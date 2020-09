Gleisbauarbeiten in Richtung Bremen-Nord machen einen Schienenersatzverkehr notwendig. (Albrecht-Joachim Bahr)

Die DB Netz AG führt am Sonntag und Montag, 11. und 12. Oktober, Gleisbauarbeiten in Richtung Bremen-Nord durch. Laut Nordwestbahn müssen deshalb einige Fahrten der Regio-S-Bahn-Linie 1 durch Busse ersetzt werden. Am Sonntag enden die Züge, die um 12.41, 13.41 und 14.41 in Farge starten, bereits in Burg. Von dort fährt ein Schienenersatzverkehr über Oslebshausen und Walle zum Hauptbahnhof. Am Montag, 12. Oktober, entfallen die Fahrten um 13.50, 14.20, 14.50, 15.20 und 15.50 ab Vegesack in Richtung Hauptbahnhof. Sie werden durch Busse ersetzt, die ausschließlich in Burg und am Hauptbahnhof halten.

Der Schienenersatzverkehr startet jeweils zehn Minuten früher als die Bahn in Vegesack. In der Gegenrichtung müssen Fahrgäste am Sonntag, 11. Oktober, um 13.04, 14.04 und 15.04 Uhr am Hauptbahnhof anstatt in den Zug in den Bus steigen, der über Walle und Oslebshausen nach Burg fährt. Von dort geht es mit dem Zug weiter in Richtung Farge. Am Montag, 12. Oktober, entfallen die Verbindungen um 14.19, 14.49, 15.19 und 15.49 Uhr ab Hauptbahnhof und werden ebenfalls durch Busse ersetzt, die lediglich in Burg und in Vegesack halten. Der Schienersatzverkehr startet jeweils neun Minuten vor der planmäßigen Abfahrt der Regio-S-Bahn am Hauptbahnhof. Der Ersatzfahrplan ist auf unter www.regiosbahn.de zu finden.