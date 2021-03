In Vegesack gibt es jetzt die Möglichkeit, sich ohne Termin auf Corona schnell testen zu lassen. (Bodo Schackow/DPA)

Vegesack. In Bremen-Nord hat am Donnerstag ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. Zentral in Vegesack, direkt gegenüber vom Bürgerhaus, können sich im „Testcenter Nord“ ab sofort alle ohne Termin auf Covid-19 schnell testen lassen. Für Bürgerinnen und Bürger mit deutschem Pass ist das Angebot kostenlos. Geöffnet ist montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr. Die Ergebnisse sollen innerhalb von 15 Minuten vorliegen.

Als zusätzlichen Service besteht die Möglichkeit gegen Gebühr einen PCR-Test oder einen PCR-Test „Express“ machen zu lassen. Die Ergebnisse des regulären PCR-Tests liegen nach 24 bis 30 Stunden vor, die des PCR-Tests „Express“ noch am selben Tag. Der Preis für den PCR-Test beträgt 89 Euro, der für den Express-Test 150 Euro.

Bisher wurden Schnelltests in Bremen-Nord in der Corona-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, das ist die Praxis Schwichtenberg an der Kaffeestraße, sowie in hausärztlichen Praxen und im Lagerraum Bremen in Blumenthal am Striekenkamp angeboten. Dort muss allerdings ein Termin vereinbart werden.

Betreiber des neuen Corona-Testzentrums sind Philipp Thiekötter und Jan Patrick Wolter, der bereits Testzentren am Flughafen, in der Berliner Freiheit in der Vahr sowie im Weserpark betreibt. „Wir beteiligen uns an dem Angebot für kostenlose Schnelltests, die Gesundheitsminister Jens Spahn allen Bürgern versprochen hat“, erläutert Thiekötter. Bei einem negativen Testergebnis gibt es eine Bescheinigung über das Ergebnis. Sollte der Test positiv sein, folgt ein PCR-Test.

Weitere Informationen

Das Testcenter Nord befindet sich in der Kirchheide 42. Geöffnet ist montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.