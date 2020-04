Die Gemeinde Schwanewede plant zweigleisig. Zunächst wird ein Termin für die Bürgermeisterwahl Mitte November angepeilt, wegen der Probleme vor dem Hintergrund der Kontaktbeschränkungen schlagen die Parteien aber September 2021 vor. (Bernd Weissbrod/DPA)

Schwanewede. Am 15. November 2020 könnte vorzeitig ein neuer Bürgermeister für die Gemeinde Schwanewede gewählt werden – als Nachfolger für Harald Stehnken, der zum Jahresende aus dem Amt scheiden will. Diesen Termin hat Wahlleiter Jens Bunk jüngst im Verwaltungsausschuss vorgeschlagen. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders. Der Gemeindewahlleiter sowie die Ratsfraktionen und die politischen Parteien in Schwanewede haben unabhängig voneinander eine Anfrage an die niedersächsische Landeswahlleiterin Ulrike Sachs gerichtet. Sie soll prüfen, ob die Bürgermeister-Wahl auf September 2021 verlegt werden kann.

Dann werden in Niedersachsen Kommunalwahlen durchgeführt. Für die Übergangszeit ab 1. Januar 2021 soll Jens Bunk, der auch stellvertretender Bürgermeister ist, für zehn Monate die Amtsgeschäfte führen. Dazu müsste allerdings das niedersächsische Wahlgesetz geändert werden. Noch liegt eine Antwort aus Hannover nicht vor.

Der Gemeindewahlleiter plant zunächst weiter den vorgezogenen Urnengang. Der 15. November 2020 sei ein Vorschlag, betont Bunk. Den Wahltermin setzt letztlich der Gemeinderat fest. Ein Nachfolger für Stehnken muss spätestens im Dezember gewählt werden. Einen Termin im letzten Monat des Jahres wollen Bunk und seine Stellvertreterin Ilka Becker aber möglichst vermeiden. „Eine Wahl in der Advents- und Weihnachtszeit durchzuführen, halten wir nicht für sinnvoll“, sagt Ilka Becker. Bei einem Wahltermin am 15. November könnte eine eventuell erforderliche Stichwahl am 29. November durchgeführt werden, so der Vorschlag der Gemeinde-Wahlleitung.

Bürgermeister Harald Stehnken hat nach eigenen Angaben inzwischen bei der Kommunalaufsicht des Landkreises seine Versetzung in den Ruhestand zum 31. Dezember 2020 beantragt. Wahlleiter Jens Bunk erläutert den weiteren Ablauf. „Die Kommunalaufsicht muss den Antrag mindestens zwei Wochen unbearbeitet ruhen lassen, für den Fall, dass es sich der Antragsteller noch mal anders überlegen sollte. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass eine Entscheidung auch durchdacht ist.“ Der Bürgermeister erhalte schließlich vom Landkreis einen rechtskräftigen Bescheid. Darin werde ihm dann mitgeteilt, dass er sechs Monate später, zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand tritt.

„Innerhalb dieser sechs Monate muss auch die Wahl erfolgen“, erklärt Jens Bunk. Bei der Vorbereitung sind nach den Worten des Wahlleiters einige Fristen zu beachten. So muss der Wahltag am 64. Tag vor der Wahl in der Zeitung bekannt gegeben werden. Am 34. Tag vor der Wahl müssen die Wahlvorschläge der Parteien dem Wahlleiter vorliegen, 30 Tage vor der Wahl müssen die Vorschläge vom Gemeindewahlausschuss zugelassen sein. „Die Fristen einzuhalten, ist kein Problem, das kriegt man alles hin“, sagt Jens Bunk. Was die Bürgermeister-Wahl laut Bunk zum Ausnahmefall macht, sind die Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Krise. „Das macht die Sache kompliziert. Das Wahlrecht kennt keinen Pandemie-Fall.“

Die zentrale Frage, über die sich der Wahlleiter Gedanken macht: Wie bekommt man es hin, dass sich rund 16 000 Wahlberechtigte und insgesamt 206 Wahlhelfer in den 26 Wahllokalen nicht zu nahe kommen? Schließlich gehen Wahlbenachrichtigungen von Hand zu Hand, Wahlhelfer müssen Stimmzettel persönlich übergeben. „Wir brauchen eine Regelung, wie wir den Abstand in den Wahllokalen wahren können“, sagt Jens Bunk.

In Ottersberg wählen rund 10 500 Wahlberechtigte am 26. April in einer reiner Briefwahl vorzeitig einen neuen Bürgermeister. Eine Option auch für Schwanewede? „Das müsste von der Landeswahlleiterin entschieden und angeordnet werden“, sagt Jens Bunk. „Mit einer reinen Briefwahl würde sich zwar das Problem am Wahltag entkrampfen, weil die Bürger nicht die Wahllokale aufsuchen müssen. Doch die Probleme im Vorlauf der Wahl werden dadurch nicht gelöst“, erklärt er.

Es geht auch um die Frage, wie Parteien ihre Kandidaten aufstellen und Wahlkampf führen können. „Das Wahlgesetz schreibt für die Kandidatenaufstellung eine Mitgliederversammlung vor, in der geheim gewählt werden muss. Das geht nicht über eine Briefwahl oder eine Videokonferenz.“ Von der Mitgliederversammlung müsse eine Niederschrift gefertigt werden und die Parteien müssten dem Wahlleiter eidesstattlich versichern, dass die Wahl nach den gesetzlichen Vorschriften abgelaufen ist. „Verstöße werden als Straftat geahndet“, erklärt Jens Bunk.

Der Schwaneweder Wahlleiter hat nach eigener Darstellung bereits am 23. März die niedersächsische Landeswahlleiterin angeschrieben. „Ich habe sie gebeten, mir einen Weg aufzuzeigen, wie die Bürgermeister-Wahl durchgeführt werden kann“, sagt Bunk. Zudem habe er darum gebeten zu prüfen, ob die Bürgermeister-Wahl in die allgemeine Kommunalwahl im September 2021 einbezogen werden kann. Stehnkens Nachfolger würde dann erst zur neuen Wahlperiode am 1. November 2021 sein Amt antreten.

In dem Fall wäre Schwanewede zehn Monate ohne gewähltes Gemeinde-Oberhaupt. Das niedersächsische Wahlgesetz sieht vor, dass der allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters die Amtsgeschäfte längstens für sechs Monate führen kann. Für den Schwaneweder Ausnahmefall müsste laut Bunk eine rechtliche Regelung gefunden werden. „Sollte es möglich sein, die Übergangsfrist zu verlängern, wäre das ein gangbarer Weg.“

Das sieht die Politik genauso. In einem gemeinsamen Schreiben an Landeswahlleiterin Ulrike Sachs sprechen sich die Fraktionen und die Gruppe FDP/Die Linke im Gemeinderat sowie die Parteien und die Wählergemeinschaft in Schwanewede dafür aus, die Wahl zu verschieben. „Der Gemeinderat möchte in seiner Gesamtheit den Wahltermin möglichst für September 2021 zusammen mit der Kommunalwahl festlegen“, heißt es.

Die uneingeschränkte politische Willensbildung sei ein wichtiges demokratisches Anliegen, begründen sie ihren Wunsch nach einer Verschiebung der Wahl. In der Corona-Krise aber könnten Parteien keine Wahlkonferenzen durchführen, auch Einzelbewerber seien beim Sammeln von Unterschriften stark beeinträchtigt. Kandidaten, so heißt es in dem Schreiben vom 15. April weiter, müssten sich frei und uneingeschränkt den Wählern präsentieren können, Wähler hätten ein Anrecht auf breiten Zugang zu Informationen und direkten Kontakt mit den Kandidaten. „Uns allen ist sehr an einer rechtssicheren Wahl gelegen. Wir haben große Zweifel bei einer Wahl, die in Zeiten beschränkter Grundrechte stattfinden soll“, teilen sie der Landeswahlleiterin mit.