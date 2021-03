Im Hintergrund steht das Haus der Anwohner, die sich gegen die geplante Flachwasserzone wehren. Vorne sollen Stäbe die Höhe des Geländes bei 2,50 Meter und 2,75 Meter Normalhöhennull (NHN) markieren und zeigen, wie hoch das Wasser künftig auflaufen wird. (Bienle)

St. Magnus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative für den Erhalt der nördlichen Lesumwiesen (kurz Bienle) haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie kämpfen weiter dafür, dass die Grünflächen zwischen Admiral-Brommy-Weg und Lesum bleiben, was sie sind und gegen den Plan der Stadt, das Areal zu einer Flachwasserzone zu machen. Doch während die Mitglieder der Initiative glauben, dass ein Ortstermin, der kürzlich mit Vertretern von Petitionsausschuss, Umweltressort, Bremenports, Planungsbüro, Ortsamt und Beirat stattgefunden hat, nun die Wende bringen könnte, kommt aus dem Umweltressort ein anderes Signal.

Die Flachwasserzone soll wie berichtet als Ausgleichsmaßnahme für die Verfüllung des ehemaligen Überseehafens vor gut 20 Jahren entstehen und Fischen künftig einen Ort zum Laichen bieten. Zwei Petitionen wurden gegen diese Maßnahme eingereicht: eine von der Bürgerinitiative und eine weitere von Anwohnern, die persönlich betroffen sind, da ihr Haus direkt an der geplanten Flachwasserzone liegt. Sie befürchten Schäden. Nach Angaben der Bienle hatte ihre Petition 1989 Unterstützerinnen und Unterstützer. Online unterzeichneten 666 Menschen.

Die Anwohner, Maria Meyer und Holger Flügge, hatten gegen das Vorhaben zudem geklagt. In einem Mediationsverfahren vor dem Verwaltungsgericht einigten sie sich dann aber mit der Stadtgemeinde auf einen Vergleich. Der besagt, dass Bremen für Hochwasserschäden an ihrem Haus und Grundstück haften muss, im Gegenzug wurde die Klage zurückgezogen.

Nun überlegen die Anwohner jedoch, erneut rechtlich gegen die Flachwasserzone vorzugehen. Der Grund: Die Bürgerinitiative hat gemeinsam mit den Anwohnern ein Wassergutachten von einem Diplom-Geologen erstellen lassen. Es soll belegen, dass die bisherigen Planungen Fehler enthalten. Der Petitionsausschuss hatte die Petitionen bereits im September an die Bürgerschaft überwiesen – mit der Empfehlung diese einzustellen. Das neue Gutachten ist der Grund dafür, dass sich der Petitionsausschuss nun noch einmal mit der Sache befasst. Weil die Bürgerinitiative neue Erkenntnisse angekündigt hatte, beschloss die Bürgerschaft im Januar die Angelegenheit an den Ausschuss zurückzugeben.

Nach Angaben von Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts, hat die Behörde das Gutachten der Bürgerinitiative inzwischen fachlich ausgewertet. Das Ergebnis fasst Tittmann knapp zusammen: „Es enthält in wesentlichen Punkten falsche Annahmen. Deshalb führt es zu keinen neuen Erkenntnissen, um nachträglich Regelungen an den planfestgestellten Maßnahmen vorzunehmen oder das Vorhaben gar aufzugeben.“ Der von der Initiative beauftragte Gutachter behaupte, dass in den Planfeststellungsunterlagen von einem dauerhaft höchsten Wasserstand von 2,10 Meter ausgegangen werde. „Das stimmt aber nicht“, sagt Tittmann. Die Behörde habe inzwischen alle angeforderten Informationen an den Petitionsausschuss übergeben.

Als nächster Schritt ist eine Anhörung der Bürgerinitiative und der Anwohnern vor dem Petitionsausschuss geplant. Die Bienle-Mitglieder hatten nach eigenen Angaben nach der Ortsbegehung den Eindruck, ihr Anliegen sei erstmals ernstgenommen worden. Nun setzen sie in die Anhörung weitere Hoffnung. Während der Umweltressort-Sprecher sagt, in den Plänen sei nicht die Rede von einem dauerhaft höchsten Wasserstand von 2,10 Meter, beharren die Bienle-Mitglieder darauf, dass in allen seit 2009 veröffentlichten Plänen für das Areal ein maximal auflaufender Wasserstand bei Normalhöhennull (NHN) 2,10 Meter angegeben wird. Das sei auch die Grundlage dafür, dass Beirat und Deputation dem Plan überhaupt zugestimmt hätten.

Inzwischen hätten zwei Gutachten bestätigt, dass das Wasser in der künftigen Flachwasserzone tidenabhängig genauso hoch stehen wird wie in der Lesum. „Das Wasser wird circa 180 Mal im Jahr von 2,50 bis 2,70 Meter Normalhöhennull (NHN) bis an den Admiral-Brommy-Weg und an Grundstücksgrenzen der direkten Anwohner laufen“, sagt Bienle-Mitglied Susanne Meinrenken. Deshalb müsse ein Siel den Wasserstand begrenzen.

Außerdem beschäftigt die Bienle der Sommerdeich, der im Zuge des Vorhabens künftig nicht mehr instandgesetzt oder gepflegt werden soll. Ihre Befürchtung: In der Folge wird der Deich in absehbarer Zeit brechen. Durch die faktische Aufgabe des Deiches verweigere die Behörde den Anwohner den „Schutz von Leben und die Abwehr von erheblichen Gesundheits- und Sachschäden bei Hochwasserereignissen“, so Susanne Meinrenken und zitiert damit Paragraf Eins der Verordnung über hochwassergefährdete Gebiete.

Maria Meyer und Holger Flügge fürchten zudem, dass ihr Grundstück versumpft und die Gebäude dadurch schweren Schaden nehmen. Die bisherigen Ergebnisse von Grundwasserspiegel-Messungen direkt an ihrem Haus und im Garten verstärken ihre Angst noch. Anfang Oktober wurden zwei Pegel installiert. Gemessen wird alle zehn Minuten. Das Diagramm belege ganz deutlich, dass die Höhe des Grundwassers auf ihrem Grundstück tideabhängig sei. „Das Grundwasser fließt aufgrund des Gefälles des Geesthangs nur in Richtung Lesum. Die Tide bewirkt einen Rückstau des Grundwassers“, erläutert Holger Flügge.

„Wenn die bisher noch stets trockenen Lesumwiesen geflutet sind und die Wasserstände dann zwischen 1,90 Meter und 2,70 Meter NHN liegen, kann das Grundwasser nicht mehr in die Lesum abfließen. Es wird nach oben aus dem Erdreich austreten und unser Grundstück dauerhaft vernässen beziehungsweise fluten.“ Schließlich machen die Anwohner sich auch um ihren Trinkwasserbrunnen Sorgen. In mehreren geologischen Berichten sei erklärt worden, die Sand- und Lehmschichten des Baugrunds müssten näher untersucht werden, weil die Lehmschicht, die ein Auslaufen des Wassers aus dem Flachwassergebiet verhindern soll, an einigen Stellen sehr dünn sei. „Das Wasser könnte also quasi auslaufen“, sagt Susanne Meinrenken. Holger Flügge ergänzt: „Und es könnte dadurch unseren Trinkwasserbrunnen unbrauchbar machen.“ Alle Argumente wollen Bienle und Anwohner nun in der Anhörung vorbringen – und sie notfalls nutzen, um erneut zu klagen.

Zur Sache

Die Ausgleichsmaßnahme

Im Jahr 1998 wurde das Becken des Überseehafens mit 3,5 Millionen Tonnen Sand, der bei der Vertiefung der Außenweser angefallen war, zugeschüttet. Als Ausgleich für diesen Eingriff soll unter anderem eine „tidebeeinflusste Flachwasserzone als Laich- und Aufwuchsraum für Fische an der Lesum“ entstehen. Während zwei andere Ausgleichsmaßnahmen – ein Fischpass am Teerhofstau und ein Fischweg vom Werdersee zur Mittelweser – bereits umgesetzt wurden, gibt es die Laichzone an der Lesum bis heute nicht. Diverse Probleme führten zu zeitlichen Verzögerungen. Zunächst mussten Eigentumsrechte geklärt werden, außerdem gab es im Jahr 2015 in Bremen eine Haushaltssperre, die den Beginn der Bauarbeiten verhinderte. Auch wurde eine neue Planung erforderlich, weil eine Gasleitung entdeckt wurde, die sich nicht für eine Überflutung eignete. Schließlich reichten die Anwohner Klage ein. Die Bürgerinitiative für den Erhalt der nördlichen Lesumwiesen reichte eine Petition ein.