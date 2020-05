Meistens behandelt Georg Garrels Katzen und Hunde. Doch auch ein Huhn und ein Leguan waren schon in seiner Praxis. (Christian Kosak)

Abends ist die Zeit der Sorgen und Hoffnungen. Dann sitzen sie mit ihren kleinen und größeren Lieblingen im Wartezimmer. Abends ist Sprechstunde. Gelegenheit, dass jemand mit Kennerblick erfasst, was den Hamster plagt, was den Hund traurig oder die Katze aggressiv macht. Im besten Fall wird aus dem Bangen die Zuversicht, dass alles nicht so schlimm und mit dem richtigen Mittel bald vergessen ist. Abends ist die Zeit, in der der Tierarzt Georg Garrels seine Praxis öffnet. Sie liegt mitten in der Siedlung, direkt neben dem malerischen Wohnhaus, das seit 1911 im Familienbesitz ist. Die Großeltern erwarben es vom Bauherrn, der das Haus zwar errichtet hatte, aber dann nicht einzog.

Eigentlich müsste der Mann das nicht machen. Georg Garrels hätte sich schon zur Ruhe setzen können. Aber es macht ihm Freude, ins Wartezimmer zu schauen. Zu fragen: „Wer ist der Nächste?“ und „Wen haben wir denn da?“ Meistens sind es Katzen und Hunde. Neben den Tieren sind ihm aber auch die Menschen willkommen. Es ist immer auch Zeit für einen Schnack, für ein aufmunterndes Wort mit auf den Weg. Wer mit Sorgen kam, verlässt die Praxis nicht selten mit einem Lachen. Gelegentlich bekommt Georg Garrels auch Tiere auf den Behandlungstisch, die aus dem gewohnten Rahmen fallen. Ein Huhn zum Beispiel. Außergewöhnlich war auch der Leguan – „so groß wie ein Mensch“. Den hatte er in einer Badewanne entdeckt, als er noch Amtstierarzt war in Delmenhorst.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Wann war ihm klar, dass es genau dieser Beruf sein sollte? Garrels muss nicht lange überlegen: „Der Wunsch entstand ab dem zwölften Lebensjahr.“ Ein Bruder seiner Mutter war Tierarzt am Bodensee in der Schweiz. Ein „Großtierpraktiker“, der über Land unterwegs war. „Wenn die Bauern mal nicht zahlen konnten, gaben sie ihm Eier mit“, erinnert sich der Neffe und schmunzelt verschmitzt. „Ich habe ihn in den Ferien gern besucht, um mitzufahren.“

Und doch sei er mit 18 Jahren ein bisschen von dem Gedanken abgekommen, Tierarzt zu werden. Wirtschaftsingenieurswesen oder Zahnmedizin gingen ihm durch den Kopf. „Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.“ Stattdessen begann der Nordbremer im Frühjahr 1967 in Berlin das Studium der Tiermedizin. Berlin sollte das Sprungbrett in die Welt werden. Die Doktorarbeit war gerade beendet, als der angehende Tiermediziner zu einer Stelle kam, die „eigentlich ein Job für gestandene Amtstierärzte war“. Aber Garrels war offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und er besaß ein Auto.

Das Institut, an dem er in der Promotionsphase als Assistent arbeitete, erwartete einen Vortragsgast aus dem Bundesgesundheitsministerium. Den habe jemand vom Flughafen abholen und durch die Stadt fahren sollen. „Sagen Sie mal, Garrels“, habe sich sein Professor an ihn gewandt, „das können Sie doch machen. Sie haben doch ein Auto.“ Garrels chauffierte und stellte dem Gast eine kühne Frage: „Ich habe gehört, es gibt Tierärzte in Argentinien und Brasilien für bestimmte Tätigkeiten in Bezug auf Fleischimporte.“ Daran sei er wohl interessiert. Keine Chance, habe der Professor aus dem Ministerium signalisiert. Zu wenig Berufserfahrung. Drei Tage später reiste der Gast wieder ab, nutzte dafür abermals den Fahrdienst und sorgte für eine Überraschung: „Übrigens, ich habe mit Ihrem Chef telefoniert. Der hat gesagt: Der Garrels kann das.“

Er könnte heute noch über das Glück dieser Begegnung staunen, sagt der Tierarzt. „Drei Wochen später war ich in Argentinien.“ Bis es eines Tages hieß: „Wir brauchen gerade für Zypern einen wie Sie.“ Der Bremer sagte zu. Doch dann „ging gerade der Krieg zwischen den Griechen und den Türken los“. Zypern war zu gefährlich. Stattdessen habe es ein neues Ziel gegeben: Bangladesch. „Das war die Härte“, erinnert sich Georg Garrels an „eine unglaubliche Armut im Land“.

Ein wahres Vagabundenleben

Das ehemalige Ost-Pakistan hatte sich damals von Pakistan losgelöst, und die Bundesrepublik hatte zur Neugründung des Staates Rinder geschenkt. „100 Schwarzbunte.“ Australien lieferte ebenfalls Vieh – 100 Jersey-Rinder. „Die Rinderzucht in Bangladesh bewegte sich auf niedrigem Niveau“, berichtet der Tiermediziner. Seine Aufgabe war es, eine Besamungsstation aufzubauen. Zweieinhalb Jahre blieb Georg Garrels in dem Land. Danach arbeitete er für weitere zwei Jahre im Nord-Jemen. Dann zog es ihn wieder nach Bremen.

„Irgendwann muss man sich fragen, wie lange das Vagabundenleben weitergehen soll“, sagt Georg Garrels. Er wurde Amtstierarzt und eröffnete Anfang der 80er-Jahre nebenbei seine eigene Praxis. Im vergangenen Jahr hat er sich noch einmal auf die Spuren der Vergangenheit begeben und ist mit der Familie durch Argentinien gereist. Welch Glück, dass damals Covid-19 noch nicht in der Welt war. „In diesem Jahr wäre es nicht gegangen.“

Noch viel mehr Geschichte parat

Georg Garrels schaut seinem Hund hinterher, der durch den Garten tollt. Der Deutsch-Kurzhaar-Rüde begleitet ihn bei der Jagd. Der Tierarzt ist auch Jäger. Manche lässt das stutzen. Wie kann jemand, der in seiner Praxis Tierleben rettet, an anderer Stelle auf Tiere schießen? Sei es nicht besser, antwortet Georg Garrels mit einer Frage, ein Tier zu essen, das bis dahin ein gutes Leben in der Natur hatte. Anders als die eingepferchten Sauen, die in ihren Boxen nicht einmal aufstehen könnten und die als billiger Braten enden. Er sehe bei der Jagd zudem genau hin. Ist ein Wildschwein tragend, hat es Frischlinge? Solche Tiere seien tabu. „Ich würde niemals eine Familie zerstören.“

Georg Garrels könnte noch viel erzählen. Von seiner Leidenschaft für alte Autos zum Beispiel. Es freut ihn, dass sich dafür auch seine Kinder begeistern. Für die Tochter hat der Oldtimer-Fan eine hellblaue Isetta, Baujahr 1961, aufgestöbert. Mit dem Sohn unternimmt er regelmäßig Oldtimer-Rallyes. Aber das ist eigentlich Stoff für eine eigene Geschichte.