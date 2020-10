Bardewisch. Offen schaut Susanne Rowehl ihren Spielpartnern in die Karten. Neele und Antonio stört das nicht im Geringsten. Emsig sind die beiden bemüht, beim Uno-Spiel die richtige Karte ihres Blatts zu legen. Erzieherin Susanne Rowehl hilft im Notfall – weshalb sie sich zwischendurch einen Überblick über die Karten der Mitspieler verschafft.

„Wir spielen schon seit 20 Minuten“, erzählt die 59-Jährige, während ihr Jannes auf den Schoß klettert. Müde werden die Erzieherin und die Kinder nicht. Die übrigen Jungen und Mädchen spielen ruhig mit Bausteinen und Tierfiguren oder sie puzzeln. Viel Zeit für Susanne Rowehl, sich mit den Großen des Jahrgangs zu beschäftigen.

Natürlich liegen ihr alle Kinder am Herzen, sagt die Erzieherin, die im August ihr 25-jähriges Jubiläum im evangelischen Kindergarten Bardewisch gefeiert hat. Aber die Arbeit mit den Vorschülern bereite ihr besondere Freude. Abgelenkt durch Jannes auf ihrem Schoß – oder weil sie Antonio das Gefühl des Gewinnens geben möchte – bietet die Erzieherin dem Mitspieler eine Steilvorlage. Susanne Rowehl legt eine gelbe Karte, die der Vorschüler mit seiner letzten Karte bedienen kann. „Oh, da habe ich die falsche Farbe gelegt“, sagt Susanne Rowehl lächelnd.

Am 1. August 1995 hat die Bernerin nach der Elternzeit für ihre beiden Kinder angefangen, in Bardewisch zu arbeiten. „Das war super, weil meine Schwiegereltern gegenüber wohnten“, erinnert sich die 59-Jährige. Auf dem Weg zur Arbeit habe sie ihre Tochter in den Kindergarten und den Sohn zu den Schwiegereltern gebracht. Dann startete sie selbst beruflich in den Tag, der sich seither stark verändert hat. „Damals war die Stelle mit 20,5 Stunden an vier Wochentagen ausgeschrieben und wir waren ein Spielkreis. Seit Februar 2019 sind wir eine Kita, die an fünf Tagen pro Woche zwei- bis sechsjährige Kinder betreut.“

Klare Ansagen statt vieler Worte

Nicht nur die Rahmenbedingungen haben sich geändert, sagt die Erzieherin. Auch ihr Arbeitsstil sei heute ein anderer als zu Berufsbeginn. „Ich rede nicht mehr so viel. Ich mache klarere Ansagen.“ Wie zum Beweis nimmt sie einen Dreijährigen an die Hand und führt ihn aus dem Raum. Der Kleine hatte einen Kameraden mit einem Bauklotz beworfen. „Ich habe dir vorhin gesagt, dass du diesen Raum verlassen musst, wenn du noch einmal mit den Klötzen wirfst.“ Der Junge versteht.

Ein weiterer Dreijähriger bewirft Antonio mit einem Ball. Der Vorschüler stellt den Kleinen zur Rede, der sich trollt. „Da brauche ich gar nicht dazwischen“, sagt Susanne Rowehl. Früher hätte sie die Szene bereinigt. „Mit den Kindern bin ich ruhiger geworden“, stellt die Erzieherin fest.

Was sie bei all der beglückenden Arbeit mit den Jungen und Mädchen belastet, ist die Gewissheit, nicht krank werden zu dürfen. „Wir haben keine Vertretung, die für mich als Erzieherin einspringen kann“, bedauert die Kindergartenleiterin. „Wir würden uns freuen, wenn sich eine Erzieherin als Vertretungskraft bei der Kirche melden würde“, pflichtet Kollegin Beate Uhlhorn bei.

Noch etwas bedauert Susanne Rowehl: „Mir macht auch die Arbeit mit den Eltern viel Spaß. Wegen der Corona-Pandemie können wir dieses Jahr aber wenig machen. Eigentlich wollten wir ein Frühstück mit Vätern anbieten. Aber selbst das Laternenfest wird dieses Jahr ohne Eltern stattfinden.“ Treffen wird die Erzieherin viele Eltern hingegen am Sonntag, 4. Oktober, beim Erntedank-Gottesdienst ab 10 Uhr in der Heiligkreuz-Kirche in Bardewisch. Dann ehrt die Kirchengemeinde Susanne Rowehl für ihr Jubiläum.