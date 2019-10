Mit der endgültigen Entscheidung zur Frühchen-Station in Bremen-Nord will sich die Landesregierung bis 2020 Zeit lassen. (Wolfgang Kumm / dpa)

Erst war CDU-Politiker Rainer Bensch vom rot-grün-roten Koalitionsvertrag enttäuscht, jetzt ist er es von den Antworten des Senats auf eine Anfrage seiner Fraktion. Die wollte von der Landesregierung wissen, wie die Zukunft der Frühchenstation im Klinikum Nord sichergestellt werden soll. Bensch hat das 14-seitige Schreiben des Senats nach eigenem Bekunden gründlich gelesen – aber nichts gefunden, was ihn hoffen lässt, dass es die Regierungsparteien ernst damit meinen, den teilweisen Abzug der Frühchenversorgung aus Nord noch einmal zu überdenken.

Für den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion hat die Ankündigung von Rot-Grün-Rot, die Behandlungssituation für Frühgeborene wissenschaftlich bewerten zu wollen, reinen Alibi-Charakter. Bensch befürchtet, dass es egal ist, zu welchem Schluss irgendwelche Gutachter kommen: „Das Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Mitte ist ebenso gesetzt wie die Konzentration der Frühchenversorgung in der Innenstadt.“ Wäre den Regierungsparteien tatsächlich daran gelegen, die Abzugspläne zu hinterfragen, hätten sie das als Prüfauftrag formulieren müssen. Doch das sei sowohl im Antwortschreiben des Senats auf die CDU-Anfrage als auch im Koalitionsvertrag ausgeblieben.

Bensch sagt, nichts gegen ein spezielles Fachzentrum am Klinikum Mitte zu haben und dass es sinnvoll ist, die Versorgung von Frühgeborenen zu konzentrieren. Doch ebenso sinnvoll könnte es ihm zufolge sein, die Frühchenversorgung in Nord trotzdem so zu belassen, wie sie jetzt ist – wegen der Entfernung zur Innenstadt, wegen der vielen Frühgeborenen in Nord, wegen der Geburtskliniken, die in niedersächsischen Nachbargemeinden geschlossen haben. Die sogenannte Level-I-Versorgung, also die Behandlung von Kindern mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm, ist schon vor Jahren abgezogen worden, jetzt geht es um Level-II-Frühchen, die mehr als 1250, aber weniger als 1499 Gramm wiegen.

CDU-Politiker Bensch geht nicht bloß davon aus, dass eine wissenschaftliche Bewertung nur deshalb angekündigt wurde, weil sich Nordbremer Beiräte und mehr als 10.000 Menschen für den Erhalt der Frühchenstation in ihrer jetzigen Form ausgesprochen haben. Er kritisiert auch, dass sich die Landesregierung zu viel Zeit lässt, die Versorgungssituation von Frühchen zu überprüfen. Nach Angaben des Senats soll das Ergebnis der wissenschaftlichen Bewertung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen – zu spät, meint Bensch. Er fragt sich, was eine Expertise dann noch bringen soll, wenn der Haushalt kein Spielraum mehr lässt, auf ein Resultat zu reagieren, weil die Verhandlungen längst abgeschlossen sind.

Der gesundheitspolitische Sprecher fordert deshalb mehr Tempo. Nach seinem Zeitplan müsste Rot-Grün-Rot die Bewertung der Frühchenversorgung noch Ende dieses Jahres abgeschlossen haben. Bensch kündigt an, während der nächsten Sitzung der Gesundheitsdeputation das Thema Frühchenstation noch einmal anzusprechen.