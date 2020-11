In Vegesack hat eine Fahrtgast in einem Bus der Linie 94 randaliert. (Ralph Peters via www.imago-images.de)

Vegesack. Ein Fahrgast hat am Freitag in Vegesack in einem Linienbus randaliert. Eine 38-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 19.55 Uhr an der Haltestelle Bürgerhaus in einen Bus der Linie 94 steigen. Da er keinen Mund- und Nasenschutz trug, wurde er zunächst von der Busfahrerin abgewiesen. Darüber empörte sich der Mann lautstark und pöbelte gegen die 50-Jährige, so die Polizei. Nach hitziger Debatte mit der Busfahrerin und mehreren Fahrgästen erhielt der Mann von einem Fahrgast schließlich eine Maske und durfte in den Bus einsteigen.

Dort trank er Bier, belästigte weitere Insassen und benahm sich weiterhin ausfallend. Als er an der nächsten Haltestelle ausstieg, trat er gegen den Bus und warf seine halb gefüllte Bierflasche gegen eine Busscheibe. Die zerbrach, im Bus wurde eine 38-Jährige durch die Flasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Der Täter flüchtete in den Hinterhof eines Wohnhauses in der Lindenstraße. Drei Jugendliche aus dem Bus folgten ihm laut Mitteilung der Polizei. Sie zogen sich aber wieder zurück, als sie von dem Täter mit einem Messer bedroht wurden. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Gesucht werden Zeugen. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und ungefähr 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans, graue Jacke und gelbe Arbeitsweste. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 04 21 / 362 38 88 entgegen.