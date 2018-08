Kaum geräumt, schon wieder vermüllt: In der George-Albrecht-Straße gibt es seit geraumer Zeit Probleme mit einer wilden Müllkippe. (Christian Kosak)

Die wilde Müllkippe an der George-Albrecht-Straße in Blumenthal ist seit Jahren ein Dauerthema. Kaum ist der Müll beseitigt, entsteht ein neuer Sperrmüllhaufen. Diese Aufnahme stammt vom Mittwoch. Hinter verschlossenen Türen versuchen unter der Leitung von Ortsamtsleiter Peter Nowack (SPD) gerade verschiedene Behörden und Organisationen – darunter das Gesundheitsamt, Polizei, Schulen, Kitas und die Verbraucherzentrale – die Situation um die 100 Wohnungen zu entschärfen. Dabei geht es längst nicht nur um illegal entsorgten Abfall. Auch der Zustand der Wohnungen ist Thema in den Runden.

Bei einer Begehung im Juni wurden Brandschutzmängel festgestellt. Außerdem sollen einige Wohnungen mit mehr als 20 Personen stark überbelegt sein. Laut Nowack sollen bis Jahresende tragfähige Lösungen gefunden werden. Dem Ortsamtschef wäre am liebsten, die Eigentümer kümmerten sich um eine Sanierung und eine Conciergelösung. Eine Schwierigkeit ist, dass die Wohnungen verschiedenen Eigentümern gehören. Mittelfristig strebt Nowack deshalb ein Vorkaufsrecht für die Stadt an.