Aus Bremen-Nord kommen Stimmen, die erneut die Veröffentlichung der Corona-Infektionszahlen für die Stadtteile fordern. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Aus Bremen-Nord kommen weitere Forderungen an die Gesundheitsbehörde und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke), die Corona-Infektionszahlen künftig auch auf Stadtteil-Ebene zu veröffentlichen. Rainer Bensch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, hatte unter anderem bereits im Mai um einen Bericht in der Gesundheitsdeputation gebeten und gefragt, wann die Zahlen auf Stadtteil- beziehungsweise Quartiersebene bekannt gegeben werden. Nun fordert er erneut die Veröffentlichung der Corona-Infektionszahlen für die Stadtteile.

In einer Telefonkonferenz der gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bürgerschaftsfraktionen mit der Gesundheitssenatorin betonte der Blumenthaler Abgeordnete nach eigenen Angaben, dass dadurch die Akzeptanz in der Bevölkerung nachhaltig gefördert werde. Bensch ist überzeugt: „Wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern alle verfügbaren Kennzahlen zur Corona-Lage auf den Tisch legen, dann schaffen wir Akzeptanz durch Transparenz.“

Neben der täglichen Veröffentlichung der Infektionszahlen insgesamt müssten regelmäßig auch Kennzahlen zur Lage in den Kliniken, zur Lage der Testungen in den Corona-Ambulanzen und letztlich auch zur Infektionslage in den Stadtteilen erfolgen, so Bensch. Die Gesundheitssenatorin stehe in der Pflicht, die Bevölkerung durch mehr Informationen aufzuklären, denn die monatelang andauernden Freiheitseinschränkungen sowie das aktuelle Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten seien fortwährend erklärungsbedürftig. „Wir werden noch lange Zeit mit dem Coronavirus leben müssen. Nur mit maximaler Transparenz schaffen wir es, über einen langen Zeitraum der Pandemie die Menschen mitzunehmen“, so Bensch.

Martin Hornhues (CDU), Beiratssprecher aus Burglesum, hatte zu dem Thema einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Regionalausschusssitzung der drei Nordbremer Beiräte formuliert, die ursprünglich am 13. Oktober stattfinden sollte. Darin sollte die Gesundheitssenatorin ebenfalls aufgefordert werden, die Corona-Infektionszahlen, die täglich für Bremen veröffentlicht werden, nach Stadtteilen aufzugliedern.

Verweigerungshaltung der Gesundheitsbehörde muss aufgegeben werden

Zur Begründung heißt es in dem Antrag: „Zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei schon jetzt deutlich gestiegenen Corona-Zahlen ist eine Darstellung nach Stadtteilen, die deutlich mehr Einwohner als die einzelnen Umlandgemeinden haben, mehr als geboten. Datenschutz- oder administrative Herausforderungen sind dabei zu meistern und nicht als Ausrede vorzuschieben.“ Die Verweigerungshaltung der Gesundheitsbehörde sei nicht mehr nachvollziehbar und müsse aufgegeben werden, so Hornhues, und weiter: „Nur Transparenz schafft Vertrauen.“

Claudia Bernhard war zur Sitzung des Regionalausschusses in Bremen-Nord erwartet worden. Auf der Tagesordnung standen ausschließlich medizinische Themen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurde die Sitzung abgesagt. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.