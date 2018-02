Durch die Fernsehauftritte möchte Michael Birkhan eine andere Seite der Polizeiarbeit zeigen. (SAT.1/filmpool)

Treffpunkt Café. Michael Birkhan kommt in Jeans und Pullover, es ist sein freier Tag. Abends wird er zu einem Drehtermin nach Duisburg fahren. Zur Begrüßung Händeschütteln, dann legt er eine Hand auf den Arm seines Gegenübers. Die gleiche freundliche Geste können Fernsehzuschauer beobachten, wenn er als Hauptkommissar Michael Kleer in der Serie „Die Ruhrpottwache“ Opfer beruhigt. In der Sat.1-Serie spielt Michael Birkhan quasi sich selbst. Nur, dass er im wirklichen Leben nicht zur Wache Duisburg gehört, sondern zur Polizei in Lesum.

Durch die Auftritte im Fernsehen habe er die Möglichkeit, eine andere Seite der Polizeiarbeit zu zeigen: „Ich sage immer, dass Polizeibeamte keine besonderen Menschen in einem normalen Beruf sind, sondern normale Menschen in einem besonderen Beruf. Wir sind Menschen, die auch mal Fehler machen und die auch mit dem Opfer ­mitfühlen.“

"Näher an der Realität als ein Tatort"

Als er von der Produktionsfirma Filmpool gefragt worden sei, ob er mitspielen wolle, habe er nur kurz überlegt, sagt Michael Birkhan, Igelfrisur, markantes Gesicht, breite Schultern. „Natürlich ist alles Fiktion. ­Einige Episoden sind realen Fällen nachempfunden, andere frei erfunden. Trotzdem ist das Gezeigte näher an der Realität als zum Beispiel ein Tatort.“ Es ärgert den Hauptkommissar jedes Mal, „wenn Schutzpolizisten als Deppen dargestellt werden und der ermittelnde Kripobeamte noch vor dem SEK die Wohnung stürmt. Dann klappen sich mir die Fußnägel hoch.“

Bei Formaten wie der Ruhrpottwache fänden sich zwar ebenfalls viele polizeitaktische Fehler – „aber trotzdem ist das noch näher an der Realität“. Viele Menschen machten sich keine Vorstellungen davon, wie kurios einige Einsätze auch in Wirklichkeit abliefen. Bei einem Becher ­Cappuccino erzählt Michael Birkhan gern die Ge­schichte, in der sechs Polizeibeamte einen Randalierer im Krankenhaus fixieren. Als sie ihn im Fahrstuhl haben, bleiben sie stecken und müssen von der Feuerwehr befreit werden. Oder ein anderer Fall: Vier maskierte Personen fahren in einem Fahrzeug vorbei, ein fünfter Mann sitzt gefesselt mittig auf der Rückbank. Weitere Funkstreifen werden ­gerufen, das Täterfahrzeug filmreif gestellt. „Dann stellte sich heraus, dass es sich um einen Junggesellenabschied handelte.“

Birkhan kritisiert dünne Personaldecke

Dreharbeiten in Duisburg: Michael Birkhan verkörpert in der Sat1-Serie Hauptkommissar Michael Kleer. (SAT.1/filmpool)

Das sei das Schwierige an der Polizeiarbeit. „Dass man in wenigen Augenblicken weitreichende Entscheidungen treffen muss.“ Zum Beispiel, wenn ein Streifen­wagen zu einer Schlägerei gerufen wird und zwei Polizisten auf zehn Schläger treffen. Sollen sie lieber auf Verstärkung warten und in Kauf nehmen, dass ein Beteiligter in der Zwischenzeit lebensgefährlich verletzt wird? Oder sollen sie sofort einschreiten, zwei gegen zehn? Was ist, wenn einem Beamten während der Auseinandersetzung die ­Waffe entrissen wird und ein Unbeteiligter zu ­Schaden kommt? Wie sie es machten, sei es falsch.

Seit 2005 arbeitet Michael Birkhan, der gebürtig aus Hannover stammt und in Osna­brück aufgewachsen ist, als Abschnittsleiter im Einsatzdienst der Polizeiinspektion Nord. Er koordiniert die Aufgaben in der Wache und leitet größere Einsätze. Außerdem ist der Familienvater bei der Polizei-Gewerkschaft Vertrauensmann und einer von vier stellvertretenden Leitern der Fachgruppe Schutzpolizei.

Als Gewerkschafter stellt Birkhan fest, dass die Anforderungen an die Polizisten steigen, das Personal gleichzeitig aber immer dünner geworden ist. „Im Jahr 2003 ­hatten wir in Bremen noch 3200 Polizeibeamte. Heute feiert sich die Politik dafür, dass wir vielleicht im Jahr 2019 eine Zahl von 2600 Polizisten erreichen. Selbst 2900 Polizeibeamte sind für die Aufgabenvielfalt in einer Stadt wie Bremen knapp bemessen.“

"Wir sind auch Menschen, keine Maschinen"

Polizisten treffen nach seinen Worten inzwischen selbst bei vermeintlich kleinen Einsätzen auf massiven Widerstand. Der GdP-Mann: „Wir werden immer öfter bei der Arbeit behindert, angefeindet und sogar angegriffen. Ich meine nicht nur die Ausschreitungen, die man bereits kennt, beispielsweise bei Demonstrationen. Das zählt zwar auch dazu, aber in erster Linie ist ein neues Phänomen dazugekommen: die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Beamten im polizeilichen Dienst, obwohl sie gar keine Maßnahme gegen den Bürger ergreift.“

Die Wahrscheinlichkeit, im täglichen Dienst verletzt zu werden, sei für unifor­mierte Schutzleute 21 mal höher als für Mitarbeiter der Kripo. Birkhan spricht jetzt sehr schnell, die Worte kommen aus seinem Mund geschossen. Nicht selten setzten die Polizisten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um das von anderen zu schützen. „Das vergessen viele, auch wenn bei Demonstrationen Steine gegen uns Staatsdiener fliegen.“ Staatsdiener, das Wort mag er sowieso nicht. Polizisten seien kein Neutrum: „Wir sind auch Menschen, keine Maschinen.“

Michael Birkhan hebt seinen Becher zum Mund, unter dem Pullover zeichnen sich ­dicke Muskelpakete ab. In seiner Freizeit übt er die Kampfsportart Krav Maga aus. Das Training diene der Selbstkonditionierung. „Schläger haben bei der Polizei nichts zu suchen“, werde angehenden Polizisten in der Ausbildung eingeschärft. In einer Geschichte, die er für das Buch „Es reicht – Gewalt gegen Polizeibeamte – Betroffene erzählen“ aufgeschrieben hat, erinnert sich Birkhan an diesen Satz. Die Geschichte handelt davon, wie Birkhan und ein Kollege einen bewaffneten Mann an der Vergewaltigung einer Frau hindern und dann erleben, wie sich der Mann mit entfesselter Gewalt gegen sie wendet. Sogar auf der Dienststelle seien noch mehrere Beamte notwendig gewesen, ihn zu bändigen.

"Ich fühle mich nicht als Schauspieler"

Das Schreiben sei ein Mittel, die Erleb­nisse zu verarbeiten, sagt der Familienvater. „Den Anblick einer Brand-, Bahn- oder Kinderleiche vergisst man nie.“ Manche Erlebnisse beschäftigten ihn noch Jahre später. Ein traumatisches Erlebnis seiner Anfangszeit als Polizist hat der Schwaneweder in der Geschichte „Nachtdienst an Heiligabend“ zu Papier gebracht. Darin erzählt er von einer Frau, die sich vor seinen Augen umbringen wollte. „Ihr Vater hatte sie sexu­ell missbraucht“, erinnert sich Birkhan. „Nachtdienst an Heiligabend“ sei in den vergangenen Jahren in verschiedenen Zeitungen unter anderem in Stuttgart und München gedruckt und einmal – als „Hörversion“ von einem Schweizer Radiosender ausgestrahlt worden.

Seit vergangenem Oktober wirkt Birkhan regelmäßig bei Dreharbeiten der Serie mit, zurzeit als Hauptkommissar der Hauptwache Duisburg. Zwischendurch sei er auch Oberkommissar und Obermeister gewesen, sagt er. Die Kollegen in Bremen scherzten gern über das Auf und Ab seiner Karriere – „von drei silbernen Sternen zu drei blauen.“

Die Tätigkeit sei meldepflichtig und reines Privatvergnügen. Die Drehtage brächten viel Spaß. „Der Umgang am Set ist freundlich. Wir werden mit Speise und Trank versorgt und man lernt die verschiedensten Charaktere kennen.“ Einige Komparsen kennt Birkhan sogar aus Bremen: Neben ihm treten drei weitere Kollegen bei der Ruhrpottwache auf, andere Beamte aus der Hansestadt engagierten sich bei Blaulichtreport. Bevor Birkhan zur Ruhrpottwache wech­selte, war er auch schon bei „Die Wache Hamburg“ und einmal als Schreiner in einer Serie „Betrugsfälle“ zu sehen. „Ich drehe vielleicht zwei- bis dreimal im Monat. Aber ich nehme es nicht so ernst, ich fühle mich nicht als Schauspieler.“

Die Dreharbeiten

Die Fälle aus der Fernsehserie „Die ­Ruhrpottwache“ sind an reale Fälle aus verschiedenen Dienststellen angelehnt. Wie Dagmar Christadler von der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH berichtet, gibt es einen Drehablauf, den die Einsatzkräfte – echte ­Kripo- und Streifenbeamte – nicht kennen. Wie im wirklichen Berufsleben wüssten sie nicht, was sie bei ihrem Einsatz erwartet. Die Darsteller von ­Tätern, Opfern und Zeugen bekämen eine grobe Übersicht über die Szenen und versetzten sich dann in die Rollen der entsprechenden Personen. Laut Dagmar Christadler handeln sie dabei frei und ohne Text. „Diese spezielle Umsetzungsform garantiert höchstmögliche Authentizität im Auftritt der agierenden Personen“, heißt es beim Sender. Alle Folgen sind im TV und online unter anderem mit dem Hinweis gekennzeichnet, dass alle Personen und Handlungen frei erfunden sind.