zwei Bewohner und drei Pflegekräfte - mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Aumunder Feldstraße gesperrt.