Polizisten durchsuchen eine Wohnung in Bremen Nord. (Bundespolizei)

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern gegen einen Schleuserring vorgegangen und hat drei Männer festgenommen. Nach Angaben der Bundespolizei sollen sie im großen Stil Menschen mit Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben. In diesem Zusammenhang durchsuchten Spezialkräfte der Polizei auch in Blumenthal zwei Wohnungen. Zwei Verdächtige türkischer Nationalität wurden vernommen. In ihren Wohnungen wurden Beweismittel sichergestellt.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei handelt es sich bei den Verdächtigen um zwei 28 und 40 Jahre alte Männer. Der Einsatz hat nach seinen Worten bundesweit gegen 6 Uhr morgens begonnen, auch in Bremen-Nord. Die Männer in Blumenthal leisteten nach Angaben des Polizeisprechers keinen Widerstand, der Einsatz sei ruhig verlaufen. Als Beweismittel sichergestellt wurden unter anderem Handys, elektronische Datenträger und Papiere. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden die Männer aus Blumenthal nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen sollen nun ergeben, welche Rolle die Männer in dem Schleuserring gespielt haben.

Bundesweite Razzia

Weitere Wohnungen und Geschäftsräume waren in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Zwei Männer wurden nach Polizeiangaben in Berlin, einer im sächsischen Bad Muskau gefasst. Beweismittel wurden sichergestellt. Insgesamt waren rund 200 Beamte, darunter auch Spezialkräfte der Bundespolizei, im Einsatz.

Den 37 bis 53 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen im Sommer und Herbst vergangenen Jahres mindestens 160 Menschen meist per Lastwagen nach Deutschland eingeschleust zu haben. Dabei seien die Migranten auf Ladeflächen und teilweise hinter Waren und Paletten versteckt worden. Nach Angaben der Bundespolizei verlangten die Schleuser für ihre Dienste in der Regel 8000 Euro pro Person. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten pro Tat Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und bis zu zehn Jahren.

Ausgangslage des Einsatzes am Mittwoch sind nach Angaben des Polizeisprechers Schleusungen gewesen, die im August 2017 in Dresden, in Brandenburg und im ostsächsischen Raum ermittelt worden seien. Außerdem stehen die Ermittlungen nach seinen Worten im Zusammenhang mit einer Schleusung nach Deutschland, die im November 2017 durch einen internationalen Austausch mit den slowakischen Polizeibehörden vereitelt worden sei.

Unter den Menschen im Lastwagen waren auch Kinder

In diesem Fall endete die hoch brisante Fahrt laut Bundespolizei mit zwei Lkw für die zwei Fahrzeugschleuser und 79 Geschleuste bereits auf dem Gebiet der Slowakischen Republik. Die beiden türkischen Fahrer befinden sich demnach derzeit in der Slowakischen Republik in Untersuchungshaft. Bei den Menschen auf den Lastwagen habe es sich um Personen iranischer oder irakischer Nationalität gehandelt. Unter ihnen befanden sich nach Polizeiangaben auch 32 Kinder unter sieben Jahren sowie zwei Säuglinge im Alter von drei und vier Monaten. "Eine Weiterfahrt hätte vermutlich fatale Auswirkungen auf Leib und Leben der Männer, Frauen und Kinder in den Lkw gehabt", so die Polizei.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, Jörg Baumbach, sagte zum erfolgreichen Einsatz: "Am 17. Januar 2018 haben wir erfolgreich ein polnisch-syrisches Schleusernetzwerk ermittelt. Heute gelang uns nur zwei Wochen später der zweite Schlag gegen die Schleusungskriminalität." Die Ermittlungen in diesem Verfahren zeigten einmal mehr, dass es den skrupellos Schleusern nur um Profit gehe. "Das Wohlergehen der Personen, die sich ihnen für viel Geld anvertrauen, ist ihnen egal. Gefahren für Leib und Leben, Verletzungen und Tod haben auch diese Täter billigend in Kauf genommen." Die Ermittler erhoffen sich nun von unter anderem neue Erkenntnisse über die Organisationsstrukturen der Schleuser.

Weitere Razzia in Bremen

Unterdessen gab es am Mittwoch weitere Hausdurchsuchung in Bremen, Halle und Hannover. Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mitteilte, haben 68 Beamte der Bundespolizei auf Beschluss des Amtsgerichts Landshut fünf Wohnungen durchsucht. Gegen eine dringend tatverdächtige Person habe ein Haftbefehl in Deutschland vollstreckt werden können.

Der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse sind mehrmonatige gemeinsam abgestimmte Ermittlungen des Bundespolizeipräsidiums unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut und der griechischen Polizei in Athen vorausgegangen. Diese richten sich nach Angaben des Bundespolizeipräsidiums ebenfalls gegen eine Schleusergruppierung, der allerdings vorgeworfen wird, in den Jahren 2015 bis 2017 die illegale Einreise vorwiegend syrischer Staatsangehöriger organisiert zu haben. Dabei wurden die Schleusungswilligen in Athen laut Bundespolizei mit falschen Dokumenten ausgestattet und über die Flughäfen Athen und Thessaloniki nach Deutschland eingeschleust.

Einer der Beschuldigten stellte den Angaben zufolge bereits Anfang 2015 in Deutschland einen Asylantrag, kehrte anschließend nach Griechenland zurück und organisierte von dort die Schleusungen. Diese Person sei am Mittwoch in Deutschland festgenommen worden und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeitgleich wurden laut Bundespolizeipräsidium polizeiliche Maßnahmen in Griechenland durch die dortigen Behörden durchgeführt. Hierbei sei ein internationaler Haftbefehl durch die griechische Polizei vollstreckt worden.