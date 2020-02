Um das Stahlwerk mit einer umweltfreundlichen Technologie betreiben zu können, sind laut Arbeitsdirektor Jens Loock Investitionen von 300 bis 400 Millionen Euro erforderlich. (Walter)

In der Stadtgemeinde Bremen werden jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) in die Luft geblasen. Die Hälfte davon geht auf das Konto des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal. Der möchte die Umweltbelastung mithilfe eines Technologiewechsels beseitigen. Allerdings könne man die erforderlichen Investitionskosten in Höhe von 300 bis 400 Millionen Euro nicht allein aufbringen, erläuterte der Arbeitsdirektor der Bremer Stahlschmiede, Jens Loock, beim jüngsten Grambker Bürgerschnack.

Das Bremer Stahlwerk, das 1957 die Produktion im Kaltwalzwerk aufnahm und zwei Jahre später den ersten Hochofen anblies, gehört zu den größten Arbeitgebern im kleinsten Bundesland. Rund 4000 Menschen sind auf der Hütte beschäftigt, viele wohnen im Bremer Westen und Bremer Norden. Doch der Industrieriese sorgt nicht nur für Beschäftigung von insgesamt 19 000 Arbeitnehmern in der Region, seine rauchenden Schlote weisen ihn auch als Umweltverschmutzer aus. Darüber haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Bürger in Oslebshausen, Seehausen, Grambke und Burg beklagt.

Aber auch sie sollen von einer europäischen und deutschen Klimapolitik profitieren, die auf den Handel mit Treibhausgasemissionen setzt. Danach müssen energieintensive Unternehmen jährlich eine bestimmte Anzahl an CO2-Zertifikaten abgeben. Ein CO2-Zertifikat berechtigt dazu, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Menge Kohlendioxid zu produzieren. Am Ende des festgelegten Zeitraums muss das Unternehmen nachweisen, dass seine gesamten Emissionen durch Zertifikate abgedeckt sind.

Doch die Bremer Hütte hat nach den Worten von Jens Loock wie jedes Stahlwerk in der Europäischen Union ein Problem. Weil die Produktion besonders energieintensiv sei und jede Tonne Stahl 1,9 Tonnen Kohlendioxid hinterlasse, könnten rund 30 Prozent der Emissionen nicht durch die freie Zuteilung der Zertifikate abgedeckt werden. Also müssten Zertifikate für jährlich etwa 60 Millionen Euro zugekauft werden.

Die hohen und zugleich teuren Emissionen, so der Arbeitsdirektor, könnten ohne neue Technologien nicht vermieden worden. Zumal sich Deutschland zum Ziel gesetzt habe, die Treibhausemissionen im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken. Loock: „Das kann unser Werk nur durch einen grundsätzlichen Technologiewechsel erreichen.“ Damit ist der Abschied von Kohle und Gas als Energieträger gemeint. Stattdessen soll in Bremen „grüner Stahl“ mithilfe von „grünem Wasserstoff“ erzeugt werden, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Bei seiner Verbrennung entsteht kein CO2, sondern Wasserdampf, der die Atmosphäre nicht belastet.

Um diese umwälzend neue Technologie auf der Hütte an der Carl-Benz-Straße zu verwirklichen, daraus machte Loock auf dem Bürgerschnack kein Hehl, sei die Politik gefordert. Allein könne die Hütte die erforderlichen Investitionen nicht stemmen. Deshalb führe man zurzeit Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Erforderlich seien erhebliche Fördermittel für den Technologiewechsel sowie Beihilfen für deutlich höhere laufende Kosten zum Beispiel für die erneuerbaren Energien.

Gleichzeitig plädierte der Arbeitsdirektor dafür, für den nach Europa eingeführten Stahl die gleichen Umweltstandards in Sachen CO2-Emission anzuwenden wie es in Europa der Fall sei. Sonst könne der Kollaps der europäischen Stahlindustrie nicht vermieden werden. Hintergrund: Während die europäischen Stahlschmieden für immer teurere CO2-Zertifikate zur Kasse gebeten werden, gilt diese Regelung für die weltweite Konkurrenz nicht.

Für Bremen-Nord würde die Schließung der Hütte nach dem Aus für die Bremer Woll-Kämmerei und den Bremer Vulkan ein weiterer Verlust eines Industrieunternehmens mit der Vernichtung von Tausenden von Arbeitsplätzen bedeuten, hieß es während des Bürgerschnacks. Einhelliger Tenor der Teilnehmer: „Wir wollen die Hütte behalten, aber sie muss sauberer werden.“