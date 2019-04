Gewaltandrohung

Bremer löst größeren Polizeieinsatz in Schwanewede aus

Gegenüber einer Zeugin drohte ein Mann am Mittwoch damit, sich und andere mittels Waffen zu verletzen - die Polizei nimmt ihn daraufhin in einem Haus in Schwanewede fest.