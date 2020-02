St. Magnus. Aufregung am Lesum-Ufer unterhalb von Knoops Park: Vor den Augen einiger Anwohner und Passanten kurvte am Montagmorgen ein Trecker mit einem Mähaufsatz über eine Wiese am Admiral-Brommy-Weg und schor Schilf und Sträucher ab. Auf Nachfrage habe der Fahrer den entgeisterten Bürgern erklärt, er werde zudem im vorderen Bereich den Boden verdichten, damit schwereres Gerät anrücken könne, erzählt Anwohnerin Ursula Pickener.

Bei den Lesumwiesen handelt es sich um ein etwa acht Hektar großes Areal, das vor rund 20 Jahren noch gegüllt und landwirtschaftlich genutzt wurde. Heute beherbergt das Biotop zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Nichtsdestotrotz sollen die Lesumwiesen auf Initiative des Ressorts für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau nun in eine Laichzone für Fische verwandelt werden. Als Ausgleich für die Zuschüttung des Überseehafens vor mehr als 20 Jahren. Geplant ist, das Gelände bis zu 1,20 Meter tief auszubaggern und dann zu fluten.

Gegner dieser Maßnahme haben sich Ende 2019 in der „Bürgerinitiative zum Erhalt der nördlichen Lesumwiesen“ zusammengeschlossen, Unterschriften gesammelt und eine Petition bei der Bremischen Bürgerschaft eingereicht. Darin heißt es unter anderem: „Die Lesumwiesen sind die letzten Feuchtwiesen nördlich der Weser und beheimaten die einzige Kohldistelwiese im Land Bremen. Dieses Biotop bietet Raum für gefährdete Arten, die durch die Baggerarbeiten und die Wasserzonen vernichtet würden.“

Spontane Versammlung auf der Wiese

Die Mitzeichnungsfrist ist am 31. Januar abgelaufen. Unterschrieben haben laut Bürgerinitiative rund 1200 Menschen, 668 von ihnen online. Mitzeichner sind auch die Biologin Claudia Thomsen, Architekt Uwe Meier sowie Jürgen Feder, Diplom-Ingenieur für Landschaftsarchitektur und Landespflege sowie die Professoren Laurenz Thomsen und Alexander Lerchl von der Jacobs University.

Einige Flutungsgegner versammelten sich am Montag spontan auf der Wiese, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Einzelne Gegner filmten und fotografierten die Aktivitäten. Einer rief die Polizei. Die habe dann die Personalien der Protestierenden aufgenommen, berichtet Ursula Pickener. Nach Polizeiangaben wurde den Bürgern nach Rücksprache mit der Umweltbehörde vor Ort mitgeteilt, dass ein rechtskräftiger Beschluss für die Arbeiten vorliegt.

„Jeder hat das Recht eine Spontanversammlung durchzuführen, die einem polizeilichen Schutz unterliegt“, erläutert Polizeisprecherin Ina-Maria Werner auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizei habe sich während des gesamten Einsatzes im engen Austausch mit dem Anwohner befunden, der angerufen hatte, sowie dessen Rechtsbeistand. „Platzverweise wurden nicht ausgesprochen.“

Jens Tittmann, Sprecher des Ressorts für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, erläutert: „Die Landschaftsgärtner wollten nur eine Verkehrssicherungsmaßnahme umsetzen.“ Entfernt worden seien nur Brombeeren und nicht mehr standsichere Pappeln. „Nichts davon ist irreversibel. Und verdichten wollen wir den Boden sicher nicht, schließlich wollen wir ihn für die Ausgleichsmaßnahme ausheben“, sagt Tittmann.

„Eine Petition hat keine aufschiebende Wirkung, aber es gibt es eine Vereinbarung mit dem Senat, dass während eines Verfahrens keine Fakten geschaffen werden“, sagt Christian Keller, Referent des Petitionsausschusses und ergänzt: „Das ist gute Sitte, aber nicht zwingend.“ Auch sei der Senat nicht verpflichtet, dem zu folgen, was der Petitionsausschuss letztlich sagt. Über das Thema Lesumwiesen werde der Ausschuss voraussichtlich am 13. März mit den Petenten beraten. Keller: „Hier drängt das Verfahren, weil sonst womöglich Fakten geschaffen werden, die nicht mehr umkehrbar sind.“

„Ich finde es unmöglich, wenn da jetzt Tatsachen geschaffen werden“, sagt der Biologe Alexander Lerchl. „Die Vernichtung des Biotops ist in meinen Augen ein Frevel. Da gibt es Pflanzen und Tierarten, die gefährdet sind. 20 Jahre wurde nichts gemacht und jetzt wird das im Hau-Ruck-Verfahren ohne Bürgerbeteiligung durchgezogen. Das macht mich betroffen.“

Für die neue Flusswasserzone plädiert indes Martin Rode, Landesgeschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Bremen. Ebenso wie die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz (AGBS) spricht er sich für die Realisierung der geplanten Fisch-Laichzone an der Lesum aus. Im Zuge von Flussbegradigungen und Vertiefungen seien auch an den stark ausgebauten Flüssen Lesum und Weser die typischen Flachwasserzonen fast gänzlich verschwunden. Mit der Ausgleichsmaßnahme an der Lesum böte sich nun die Möglichkeit, die Aue wieder naturnäher zu gestalten.