Ohne Überweisung vom Hausarzt kann in der Corona-Ambulanz in Blumenthal kein Test durchgeführt werden. (Frank Thomas Koch)

Ob ein Patient tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist, kann seit April vergangenen Jahres auch im Bremer Norden diagnostiziert werden. In einer Arztpraxis in Blumenthal hat die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) eine entsprechende Anlaufstelle eingerichtet. Getestet wird dort vor allem abends sowie am Wochenende.

Die Zahl der Menschen, die in der Praxis auf das Coronavirus getestet werden, schwankt dabei von Tag zu Tag. „Am Montag dieser Woche waren 25 Tests geplant, am Dienstag waren es 66“, sagt Christoph Fox, Sprecher der KVHB. Zudem variieren auch die Abstriche, die dort gemacht werden, von Monat zu Monat. Laut Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung wurden im April 448 Tests durchgeführt, im Mai 549 und im Juni 452. Im Juli stieg die Zahl auf 657, ehe sie einen Monat später wieder auf 497 sank. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete die KVHB schließlich im September mit 1225 Abstrichen, im Oktober waren es sogar 1596. Im November lag die Zahl bei 1319, im Dezember bei 932. „Davon wurden 20,4 Prozent positiv auf das Coronavirus getestet“, so Fox.

Wer fürchtet, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, kann die Ambulanz in Blumenthal jedoch nicht einfach aufsuchen. „Die Ambulanz testet ausschließlich auf Überweisung eines Arztes“, sagt Fox. Zudem könnten auch nur Patienten in die Praxis kommen, die unter typischen Symptomen der Viruserkrankung leiden.

Ziel der Einrichtung sei es, den Abstrich spätestens innerhalb von zwei Werktagen zu nehmen. „Normal ist eine Testung am Folgetag nach Eintreffen der Überweisung, oft auch am gleichen Tag“, erläutert Fox. Feste Öffnungszeiten für die Ambulanz gebe es nicht, sie würden sich nach dem jeweiligen Aufkommen richten. „Getestet wird außerhalb der normalen Praxiszeiten, das heißt abends, beziehungsweise Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie am Wochenende“, sagt der Sprecher.

Parteiübergreifend massive Kritik

Zu Beginn der Pandemie mussten Nordbremer noch in die Stadt fahren, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das löste parteiübergreifend massive Kritik in Burglesum, Vegesack und Blumenthal aus. Am 1. April hat die Corona-Ambulanz in Blumenthal dann schließlich ihren Betrieb aufgenommen.

Genauso wie die Gremien im Frühjahr ein Testzentrum für den Bremer Norden gefordert haben, fordern sie nun ein Impfzentrum für die Stadtteile nördlich der Lesum. Dass die Kassenärztliche Vereinigung, analog zum Corona-Test, künftig auch Impfungen im Norden der Stadt anbietet, schließt Christoph Fox allerdings aus. „Die Impfung wird über das Land organisiert. Bremen hat sich bekanntlich für ein einziges Impfzentrum entschieden.“