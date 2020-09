Schulleiter Arne Warnken hat die Schüler und Eltern informiert, dass es am Gymnasium Lemwerder „einen bestätigten Covid-19 Befund eines Kindes“ gibt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Brake hat die Schülerinnen und Schüler, die sich in der Lerngruppe sowie in einer AG mit dem infizierten Kind befunden haben, in Quarantäne gesetzt. Ebenso befinden sich dadurch auch zahlreiche Lehrkräfte in Quarantäne, die in der Klasse unterrichtet, sowie die AG geleitet haben. Alle Personen werden am heutigen Dienstag einem Test unterzogen.

Das Gymnasium unterrichtet deshalb am Dienstag nur die Jahrgänge fünf bis sieben von der ersten bis zur fünften Stunde in der Schule. Die höheren Jahrgänge acht bis zehn bleiben zunächst zu Hause. Ab Mittwoch werden nur noch die Jahrgänge 5 und 6 während der ersten fünf Schulstunden in der Schule unterrichtet. Dann bleibt auch der Jahrgang sieben zu Hause.