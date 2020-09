Im Rathaus in Lemwerder wird der Sessel der Bürgermeisterin frei. (Christian Kosak)

Lemwerder. Brigitta Rosenow möchte Bürgermeisterin von Lemwerder werden. Die Kommunalpolitikerin der Grünen tritt am 24. Januar zur Wahl um die Nachfolge von Regina Neuke an. Rosenow ist nach der von SPD und CDU unterstützten parteilosen Christina Winkelmann die zweite Ortsansässige, die ihre Kandidatur erklärt.

Brigitta Rosenow von den Grünen möchte zum 1. April 2021 Bürgermeisterin der Gemeinde Lemwerder werden. (Barbara Wenke)

Worauf sie sich einlässt, ist der verheirateten Mutter dreier Töchter bewusst. Immerhin sitzt sie seit 2011 im Gemeinderat und hat Regina Neukes Pensum genau studiert. „Als Bürgermeisterin arbeitet man deutlich mehr als meine jetzigen 15 Wochenstunden“, weiß Rosenow, „aber ich mache ja auch jetzt schon zusätzlich ganz viel politische Arbeit.“ Die Chefin der Gemeindeverwaltung zu sein, sei ein sehr anstrengender aber auch sehr reizvoller Job, sagt die 53-jährige Diplom-Ingenieurin für Umwelttechnik.

Aufgewachsen ist Brigitta Rosenow auf der Nordsee-Insel Pellworm. Die Nordfriesin hatte es Anfang der 1990er Jahre für ihr Studium in den Großraum Oldenburg/Bremen gezogen. „Ich bin 1991 erstmals nach Lemwerder gezogen“, erzählt die Kandidatin. Damals habe sie in der WG in Ritzenbüttel gewohnt, die für das erste Drachenfest auf dem Ritzenbütteler Sand den Strom lieferte, erinnert sich die Grünen-Vertreterin lachend. Aufgefallen sei ihr bereits vor knapp 30 Jahren die offene und warmherzige Art der Lemwerderaner.

Weil sich ihre WG auflöste, zog Rosenow nach Bremen. Doch der Drang nach einem Leben auf dem Land war groß. So kehrte die Umwelttechnik-Ingenieurin gemeinsam mit Ehemann Omit Rosenow, der in Altenesch aufgewachsen ist, und der ersten Tochter 2002 zurück nach Lemwerder. Dieses Mal in den Ortsteil Butzhausen.

Als Bürgermeisterin Regina Neuke Ende Januar verkündete, nicht wieder zur Wahl antreten zu wollen, sei sie wie vor den Kopf geschlagen gewesen, gesteht Brigitta Rosenow. „Für mich war klar, dass sie es wieder machen würde“, sagt die 53-Jährige. Ebenso klar sei für sie gewesen, dass egal, wer gegen Regina Neuke antreten würde, keine Chance habe. An eine eigene Kandidatur hat die Grünen-Vertreterin damals noch nicht gedacht.

Der Gedanke kam erst später. Weil ihre drei Töchter älter und selbstständiger werden, schwebt der 53-Jährigen seit Längerem vor, ihre Arbeitszeit aufzustocken. So keimte der Gedanke, „dass ich auch für das Bürgermeisteramt in Lemwerder kandidieren könnte.“ Ihre Familie sei „semi-begeistert“, räumt die Kandidatin ein. Mittlerweile unterstützen aber alle vier ihre Kandidatur. Den Job an der Verwaltungsspitze der Gemeinde traut sich Rosenow auf alle Fälle zu. Als ehemalige Qualitätsmanagementbeauftragte habe sie Führungskompetenz erworben. „Und dass ich bürgernah bin, habe ich in meiner politischen Arbeit bewiesen.“

Lemwerder Entwicklung begleitet die Butzhauserin seit neun Jahren. 2011 gelang der heute 53-Jährigen ein Jahr nach ihrem Eintritt bei den Grünen der prompte Sprung in den Gemeinderat. Dort hat sie nach eigenen Worten die anderen Parteien in puncto Umweltschutz aufgeweckt. „Wir haben viele grüne Anträge gestellt.“ Am Anfang habe sie sich mit Begriffen wie „Baumverhinderungskataster“ anhören müssen, wie einige ihrer Ideen verspottet wurden. Mittlerweile führe die Gemeinde aber ein Kataster für Beetanlagen. Eines für Bäume und Blühstreifen soll nach Rosenows Willen folgen.

Eine Bürgermeisterin Brigitta Rosenow hätte weiterhin ein grünes Herz und würde grüne Themen auf die Agenda setzen. Ausführen würde sie aber die Weisung der Politik, betont die Grünen-Politikerin. Beispiel Gewerbegebiet Edenbüttel II, dessen erklärte Gegnerin Brigitta Rosenow ist: „Wenn wir es schon bauen, dann sollten wir es nachhaltig gestalten“, sagt die Kandidatin. Im angedachten Neubaugebiet an der Tecklenburger Straße würde sie darauf drängen, bereits im Bebauungsplan klare Vorgaben zum Ausmaß der Versiegelung und zur Bepflanzung festzuschreiben.

Einsatz für offene Jugendarbeit

Bezüglich der Jugendarbeit in der Gemeinde schwebt der dreifachen Mutter zusätzlich zum vorhandenen Jugendzentrum ein offenes Angebot vor. Ausbaufähig sei auch der öffentliche Personennahverkehr – sowohl in Richtung Bookholzberg als auch ganz allgemein in den Abend- und Nachtstunden. Die Kandidatin strebt ferner eine zweite Gruppe für den Kindergarten in Altenesch und den Erhalt des vielfältigen Schulangebots in der Gemeinde an. Fördern würde sie zudem gerne die Nutzung alter Gebäude.

Auch, wenn sie auf der Liste der Grünen antrete, wolle sie Bürgermeisterin für alle Bürgerinnen und Bürger sein, betont Brigitta Rosenow. Ihre offizielle Nominierung erfolgt im Rahmen einer Ortsverbandssitzung der Grünen am 7. Oktober.

Weitere Informationen

Die Unabhängigen Wähler Lemwerders werden ebenfalls einen Kandidaten unterstützen. Den Namen will die UWL in den kommenden Tagen bekanntgeben.