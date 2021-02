Nach 25 Jahren als Ortsbürgermeister von Löhnhorst hat Otto Bothmann sein Amt abgegeben. Noch länger, 40 Jahre, gehörte er dem Ortsrat an. (Christian Kosak)

Löhnhorst. Geplant hatte er den Abschied seit langem – und doch war es für Otto Bothmann am Donnerstagabend ein bewegender Moment, als er im Dorfgemeinschaftshaus Löhnhorst in seiner letzten Sitzung als Ortsratsmitglied und Ortsbürgermeister den Würdigungen seiner Verdienste lauschte. „Da habe ich gemerkt: So ganz leicht fällt es mir doch nicht“, sagt der 74-Jährige am Tag danach. 40 Jahre gehörte er dem Ortsrat an, davon 25 Jahre als Ortsbürgermeister

Zur Kommunalpolitik fand Otto Bothmann 1981 durch seinen Amtsvorgänger. Die Bothmanns waren gerade aus Bremen nach Löhnhorst gezogen. Der damalige Ortsbürgermeister Johann Meier habe gefragt, ob er nicht Lust habe, im Ortsrat mitzuwirken. „Du musst mal entscheiden, wo eine Bank hinkommt und es gibt vier Mal im Jahr eine Sitzung“, erinnert sich Bothmann an die Worte von Johann Meier.

Tatsächlich ging es in den folgenden Jahrzehnten dann um mehr als nur darum, den Standort für eine Bank auszuwählen. Das erste Thema, über das er als Neuer im Ortsrat damals mitentscheiden musste, sei ein „strittiges Bauprojekt am Vorlöhnhorster Weg“ gewesen. 80 Wohneinheiten sollten auf der grünen Wiese entstehen. „Das haben wir gestoppt.“ Nicht nur wegen der Verkehrsbelastung. „Zu viel Zuzug hätte den Zusammenhalt im Dorf gefährdet“, davon war auch Otto Bothmann überzeugt.

Später, da war Bothmann schon Ortsbürgermeister, holte ihn das Thema bei der Diskussion um den geplanten Wohnpark Löhnhorst ein. Es ging um rund 30 Baugrundstücke, die in einem ersten Bauabschnitt entstehen sollten – mit der Option einer Erweiterung auf rund 70 in zwei weiteren Abschnitten. Bothmann gehörte diesmal zu den Befürwortern. Viele andere waren gegen das Projekt. Am Ende entschied der Ortsrat für eine kleine Lösung mit 23 Wohneinheiten, mit der Option, zu späterer Zeit zu erweitern. Wohnraum in verträglichem Rahmen für die Ortschaft zu schaffen, sei ihm wichtig gewesen, sagt Otto Bothmann. In den Straßen Hinter den Fuhren, Am Sportplatz und auch am Vorlöhnhorster Weg seien deshalb „kleinere Wohngebiete“ umgesetzt worden. Als Ortsbürgermeister setzte er sich auch für die Verkehrsberuhigung in den Straßen Hinter den Fuhren und am Vorlöhnhorster Weg ein. „Das waren schwierige Projekte. Nicht alle Bürger waren begeistert, bei Ortsbegehungen gab es auch Widerstand.“

Für die Hauptstraße, eine Kreisstraße, erkämpfte der Ortsbürgermeister mit dem Ortsrat drei Ampelanlagen: am Dorfgemeinschaftshaus, am Vorlöhnhorster Weg und zuletzt in Höhe der Einfahrt zum Kindergarten und dem evangelischen Gemeindehaus. Mit der Kita-Ampel schließt sich für Bothmann ein Kreis. „Schon als einfaches Ortsratsmitglied setzte ich mich dafür ein, das war immer ein Dauerthema.“ Beharrlichkeit sei seine Stärke, sagt Bothmann.

Dass es in seiner Amtszeit gelungen sei, das Dorfschulgebäude zu retten und zu einem Dorfgemeinschaftshaus als Treffpunkt umzuwandeln, darauf sei er besonders stolz. Die Löhnhorster leisteten dafür sogar zivilen Ungehorsam. „Wir besetzten damals das Gebäude und fingen einfach an, zu renovieren“, erzählt Bothmann. Aus einem aufgelösten Versicherungsbüro in Bremen wurden Tische und Stühle nach Löhnhorst gekarrt. Spielplätze für die Kinder im Ort lagen dem früheren Lehrer Otto Bothmann, der zuletzt die Schulaufsicht und das Referat Schulbetrieb in der Bremer Bildungsbehörde leitete, am Herzen. Ebenso wie die Unterstützung des Sportvereins.

Dass es nicht gelungen sei, die Buslinie von Neuenkirchen über Schwanewede und Löhnhorst zum Bahnhof Lesum zu erhalten, bedauert der langjährige Ortsbürgermeister. Und auch, dass die Entwicklung von Gut Hohehorst nicht so gekommen ist, wie zunächst geplant. „Wir hätten dort gerne mit dem neuen Eigentümer Mietwohnungen, eine Kita und auch einen öffentlichen Park umgesetzt. Das ist uns nicht gelungen.“

Eigentlich hätte seine Amtszeit erst im November geendet. Doch Otto Bothmann hatte dem Ortsrat schon zu Beginn der laufenden Wahlperiode angekündigt, dass er vorzeitig aufhören wollte. 25 Jahre sind für ihn genug. Inzwischen lebt er in Beckedorf, gleich nebenan wohnte einer seine Söhne. Nach Löhnhorst hält er weiter Verbindung: Sein anderer Sohn hat dort das frühere Wohnhaus übernommen. Im Sportverein, bei der Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft bleibt Otto Bothmann weiter Mitglied.