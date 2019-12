Zum Schuljahresbeginn 2021/22 soll der Brandschaden nach den Worten von Immobilien Bremen behoben sein. Die Kommunalpolitiker in Burglesum halten diesen Zeitplan für ambitioniert. (Christian Kosak)

Der Sanierungsstau am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße in Grambke ist enorm, seit Jahren fordern Schulleitung und Kommunalpolitik Abhilfe. Nun zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer ab. Im Frühsommer 2020 sollen Sanierungsarbeiten beginnen, erfuhren die Mitglieder des Burglesumer Beiratsausschusses für Kinder und Bildung während ihrer jüngsten Sitzung. In welchem Umfang ist allerdings noch unklar. Zumal die Tage zumindest eines Teils der Gebäude gezählt sind, sollen doch berufliches Gymnasium, berufliche Vollzeitschule und Berufsschule in etwa zehn Jahren nach Blumenthal umziehen.

Einen genauen Zeitplan, geschweige denn ein Konzept für ein Berufsschulzentrum auf dem ehemaligen Gelände der Bremer Woll-Kämmerei gibt es jedoch noch nicht. Deshalb ist es aus Sicht von Burglesums Ortsamtsleiter Florian Boehlke nicht nur an der Zeit, die dringend notwendigen Reparaturen in Grambke in Angriff zu nehmen, sondern auch festzulegen, welche Gebäude der beruflichen Abteilungen überhaupt noch schulisch zu nutzen und deshalb zu erhalten sind.

Zunächst aber sollen ab Mai 2020 die erheblichen Brandschäden im Trakt 7 des Schulzentrums behoben werden. Der Trakt umfasst insgesamt 25 Räume auf drei Etagen sowie im Dachgeschoss, die seit November 2017 aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen. Deshalb findet der Unterricht in Containern statt. Die Gesamtkosten für die Sanierung und die Container belaufen sich auf 6,4 Millionen Euro.

Zum Schuljahresbeginn 2021/22 soll der Brandschaden nach den Worten von Günter Klänelschen vom städtischen Liegenschaftsverwalter Immobilien Bremen behoben sein. Dann werden auch die Container nicht mehr gebraucht. Wenn die Sanierungsarbeiten im Mai oder Juni beginnen, sind fast drei Jahre seit dem verheerenden Brand ins Land gezogen. Dass der Trakt 7 nach rund einjähriger Bauzeit wieder für Unterrichtszwecke zur Verfügung stehen soll, bezeichnen die Lesumer Kommunalpolitiker als ambitionierten Zeitplan.

Nach Ansicht von Jan Klepatz (CDU), Sprecher des Beiratsausschusses für Kinder und Bildung, muss die Bremische Bürgerschaft nun die erforderlichen Mittel im Haushalt 2020/21 bereitstellen. Dem stimmten die Ausschussmitglieder einhellig zu. Die bislang eher vagen Planungen für ein nordbremisches Berufsschulzentrum in Blumenthal sorgen allerdings weiterhin für Rätselraten darüber, wie lange die Bildungsstätte in Grambke noch benötigt wird.

Nach Auffassung der Lesumer Kommunalpolitiker muss der Unterricht so lange sichergestellt sein, bis der Campus in Blumenthal Realität ist. Deshalb seien in den Haushaltsberatungen der Bremischen Bürgerschaft auch die erforderlichen Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen in dem Gebäudekomplex zu beschließen. Konkrete Planungen verlangt der Burglesumer Beiratsausschuss auch für den Ausbau der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter. Dieses gemeinsame Ziel von Bund und Ländern soll flächendeckend bis 2025 erreicht werden.

Der Bund stellt dafür in dieser Legislaturperiode zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Allerdings zeichnen sich schon jetzt im Ortsamtsbereich Burglesum Probleme ab. In der Grundschule Grambke zum Beispiel ist eine bauliche Erweiterung Voraussetzung für den Ganztagsschulbetrieb. Der Beiratsausschuss hat deshalb die Senatorin für Kinder und Bildung einmal mehr aufgefordert, konkrete Pläne zu erarbeiten.

„Entschieden zu lange“ dauert dem Lesumer Gremium zudem der Umbau der Grundschule an der Landskronastraße in Marßel. Der Ausschuss will deshalb über die einzelnen Planungsschritte und den Zeitplan detailliert informiert werden, damit der Ausbau zur Ganztagsschule zügiger vorangeht. Darüber hinaus beharrt der Ausschuss darauf, die Oberschule an der Helsinkistraße mit einer Mensa auszustatten. Weil sie dringend notwendig sei, müssten ebenfalls die erforderlichen Haushaltsmittel fließen, heißt es im Beschlusspapier.

Nur langsam vorankommt offensichtlich auch die Digitalisierung der Schulen. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur wurden von den 5,5 Milliarden Euro für die Ausstattung mit schuleigenem Wlan, neuen Laptops oder digitalen Tafeln – sogenannten Smartboards – bisher rund 500 000 Euro abgerufen. Nur in Bremen, Hamburg und Sachsen sei bislang Geld geflossen. Im Ortsamtsbereich Burglesum hätten bislang fünf Schulen Anträge auf Finanzierung gestellt, teilte Meik Hansen den Lesumer Kommunalpolitikern mit.

Und auch an anderen bremischen Schulen habe der Digitalpakt Aktivitäten ausgelöst, sagte der IT-Experte aus dem Bildungsressort. Dennoch seien bei der technischen Einrichtung und Betreuung der digitalen Lernwege eine steigende Unterstützung der einzelnen Schulen und damit entsprechende Etatmittel erforderlich, mahnt der Lesumer Beiratsausschuss. Zudem dürfe die Digitalisierung nicht zulasten der Lehrkräfte gehen –­ und nicht an den Schulen in freier Trägerschaft vorbeiziehen.