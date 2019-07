Im künftigen Gruppenraum der neuen Meyenburger Krippe bereitet ein Arbeiter das Dämmmaterial für das Dach vor. Künftig werden in dem 35 Quadratmeter großen Raum zehn Kinder im Alter bis zu drei Jahren spielen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Fenster und Türen sind schon eingebaut. An diesem Vormittag sind die Trockenbauer im neuen Krippenanbau in Meyenburg am Werk. Im künftigen Gruppenraum steht ein Arbeiter auf einem großen quadratischen Gerüst, um ihn herum liegen Ballen mit Dämmstoff. „Die Dämmung zwischen den Dachsparren wird jetzt eingebaut“, erklärt Ulrike Becker. Der Blick der Schwaneweder Bauamtsleiterin geht in die Höhe, wo die ersten Lagen zwischen den Holzbalken liegen. Bis unter das Dach öffnet sich der rund 35 Quadratmeter große Raum, so hat es Architektin Mine Shahmahnoudy geplant. Künftig werden hier zehn Kinder im Alter bis zu drei Jahren spielen.

Zum Start des neuen Kindergarten-Jahres im August allerdings noch nicht. „Das war unser Wunschtermin, aber das schaffen wir nicht“, sagt die Bauamtschefin. Dass sich die Bauarbeiten ziehen, hat laut Becker vor allem einen Grund. „Es ist wegen der guten Konjunkturlage derzeit schwierig, Firmen zu bekommen. Für den Trockenbau mussten wir zwei Mal ausschreiben, beim ersten Mal bekamen wir keine Angebote. Zurzeit haben wir noch Ausschreibungen für Maler- und Fliesenarbeiten laufen.“ Ende September peilt die Bauamtsleiterin jetzt für die Fertigstellung an. „Und das ist ein optimistisches Ziel.“

Bis dahin gibt es auf der Baustelle noch einiges zu tun. Von außen ist der Anbau schon fertig verklinkert, drinnen sind die Wände noch nackt. Blaue Folien bedecken den Betonfußboden. „Als nächstes wird der Estrich gelegt und die Wände werden verputzt“, erklärt Becker. Vorher müssen die Trockenbauer noch Hand anlegen. In einem Toilettenraum bereitet Maurer Marek Seidel eine Fensterbank für den Einbau vor. 163 Quadratmeter Fläche stehen in der neuen Krippe künftig zur Verfügung. Neben dem Gruppenraum gibt es einen 15 Quadratmeter großen Ruhe- und einen 17 Quadratmeter großen Personalraum, dazu kommen Küche sowie sanitäre Anlagen für Kinder, Erwachsene und Behinderte.

Die neue Krippe ist nicht die einzige Baustelle der Gemeinde, auf der sich die Handwerker in den Sommerferien die Klinke in die Hand geben. Auf dem Gelände der ehemaligen Dammschule, wo inzwischen die Kindertagesstätten Schwanenwichtel und Schwanewenkinder zu Hause sind, lässt die Kommune den hinteren Teil des ehemaligen Schulhausmeister-Gebäudes umbauen. Früher war hier ein Klassenraum, später wohnten dort Asylbewerber, künftig zieht eine Kindergarten-Gruppe ein. Mit 19 Plätzen statt der üblichen 25. Mehr Kinder sind in den Räumen nicht unterzubringen. Außerdem ist laut Becker einer der 19 Plätze für ein Kind mit Behinderung vorgesehen, die Gruppenstärke müsse dafür reduziert werden.

Für den 38 Quadratmeter großen Gruppenraum müssen Wände entfernt werden. An anderer Stelle werden neue gezogen für Frühstücksraum mit Teeküche, Garderoben und sanitäre Anlagen. Die Fertigstellung ist laut Ulrike Becker für November dieses Jahres geplant. „Das ist aber ohne Gewähr.“ In der benachbarten Kita Schwanenkinder werden in den Ferien Fenster energetisch saniert. Kleinere Umbauarbeiten stehen im ehemaligen Spielkreis-Raum in der Heideschule an. Hier soll im neuen Kindergarten-Jahr eine Gruppe mit 25 Kindern einziehen. „Da brauchen wir nur eine Wand einziehen lassen.“ In der Heideschule selbst werden laut Becker Decken in Teilen des Obergeschosses saniert.

Die größte Schule der Gemeinde ist auch in diesem Sommer die größte Baustelle. „Die Waldschule ist ein Dauerbrenner, da gibt es immer etwas zu tun“, sagt Becker. Diesmal wird die EDV- und Elektrosanierung fortgesetzt, Fußböden werden saniert, defekte Außenjalousien für einige Klassenzimmer erneuert. „Außerdem wird ein Klassenraum für ein hörgeschädigtes Kind umgerüstet.“ Eine schallabsorbierende Akustikdecke wird deshalb eingezogen.

Schwierigkeiten mit der Lieferung

Bis zum Start des neuen Schuljahres Mitte August würde die Bauamtschefin auch gerne die Sanierung eines Brandschadens an der Dreienkampschule abschließen. Im November vergangenen Jahres brannte dort ein Teil der Außenfassade. Bislang konnte sie noch nicht erneuert werden. „Die neuen Fassadenplatten sind bestellt, es gibt aber Schwierigkeiten mit der Lieferung“, erklärt Ulrike Becker. Sollte es mit der Sanierung bis zum Schuljahresbeginn nicht klappen, werde die beschädigte Fassade vorübergehend mit Planen abgehängt. Ulrike Becker und ihr Team planen derweil die nächsten Großbaustellen. „Das wichtigste Projekt ist der Neubau der Kindertagesstätte in Beckedorf. Dafür haben wir jetzt die Planungsleistungen vergeben“, sagt die Bauamtschefin.

Wann soll Baustart sein? „Die Architektin würde gerne noch in diesem Jahr die Sohle gegossen haben“, sagt Ulrike Becker. Fest steht nach ihren Worten, dass spätestens zum 30. Dezember 2020 die Kindertagesstätte stehen muss. So schreiben es die Förderrichtlinien vor. Für das Projekt gibt es Zuschüsse aus dem Kommunalen Investitionspaket für die geplanten zwei Regelgruppen und nach der Richtlinie Ausbau Tagesbetreuung (RAT) für die drei vorgesehenen Krippengruppen. An Investitionskosten hat die Bauamtsleiterin erst einmal drei Millionen für den neuen Haushalt 2019/20 veranschlagt.

Eine weitere Baustelle wird an der Grundschule in Neuenkirchen entstehen. Der Bauantrag für die geplante Mensa soll laut Becker in Kürze auf den Weg gebracht werden. „Parallel erstellen wir die Leistungsverzeichnisse für die Gewerke, damit wir sofort mit den Ausschreibungen beginnen können, sobald die Baugenehmigung vorliegt.“ Sie hofft noch in diesem Jahr auf einen Spatenstich. In einem zweiten Bauabschnitt soll der Verwaltungstrakt umgebaut und aufgestockt werden.

Für die geplante Sanierung der Bühnenaula in der Waldschule hat das Bauamt erstmals Architekturleistungen EU-weit ausschreiben müssen. Drei Büros haben sich laut Becker beworben und müssen jetzt bis zum 24. Juli ihre Angebote abgeben. „Danach können wir den Auftrag vergeben.“