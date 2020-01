Die Innere Mission will ab Februar straffällig gewordene Jugendliche im Sattelhof in Blumenthal betreuen. Zurzeit wird das Gebäude nochmals renoviert. (Christian Kosak)

In wenigen Tagen könnte Bremens neuestes Haftvermeidungsprojekt starten. Wo bis vor Jahren noch der Ex-Boxer Lothar Kannenberg seine inzwischen insolvente Akademie betrieb und straffällige Flüchtlinge betreute, will die Innere Mission in Kürze Jugendliche vollstationär aufnehmen, die anderenfalls für ihre Taten ins Gefängnis müssten. Doch das Projekt hängt seit Monaten.

Mehr zum Thema Jugendhilfeträger Kannenberg-Pleite kostet Bremen vier Millionen Euro Bremen wird durch die Pleite des Jugendhilfeträgers Akademie Kannenberg auf vier Millionen Euro ... mehr »

Fast drei Jahre lang hatte die Innere Mission bekanntlich eine Immobilie für ihr Jugendhilfeprojekt gesucht. Im Januar 2019 hatte sie dann den Mietvertrag für den Sattelhof an der Straße Burgwall in Blumenthal bei Immobilien Bremen unterschrieben. Die Eröffnung mit Gästen und Anwohnern folgte im September. Die Innere Mission nahm zu dem Zeitpunkt zwar offiziell den Betrieb auf – jedoch noch ohne straffällige Bewohner.

Katharina Kähler, bei der Inneren Mission als Bereichsleiterin Kinder- und Jugendhilfe zuständig für den Sattelhof, erklärt, woran es liegt, dass die Einrichtung auch ein Jahr nach Anmietung des Gebäudes noch keine Jugendlichen aufgenommen hat: „Es hat sehr lange gebraucht, um das Personal zusammen zu bekommen.“ Benötigt würden überwiegend Fachkräfte, die derzeit nur schwer zu finden seien. In diesen Tagen aber hat Katharina Kähler nach eigenen Worten die letzten Einstellungen für die intensivpädagogische Einrichtung vorgenommen. Insgesamt seien zwölf Stellen geschaffen worden, sagt Katharina Kähler. Nach Informationen unserer Zeitung sollen auch wieder frühere Kannenberg-Mitarbeiter im Sattelhof arbeiten.

Weiterhin fehlt es derzeit noch an einer Betriebserlaubnis aus dem Hause der Sozialsenatorin Anja Stahmann. „Der Träger erfüllt dafür alle Voraussetzungen“, sagt Bernd Schneider als Sprecher des Sozialressorts. Der Nachweis eines fachlichen Konzeptes sei erbracht, eine qualifizierte Leitung und Personal seien vorhanden. Aber es müssten noch bauliche Arbeiten abgeschlossen werden. Probleme gebe es mit feuchten Kellern, so Schneider. Die Stadt investiert demnach erneut in das gut 700 Quadratmeter große Gebäude. Erst 2017 war der Sattelhof für rund 600.000 Euro saniert worden. Bernd Schneider geht jedoch davon aus, dass die Einrichtung im Februar die Arbeit aufnehmen kann. Nach seinen Worten wäre es die erste Einrichtung ihrer Art in Bremen: „Es gibt in Bremen bisher keine speziellen Plätze für Haftvermeidung.“

Mehr zum Thema Startschuss im Sattelhof „Die Einrichtung schließt eine Lücke“ Die Innere Mission hat den Betrieb ihrer intensivpädagogischen Einrichtung im Sattelhof in ... mehr »

Die Höhe der Kosten für Bremens erstes Haftvermeidungsprojekt bleibt nebulös. Zwar kursierten 2017 interne Zahlen aus dem Sozialressort, doch damals wurde mit 6,85 Planstellen für die Betreuung von sieben Jugendlichen bei Tag und 3,65 bei Nacht in einem Haus an der Käthe-Kollwitz-Straße operiert. Weitere 2,5 Planstellen waren für psychologische Unterstützung, Projektkoordination, Beschäftigungstherapie und Hauswirtschaft kalkuliert. Bei einer durchschnittlichen Auslastung des Hauses über einen Zehn-Jahres-Zeitraum, hatte man im Sozialressort ausgerechnet, würden jährliche Betriebskosten von 830 000 Euro zu Buche schlagen. Der Tagessatz für die Unterbringung eines Jugendlichen würde demnach bei rund 360 Euro liegen. Im Jugendknast in Oslebshausen gilt heute ein Tagessatz von rund 160 Euro.

Kosten bleiben geheim

Das Sozialressort tut sich schwer damit, die aktuellen Kosten für den Steuerzahler bekannt zu geben. „Die Entgeltvereinbarung mit dem Träger ist noch nicht unterschrieben, und die Kosten gehören auch zum Geschäftsgeheimnis des Trägers“, so Bernd Schneider. Überdies ist für die Finanzierung des Projekts nicht ein Ressort zuständig, sondern gleich zwei.

Die Kosten teilt sich das Sozialressort mit der Justizbehörde. Die Kosten für straffällig gewordene Jugendliche trägt das Justizressort, die Kosten für auffällige und engmaschig zu begleitende Jugendliche das Sozialressort. Das Justizressort rechne allerdings jeweils nur einzelfallabhängig ab, erklärt Matthias Koch, Sprecher der Justizbehörde. „Konkret: Erlässt das Jugendgericht einen Unterbringungsbefehl nach Paragraf 71 Jugendgerichtsgesetz, hat unser Ressort die Kosten – also Tagessatz mal Belegungskosten im Einzelfall – zu tragen.“ Eine Summe könne er deshalb für 2020 nicht nennen, so Matthias Koch. Denn letztlich käme es darauf an, wie oft und wie lange im Einzelfall eine Unterbringung angeordnet wird.

Mehr zum Thema Einrichtung in Blumenthal wird eröffnet Ziel ist Haftvermeidung für Jugendliche In der Käthe-Kollwitz-Straße ist eine Einrichtung zur Haftvermeidung Jugendlicher am Protest der ... mehr »

Der größere Teil der Einrichtung wird voraussichtlich ohnehin der intensivpädagogischen Betreuung vorbehalten sein, sagt der Sprecher des Sozialressorts. „Hintergrund ist, dass erfahrungsgemäß nur wenige Haftvermeidungsplätze in Bremen benötigt werden.“ Zuletzt ist dieser Fall demnach im Herbst 2019 eingetreten.

Im Sattelhof sollen bis zu acht Minderjährige und bei Bedarf auch junge Volljährige vollstationär untergebracht werden. „Sie sollen sich hier darauf konzentrieren, ihren Lebensweg anders zu gestalten“, berichtet Katharina Kähler. Es handele sich aber nicht um eine geschlossene Einrichtung. Katharina Kähler spricht von einem abgestuften Belegungskonzept: Ausgang müsse sich erarbeitet werden. Verfehlungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung und mangelnde Kooperation, heißt es beim Sozialressort, können jedoch dazu führen, dass der Betreffende doch noch in Haft muss.