Letzte Runde: Vor allem kleine Unternehmen bekommen mit einem neuen Lockdown Probleme. (Guido Kirchner)

Gerade erst hatte sie zum Treffen für Gastronomen eingeladen. Auf Initiative der Wirtin Nadine Hellmann wollen sich der Vorsitzende Oliver Trey und Geschäftsführer Thorsten Lieder vom Verein Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG) vorstellen. Das Treffen im „Zum Zum“ an der Hammersbecker Straße an diesem Donnerstagabend findet Resonanz. Beim Treffen werde selbstverständlich über den zweiten Lockdown gesprochen. Lieder macht auf Nachfrage der NORDDEUTSCHEN deutlich: „Die Gesamtsituation für Gastronomen ist sehr schwierig, schon die Sperrstunde ab 23 Uhr stellt uns vor große Probleme.“

In der vergangenen Woche habe es eine interne Umfrage gegeben. Das Ergebnis: „Knapp ein Drittel der Betriebe wird eine verordnete Schließung keine weitere Woche überstehen. Bei einem Lockdown über zwei Wochen oder länger rechnen wir damit, das rund 80 Prozent der Kleinbetriebe sterben werden. Die Branche wird vernichtet, wenn keine umgehende schnelle Hilfe erfolgt.“ Dabei zeigten die Zahlen und Berichte der Fachleute, dass es nicht die gastronomischen Betriebe seien, die die Infektionszahlen steigen lassen. „Wir fordern eine maßhaltende und zielführende Krisenpolitik, statt hysterischer Kurzschlusshandlungen“, so die BGG.

Mehr zum Thema Umfrage in der Innenstadt Das halten Bremer vom möglichen Lockdown Umfrage in der Bremer Innenstadt: So denken Passanten über einen drohenden Lockdown für Kneipen, ... mehr »

Zwar dankt der Gastroverein der Bremer Landesregierung dafür, dass sie in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Gastronomen nach Lösungen gesucht habe, um die wirtschaftlichen Katastrophen zu reduzieren. „Allerdings ist jede Bemühung mit dem zweiten Lockdown für die Katz, wenn nicht umgehend eine 100-prozentige, sofortige Entschädigung dafür erfolgt“, so die BGG und ruft für heute zur Kundgebung auf, ab 12 Uhr auf dem Bremer Marktplatz. Lieder: „Und das Treffen am Abend in Bremen-Nord findet auf jeden Fall statt – jetzt erst recht.“

Wie es nach einem zweiten Lockdown weitergehen soll, das weiß auch Udo Schmidt nicht. Der Nordbremer Gastronom, der die Bar Horizont in der Alten Hafenstraße 21 betreibt sowie das Vereinsheim des Vegesacker Rudervereins, ist gleich doppelt gestraft. „Beim Ruderverein wurden durch und nach dem ersten Lockdown 95 Prozent aller Hochzeits- und weiterer Feiern abgesagt.“ Im Horizont seien es bislang insgesamt 70 Prozent Umsatzverlust gewesen. Zwar habe er beim Ruderverein das Sommergeschäft auf der Terrasse, „der schönsten im Bremer Norden“, mitnehmen können. Dennoch: „Meine Reserven sind restlos aufgebraucht beziehungsweise stecken vollends in den Betrieben.“

Mehr zum Thema Corona-Infektionszahlen steigen Stufenkonzept bis hin zum Lockdown Am Mittwoch sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über die Corona-Zahlen und ... mehr »

Udo Schmidt ärgert sich: "Die staatliche Förderung bekommt man nur als eine Person. Auch, wenn diese eine Person – so wie ich – zwei Betriebe betreibt, gibt es nur einmalig einen Betrag." Für Udo Schmidt eine unverständliche Angelegenheit. "Mieten und Pacht musste ich für zwei Betriebe in voller Höhe weiter entrichten." Obwohl Udo Schmidt sich selbst als Optimist bezeichnet, ist sein Blick in die Zukunft eher düster. "Fußball ist in einem Laden mein Hauptgeschäft. Mit einem weiteren Lockdown bricht das dann wieder komplett weg.

Wie sollen wir damit den Winter überleben?" Schmidt ist sicher, dass diverse Kollegen aufgeben werden beziehungsweise müssen. Er selbst habe sich zwar schon einen Plan zurechtgelegt. "Ich bin ein Kämpfer", aber sollten ein weiterer Lockdown beziehungsweise stärkere Beschränkungen noch andauern, dann werde es auch für ihn sehr eng. Insgesamt sieht Schmidt die Situation zwiegespalten. Zwar sei er ein Befürworter von sozialer und persönlicher Verantwortung, hält die Abstands- und Masken- sowie weitere Regelungen für sinnvoll, stellt Tische auseinander, desinfiziert ständig Kontaktflächen und bescheinigt seinen Gästen sehr viel Disziplin, "selbst unter Alkoholeinfluss".

Mehr zum Thema „Völlig unangemessen“ Verband warnt vor Schließungen der Gastronomie Droht Gaststätten und Restaurants erneut die Schließung? Das wäre fatal und wenig hilfreich - und ... mehr »

Gleichzeitig stellt der Gastwirt sich Fragen: „Warum gibt es für Bremen-Nord keine nachweisbaren Zahlen über Corona-Infektionen? Bremen-Nord ist doch auch sonst eine Insel, wird doch auch zu anderen Zeiten nie so richtig zu Bremen oder Bremerhaven gehörend gezählt. Selbst für Lemwerder – die kleine Gemeinde über die Weser hinweg – gibt es entsprechende Zahlen. Warum dies für Bremen-Nord nicht machbar ist, verstehe ich nicht.“ Darüber hinaus habe er auch noch keinen einzigen Nachweis gesehen, dass infizierte Personen aus oder durch die Bremer Gastronomie kommen.

„Auch von Kollegen habe ich da von keinem bekannten Fall gehört“, sagt Schmidt. Das Treffen im „Zum Zum“ findet Udo Schmidt gut. „Auch wenn ich nicht selbst hingehen kann, ich muss arbeiten.“ Udo Schmidt hat nämlich gerade noch so einiges zu erledigen. „Der Vermieter hat mir – aus Eigenbedarf während der Corona-Pandemie gekündigt“, erzählt Schmidt. Bis zum 30. November muss Schmidt mit dem Horizont aus der Alte Hafenstraße 21 ausgezogen sein.

„Wir ziehen um, ein paar Häuser weiter, in die ehemalige Bürgerstuben, also in die Alte Hafenstraße 14, und hoffen, dass wir am 1. Dezember wieder aufmachen können.“ Zum Gastronomen-Treffen im „Zum Zum“ an der Hammersbecker Straße wird eine Mitarbeiterin von Schmidt gehen. „Ich finde gut, was der Verein macht“, sagt Schmidt, wenn auch der Verein aus der Gastronomen-Szene im Bremer Viertel entstanden sei. „Da gibt es viel mehr Probleme, da geht es im Bremer Norden ja eher gesittet zu. Gäste, die in größeren Gruppen oder lautstark auf der Straße feiern, die findet man bei uns kaum.“