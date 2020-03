Die Mitglieder des Burgvereins haben jetzt das Programm für das gesamte Jahr vorgestellt. (Anne Werner)

Im Jahr 2020 steht die mittelalterliche Burg Blomendal bereits 666 Jahre – auf den im zwölf Meter tiefem Moor gegründeten Baumstämmen am Zusammenfluss von Aue und Becke. 1354 gründeten Raubritter vom Geschlecht derer von Oumünde die wehrhafte Feste im Uferbereich des Urstromtales der Weser. So zumindest erzählt es das Programm des Vereins Burg Blomendal. Nach langen Überlegungen ist sich der Vereinsvorstand sicher: „Wir intensivieren unsere Aktivitäten, verteilen sie über das Jubiläumsjahr, laden zudem zu einer zentralen Veranstaltung und beziehen Blumenthaler und Besucher ins Geschehen ein.“ So kündigt es der Vereinsvorsitzende Klaus Peters an.

„Wir wollen das zeigen, was wir hier auf der Burg Blomendal schon immer angeboten haben und noch mehr“, so Peters. Schließlich sei ein Ende der dreijährigen Sanierungsarbeit abzusehen und somit wieder genügend Gelegenheit, alle Bereiche der Burg Blomendal zu nutzen. „Wenn auch die Arbeiten im Burghof derzeit wieder stocken, weil es die entsprechenden Sandsteinplatten nicht gibt“, ärgert sich Peters ein wenig.

Mehr zum Thema Sanierung beendet Neustart auf Burg Blomendal Fast zweieinhalb Jahre ruhte bis auf wenige Ausnahmen der Veranstaltungsbetrieb auf Burg Blomendal. ... mehr »

„Die Burg Blomendal ist weit über ihre Grenzen hinaus bekannt. Die Menschen kommen sogar aus dem benachbarten Ausland, um diese trutzige Ritterburg zu besuchen. Die Menschen haben zu uns gehalten“, freut sich Peters, gesteht allerdings gleich weiter: „Wenn 50 Prozent an Raum fehlen, fehlen auch 50 Prozent an Einnahme. Das merken wir.“ So setzt der gesamte Vorstand nicht nur auf viele Aktionen im 666. Burgjahr. „Wir sind auch für jede Spende dankbar.“ Denn nicht alles ist gut in Schuss. So hakt beispielsweise der Treppenlift in die oberen Prunkräume der Burg. „Ersatzteile gibt es nicht mehr. Und ein neuer kostet so um die 10.000 Euro. Das können wir nicht stemmen“, gesteht Peters. Da sind Sponsoren gefragt.

Ein Dudelsackspieler spielt auf Burg Blomendal. Das Programm der Burg verbindet Märkte, Konzerte und Geschichtsthemen. (Carmen Jaspersen)

Wissenschaftliche Vorträge

Wer sich vor einer möglichen Finanzspritze erst einmal anschauen möchte, für was er da spendet, der hat in diesem Jahr ausreichend Gelegenheit dazu. Da gibt es beispielsweise die wissenschaftliche Vortragsreihe: am Donnerstag, 26. März, mit Professor Tassilo Schmitt von der Uni Bremen zum Thema „Kaukasien im Altertum“.

Am 23. April geht es um gefräßige Seeleute und korrupte Kolonialbeamte. „Die Kaperung des Missionars Johann Peter Kluge vor der Küste Surinams im Jahr 1798“ wird von Jessica Cronshagen von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beleuchtet. Über „Debile Despoten: Roms verrückte Caesaren“ spricht am 28. Mai Professor Michael Sommer von der Carl von Ossietzky Uni Oldenburg. Alle Vorträge finden im Rittersaal statt und beginnen um 19 Uhr.

Im Rittersaal gibt es zudem am Sonntag, 8. März, ab 17 Uhr ein Chorkonzert mit „Happyness“ unter Leitung von Ella Winkelmann. Sie leitet auch am Sonnabend, 16. Mai, ab 19 Uhr das Konzert mit junger Musik im Rittersaal. Einen Tag später, Sonntag, 17. Mai, geht es im Geschichtscafé im Rittersaal ab 15 Uhr um die „Brille des Amtmannes“. Eine Handwerksgeschichte mit Uwe Pelchen. Zum Konzert „Eisdiele“ mit Ella Winkelmann und Petra wird für Sonntag, 19. April ab 17 Uhr in den Rittersaal eingeladen.

Mehr zum Thema Aufwendige Sanierung Burg Blomendal hat wieder eine Zukunft Es war ein Kraftakt, die Schäden an der 664 Jahre alten Burg Blomenthal und der Scheune aus dem 16. ... mehr »

Auch Rockmusik soll laut Carola Sonnwald wieder einen festen Platz im Veranstaltungsreigen der Burg bekommen. „Wobei sich so viele interessierte Bands gemeldet haben, dass ich noch bei der Sondierung bin“, so Sonnwald. Auf jeden Fall geplant ist jetzt schon „Burg in Konzert“ mit rockiger Livemusik auf dem Burghof an den Sonntagen, 24. Mai, 5. Juli und 11. Oktober, jeweils ab 15 Uhr. Geöffnet ist dafür die Scheune.

Eine Skulpturenausstellung ist für den 27. und 28. Juni jeweils von 11 bis 18 Uhr in Scheune, Burghof und auf der Terrasse geplant. Zwölf Künstler aus der Region treffen sich am Sonntag, 12. Juli, von 11 bis 18 Uhr zum Künstlerpicknick auf dem Burghof. Und um „Walfang – Ungelebte Seefahrtsromantik“ geht es am 19. Juli ab 15 Uhr im Rittersaal im Geschichtscafé mit Klaus Peters.

Burgfrieden 2019, Burg Blomendal, Wollschwein-Ferkel Rosi ist vor Ort, Metkapelle, Pilgerstand, Mittelalter-Markt. (Burg Blomendal)

Geschichten und Träume in Bild oder Text

Zum 666. Geburtstag sucht der Vorstand aber auch Beiträge von „Augenzeugen“ im Rahmen eines Gewinnspieles. Teilnehmen kann jede Einzelperson oder Gruppe, jung oder alt. Besondere Fotos sind erwünscht oder Berichte von einem außergewöhnlichen Erlebnis auf der Burg. Ebenso gern sind Berichte von erlebten Veränderungen an, auf oder mit der Burg willkommen. Aber auch Geschichten und Träume in Bild oder Text können als Beitrag eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 15. August 2020.

Alle eingesandten Beiträge werden während einer Ausstellung am Tag des offenen Denkmals, 12. und 13. September, gezeigt. Dieser Termin soll auch die zentrale Geburtstagsfeier 666 Jahre Burg Blomendal sein. Am 12. September werden zudem die Sieger bekannt gegeben. Eine unabhängige Jury wird die besten Einsendungen auswählen. Die ersten drei erhalten Büchergutscheine und eine gespielte Führung mit anschließendem Sektempfang auf der Burg für jeweils fünf Begleitpersonen.

Wassertag und Flohmarkt Burg Blomendal (Daniela Schilling)

Burggeister oder Feen und Elfen

Apropos gespielt: Ein Aufruf geht an alle Schulklassen und Theater AGs in Blumenthal und umzu. Sie werden gebeten, Ideen zu Burggeistern oder Feen und Elfen im Nebel des nächtlichen Moores rund um und in der Burg Blomendal zu entwickeln, dazu Geschichten zu schreiben, diese in Theaterstücke umzusetzen und diese auf Burg Blomendal zu präsentieren. Einsendungen und Bewerbungen bis zum 14. Juli an Burg Blomendal, Auestraße 9, 28779 Bremen. Diese Adresse gilt auch für „Augenzeugen“. Die zwei schönsten Theaterstücke sollen öffentlich aufgeführt werden.

„Das ist allerdings erst einmal das feste Programm für das erste Halbjahr 2020. Da kann sich im zweiten Halbjahr noch einiges tun“, versprechen Klaus Peters und das Vorstandsteam. Freuen können sich Besucher schon einmal auf folgende geplante Veranstaltungen im zweiten Halbjahr: Das Lucian Quartett spielt am 9. August, 17 Uhr im Rittersaal. Die Burg nimmt am 13. August am Gartenkultur-Musikfestival teil. Ein Flohmarkt mit Musik findet am 23. August von 11 bis 17 Uhr auf der Burginsel statt. Ein Benefizkonzert geben die Lehrkräfte der Musikschule Ridder am 27. September ab 17 Uhr im Rittersaal.

Wiebke Schwind erzählt am 1. November im Rittersaal im Rahmen des Geschichtscafés ab 15 Uhr „Geschichte(n) von der Front – Soldatenerinnerungen“. Die Musikschule Spielart gibt am 14. November ein Konzert auf der Burg und zum „Burgfrieden“ mit Mittelaltermarkt und Kunsthandwerk wird vom 11. bis 13. Dezember die gesamte Burg erneut ein Anlaufpunkt für Besucher.