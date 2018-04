Ein 44-jähriger Bremer ist in Vegesack sturzbetrunken in den Drive-in eines Schnellrestaurants gefahren. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann am späten Mittwochabend mit seinem Auto an die Bestelltheke, war aber nicht mehr in der Lage seine Bestellung deutlich zu formulieren.

Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten zogen den Mann noch vor Ort aus dem Verkehr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Den Bremer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer. (haf)