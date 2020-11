Das Januar-Blatt des Kalenders zeigt den früheren Bahnhof St. Magnus. Das Foto wurde 1975, kurz vor dem Abriss, aufgenommen. (Heimatverein Lesum)

Das Ortsbild von Burglesum hat sich im Laufe der Jahre verändert. Viele Häuser von einst stehen nicht mehr, einige wurden abgerissen, andere durch Feuer vernichtet. Der Heimatverein Lesum stellt in seinem neuen Ansichtskarten-Kalender für das Jahr 2021 überwiegend Gebäude vor, die heute nicht mehr existieren. „Wie in jedem Jahr widmen wir uns auch bei dieser Ausgabe wieder einem speziellen Thema. Dieses Mal lautet der Titel: Burglesum – wie es einmal war“, erläutert der zweite Vorsitzende Klaus-Martin Hesse.

Die Bandbreite reicht vom alten Heimathaus an der Bremerhavener Heerstraße in Burgdamm über den 2001 abgebrochenen Hof Tweitmann an der Stader Landstraße, das alte Bahnhofsgebäude in St. Magnus bis zur Badeanstalt an der Lesum, die 1946 abgebrannt ist. Wie bereits in den Vorjahren sind als besonderer Service auf dem Kalender Links und QR-Codes angegeben, mit denen sich der genaue einstige Standort auf einer Online-Karte nachvollziehen lässt. Detaillierte Informationen zu den Gebäuden gibt es zudem auf der Internetseite des Heimatvereins.

Das Januar-Blatt des Kalenders zeigt den früheren Bahnhof St. Magnus. Das Foto wurde 1975, kurz vor dem Abriss, von Manfred Gorontzy aufgenommen. Die Eisenbahnlinie Burg-Vegesack war am 8. Dezember 1862 eröffnet worden, erläutert der Heimatverein dazu. Zunächst habe es in St. Magnus nur eine Haltestelle gegeben, später dann wurde ein Bahnhofsgebäude mit überdachten Bahnsteigen gebaut, das im Volksmund „Dat Lütsche Hüseken“ hieß. Weil zunehmende mehr Ausflügler in die „Bremer Schweiz“ kamen und damit auch die Fahrgastzahlen stiegen, entstand in den Jahren 1908 und 1909 ein neues Bahnhofsgebäude. „Damals kostete eine Fahrt von Bremen nach St. Magnus noch 35 Pfennige.“ Im Juli 1975 musste das Bahnhofsgebäude dem Ausbau der Bundesstraße 74 weichen.

Für den Monat Juli haben die Akteure vom Heimatverein ein Foto der „Restauration und Bierhalle Wilhelm Meyer“ ausgesucht. Das Haus stand an der Ecke Grambker Heerstraße/Mittelsbürener Landstraße. Das Bild stammt aus dem Archiv des Lesumer Heimatvereins und ist circa 1911 entstanden.

In der Beschreibung zu dem Gebäude heißt es: „Rechts befand sich die Bäckerei Meyer, die neben Backwaren auch alle Artikel des täglichen Bedarfs verkaufte. Anfangs hielt Bäcker Meyer auch selbst Schweine, um die Bäckereiabfälle zu verwerten. Nachts wachte ein respektabler, angeketteter Hund in den unteren Räumen.“ Nachfolger waren nach Angaben des Heimatvereins das „Gasthaus Dönnebrink“ und später die Gastwirtschaft „Mittelsbürener Eck“.

Ein weiteres Motiv ist das ehemalige Strandbad an der Lesum, das am 21. Juni 1936 eröffnet wurde. „Der Architekt und Diplom-Ingenieur Eberhard Gildemeister entwarf und baute diese für damalige Verhältnisse großzügige Anlage“, schreibt der Heimatverein dazu. Und weiter: „Die Außenwand des Gebäudes bestand aus einem Staket in einer Höhe von circa drei Metern. Die Zwischenflächen des Holzgebäudes waren dunkelrot gestrichen. Am Eingang wehten vier Flaggen. Im Gebäude befanden sich 32 Einzelzellen zum Umkleiden und Toiletten. Es gab eine Duschanlage für Männer und Frauen. Auch ein Springturm wurde auf einem im Wasser liegenden Boot installiert.“ Das aus Holz errichtete Gebäude sei zehn Jahre später, also im Jahr 1946, aus unbekannten Gründen abgebrannt und wurde danach nicht wieder aufgebaut.

Häuser mit wechselvoller Geschichte

Bei der Beschreibung des Hauses, das auf dem Kalenderblatt für den Monat März zu sehen ist, haben sich Fehler eingeschlichen. „Leider war der Kalender bereits gedruckt, als wir davon erfahren haben“, sagt Klaus-Martin Hesse bedauernd. Der Heimatverein hatte sich auf Informationen aus seinem Archiv verlassen. Auf seiner Internetseite wird der Verein die Angaben in Kürze ändern. Zu sehen ist das Doppelhaus Brühl/Kölln an der Hindenburgstraße 45-47. Das Bild ist nach Angaben des Vereins 1968 entstanden.

Das Doppelhaus wurde laut dem Heimatverein im Auftrag der Brüder Fuhrhof aus St. Magnus 1858 errichtet. Klempner Brühl war der Nachfolger. Er hatte seine Werkstatt im Kellergeschoss eingerichtet. In der rechten Haushälfte befand sich das Haushaltswaren- und Porzellangeschäft von Brühl. In der linken Haushälfte war ein Gardinenfachgeschäft. 1982 kaufte die Familie Prinke die linke Haushälfte und eröffnete dort das Secondhand-Geschäft für Kinderbekleidung und Spielzeug „Cathrinchen“. Im März 1985 verkaufte die Familie Prinke die linke Haushälfte an den späteren Betreiber der Eichen-Apotheke, den Schwiegersohn der Familie Brühl. Im Sommer 1985 wurde das Haus abgerissen. An dieser Stelle entstand ein Wohn- und Geschäftshaus, in das unter anderem die Eichen-Apotheke einzog.

Das Haus Rose an der Lesumer Kirche 8, Haus Prott an der Lesumer Kirche 4, Haus Wiechmann an der Hindenburgstraße 33, der „Konsum Verein“ an der Stader Landstraße 13 (früher 102) und einige weitere Gebäude sind ebenfalls in dem Kalender zu finden. „Mancher aus der älteren Generation wird sich noch an viele der Motive erinnern“, vermuten die Akteure des Vereins. „Gerade für Jüngere oder später Zugezogene dürften sie aber überwiegend ,Neuentdeckungen' sein, die einen Eindruck vom einstmals vielerorts dörflichen Charakter und dem Alltagsleben unseres Stadtteils vermitteln.“

Zur Sache

Informationen zum Kalender

Der Kalender kostet 7,95 Euro und ist in lokalen Papier- und Buchhandlungen erhältlich, unter anderem bei Papier & mehr, Hindenburgstraße 46, Lesumer Lesezeit, Hindenburgstraße 57, Seitenweise, Hindenburgstraße 9 (alle in Lesum) und bei Otto & Sohn, Breite Straße 21-22 in Vegesack. Der Verein weist darauf hin, dass der vergünstigte Verkauf an Mitglieder im Heimathaus wegen der coronabedingten Einschränkungen derzeit nicht angeboten werden kann. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heimatverein-lesum.de/hvl-kalender-2021.