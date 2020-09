Sechs Mal brannte es am Montagabend und Dienstagmorgen im Bremer Norden (Carsten Rehder)

Eine einsatzreiche Nacht liegt hinter der Feuerwehr Bremen, die gleich zu mehreren Einsätzen in Bremen-Nord ausrücken musste. Am Montagabend gegen 21 Uhr habe zunächst eine Zeugin eine Person auf Höhe des Fähranlegers Vegesack in der Weser treiben sehen, berichtet die Feuerwehr. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, DLRG und anderen Organisationen suchte nach der Person. Die Suche blieb jedoch erfolglos und wurde gegen 23 Uhr abgebrochen.

Nur kurz darauf brachen im Bremer Norden zahlreiche Feuer aus: Gegen 23.30 Uhr wurden an zwei unterschiedlichen Punkten die ersten beiden Autobrände gemeldet, 20 Minuten später brannte ein Kleintransporter in der Straße Grambker Geest. Nur wenige Minuten darauf wurden auch zwei Autobrände in der Grambker Dorfstraße sowie der Straße Auf dem Brook gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen verhinderte die Feuerwehr bei letzterem Feuer ein Übergreifen auf ein Holzgebäude. Abschließend stand ein Müllhaufen in der Wismarer Straße in Flammen. Durch die zahlreichen Feuer wurde ein weiteres Auto sowie ein Trafohäuschen beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.