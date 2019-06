Anreise: Klar und deutlich empfehlen die Organisatoren jedes Jahr wieder, mit Bussen und Bahnen zu kommen. Allerdings ist das für viele Gäste schwierig, weil sie an allen drei Festivaltagen mit Klapptischen, Kühlboxen, Salatschalen, kleinen Leuchtern und mehr eintreffen, um dann auf der Festwiese nicht nur Musik zu hören, sondern die besondere Sommer-in-Lesmona-Magie zu erzeugen. Folglich wird es Jahr für Jahr eng am Raschenkampsweg.

Bremer Stadtmusikanten auf Weltreise – auch das Festival in Knoops Park feiert damit den 200. Geburtstag der Märchenfiguren. Den Auftakt macht am Sonntag ab 11.30 Uhr eine Matinee mit Melodien aus aller Welt. Beim Familienkonzert um 15.30 Uhr wird das Märchen der Brüder Grimm weitererzählt. Esel, Hund, Katze und Hahn erzählen von ihren Abenteuern in der Welt. Mitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und das vierte Zukunftslabor-Mitmach-Orchester werden dabei von vier Schauspielerinnen und einer Erzählerin unterstützt.

Cross-over ist beim Sommer in Lesmona immer ein wichtiges Thema. Es werden für das Festival ständig Wege gesucht, Klassik mit anderen Musikrichtungen zu verbinden, sei es Klezmer, sei es Percussion. In diesem Jahr fällt Ray Lema die Aufgabe zu, Grenzen zu überschreiten. Lema stammt aus dem Kongo und hat lange in Frankreich gelebt. Er hat schon früh Ambitionen entwickelt, Afrika und die europäische klassische Musik zusammenzubringen.

Delikatessen aller Art landen auf den Decken und Tischchen der Festival-Gäste. Jedes Jahr sorgen der Ideenreichtum, die liebevolle Gestaltung und die Fülle der Speisen für Erstaunen – von einfach bis exotisch ist alles dabei. Der eigentliche Picknick-Wettbewerb findet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr statt. Wer mitmachen möchte, muss sich bis 13 Uhr beim Festival-Service anmelden. Eine Jury begutachtet dann das Angebot. Wobei es ,den‘ klassischen Picknick-Tag gar nicht mehr gibt. Weil die Festivalbesucher so viel Spaß daran haben, erstreckt sich die Freude an Leckereien von Freitag bis Festivalende.

Eintrittskarten sind noch für alle Veranstaltungen zu haben. Die Vorverkaufsstellen in Bremen-Nord: Weser-Kurier, Zeitungshaus Nord, Reeder-Bischoff-Straße 33; Dohr florales, Hindenburgstraße 9–11; Buchhandlung Otto & Sohn, Breite Straße 21-22; DM-Drogeriemarkt, Filiale Blumenthal, Weserstrandstraße 17 F. Die Abendkasse in Knoops Park öffnet jeweils zwei Stunden vor Konzertbeginn, mit Ausnahme am Sonntag, da öffnet sie um 11 Uhr.

Familientag: Am Sonntag ab 11 Uhr ist beim Festival im Park grundsätzlich Mitmachen angesagt, vor allem für die Kinder. Beim Festival-Service könne sich junge Musiker aussuchen, an welchem Workshop sie teilnehmen möchten: Wie klingt der Urwald? Oder lieber Gesang aus Ghana mit dem „Joy of the Lord Choir Tenever“? Eselreiten? Oder einfach nur dem Märchen von den Stadtmusikanten lauschen? Am Sonntag gibt es jedenfalls viel zu erleben im Park.

Geschichte der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen im Telegrammstil: 1980 ist das Orchester in Wyk auf Föhr als „Kammerorchester der Jungen Deutschen Philharmonie“ von Musikstudenten gegründet worden. 1987 wurde das Orchester dann in Frankfurt neu gegründet, fand erste Geldgeber. 1992 folgt der Wechsel an die Weser, 1995 fand das erste Festival „Sommer in Lesmona“ statt. Nach Jahren großer finanzieller Schwierigkeiten übernahm der Kontrabassist Albert Schmitt das Orchester als Managing Director und sanierte es in weniger als drei Jahren.

Hüte – sie gehören bei den Gästen inzwischen als Kopfbedeckung beim Sommer in Lesmona dazu. Je nach Thema des jährlichen Programms zeigen sich vor allem die weiblichen Besucherinnen hübsch und vor allem kreativ behütet. Was da auf den Köpfen der Damen zu sehen ist, reicht von mondän und elegant bis lustig. Beim Hut-Wettbewerb vor 15 Jahren sahnte ein mit Kuscheltieren dekorierter Strohhut mit dem Titel „Sonntagmorgen mit den Eierwärmern vom Frühstück“ den ersten Preis ab. Beim Familienpicknick in Knoops Park herrscht ein klein wenig die Atmosphäre wie bei den Rennen im berühmten Ascot.

Ideen sind beim Sommer in Lesmona von allen Seiten gefragt. Einerseits von den Besuchern bei der Gestaltung ihres Besuches, der Präsentation ihrer Tische, Dekorationen und Garderobe. Andererseits auch von den Organisatoren, zum Motto, zur entsprechenden Ausrichtung, zur Umsetzung. Und wenn es mal nicht klappt? Gibt es wieder eine Idee: Wie beispielsweise für den Ausfall des britischen Stargeigers Nigel Kennedy, der 2019 eigentlich mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auftreten sollte. Die Kammerphilharmonie fand nicht nur schnell einen Ersatz, sie bot denjenigen, die sich wegen Kennedy eine Karte für das Freitagskonzert gekauft hatten, die Möglichkeit, Tickets gegen einen Gutschein für den „Sommer in Lesmona“ 2020 zu tauschen. Im nächsten Jahr werde Kennedy nämlich auftreten, hieß es.

Joshua Weilerstein feiert Premiere: Der US-Amerikaner dirigiert zum ersten Mal beim „Sommer in Lesmona“. Gleich zweimal steht er in Knoops Park am Pult: bei der „Bremer Freitagnacht“ ab 21 Uhr und beim „Großen Orchesterkonzert“ am Sonnabend, 29. Juni, ab 20.30 Uhr. Zu Weilersteins beruflichen Stationen als Dirigent zählte unter anderem ein festes Engagement bei den New Yorker Philharmonikern, aktuell ist er künstlerischer Leiter des Kammerorchesters Lausanne. Mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen hat er bereits mehrfach zusammengearbeitet.

Küsse in Nizza: Auf den Spuren von Marga und Percy geht es am Sonntag durch Knoops Park. Die Gäste suchen die Orte auf, die einst für das Liebespaar wichtig waren, die einen wunderschönen Sommer in Lesmona erlebten. Treffpunkt ist um 12, 13 und 14 Uhr beim Festival-Service. Die junge Marga lernt auf dem Landgut Lesmona ihren Cousin Percy kennen und lieben. Sie trennen sich danach, weil sie wissen, dass ihre Liebe keine Chance hat. Sie sind zu jung und Percy muss sich erst noch einen Platz in der Gesellschaft erobern. All das ist nachzulesen in dem Briefroman von Marga Berck – und auf der Leinwand am Sonnabend bei der Open-Air-Filmnacht gegen 22.30 Uhr ist es zu sehen. „Der Sommer in Lesmona“ mit Katja Riemann in der Hauptrolle wird gezeigt.

London statt Lesmona: Wer die Deutsche Kammerphilharmonie an der Lesum verpasst, kann stattdessen an die Themse. Dort ist das Orchester in diesem Jahr bereits zum vierten Mal bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall dabei. Weil das aber auch aufgrund der Ticket-Knappheit oder anderer Brexit-Hürden nicht allen möglich ist, gibt es für den 7. September eine günstige Alternative: Der Klassiksender BBC 3 überträgt live.

Michael Mendl lässt es beim Tee in Lesmona am Sonnabend, 29. Juni, erotisch knistern. Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler liest ab 16 Uhr Texte aus „Gefährliche Liebschaften“, „Der Vorleser“ und anderen anregenden Literaturwerken. Musiker der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen liefern mit Auszügen aus Mozarts „Don Giovanni“ und Bizets „Carmen“ die passenden Klänge zum literarisch-musikalischen Rendezvous.

Naschwerk der feineren Art bietet traditionell die Konditoren-Innung Bremen/Oldenburg beim Sommer in Lesmona feil. Wer eine der süßen Köstlichkeiten probieren möchte, kann selbst über die Bezahlung entscheiden. Die Einnahmen aus der Aktion der Konditoren werden dem Zukunftslabor/Education-Langzeitprojekt der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen an der Gesamtschule Ost gespendet.

Oper muss nicht langweilig sein, Klassik kommt auch bei jungen Leute an – dazu beigetragen haben auch das dreitägige Event in Knoops Park und die passenden Akteure, unter anderem die Mexikanerin Alondra de la Parra. Als eine der wenigen Frauen in diesem Genre dirigierte sie 2016 die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen beim Sommer in Lesmona und avancierte sofort zum Publikumsliebling. Im Januar 2019 gab sie ihr Debüt bei der renommierten Salzburger Mozartwoche, die Kritiker waren voll des Lobes, priesen sie als „charismatische Dirigentin“ und sahen die 38-Jährige bald als neuen Star bei einem deutschen Plattenlabel unter Vertrag stehen.

Paavo Järvi war Dirigent des ersten Festivals. Die Rahmenbedingungen waren wohl schwierig: Zehn Grad und Regenschauer beherrschten die Premiere des Festivals „Sommer in Lesmona“ vom 16. bis 18. Juni im Jahr 1995. DIE NORDDEUTSCHE lobte damals die Bremer Kammerphilharmoniker, die sich „standhaft gaben“ und dem Publikum trotz Nässe und Kälte mit „Feuer und Leidenschaft“ einheizten. Lob zollte der Autor damals auch den Besuchern des Konzertes, die „wettererprobt und sportlich“ in Knoops Park geströmt seien, um es sich schon bei der Premiere „bei Sekt, Wein und Snacks“ unter den Regenschirmen auf Stühlen bequem zu machen. „Hunderte bunter Regenschirme in allen Größen und Farben, Klappstühle, die tief im matschigen Boden versanken.“ Järvi übrigens wurde 2004 Chefdirigent der Kammerphilharmonie.

Querbeet müssen die Gäste mit ihren mitgebrachten Utensilien nicht über das Gelände. Insbesondere zum „Tee in Lesmona“ sieht man zahlreiche Menschen mit Bollerwagen und weiteren Konstruktionen, die Tische, Stühle und mitgebrachte Leckereien über das Grün an die bevorzugten Plätze vor die Bühne ziehen oder schieben. Die Organisatoren haben eigens markierte Wege eingerichtet, die auch nicht zugestellt werden dürfen, damit im Fall der Fälle Helfer nicht erst über Tische und Stühle klettern müssen.

Ray Chen eröffnet am Freitag, 28. Juni, ab 21 Uhr gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen den 25. Klassik-Sommer in Lesmona. Bei der „Bremer Freitagnacht“ unter anderem mit Werken von Maurice Ravel, Jules Massenet und Arturo Márquez wird der junge Star-Geiger als Solist virtuose Stücke von Camille Saint-Saëns und Édouard Lalo spielen. Ray Chen wurde 1989 in Taiwan geboren und wuchs in Australien auf. Mit acht Jahren gab der heute 30-Jährige sein erstes öffentliches Konzert.

Schloss Mühlenthal in St. Magnus wurde von Baron Ludwig Knoop 1859 als Landgut erworben. 1870 beauftragte er dann den Gartenarchitekten Wilhelm Benque, der auch verantwortlich für die Gestaltung des Bremer Bürgerparks war, mit der Planung und Schaffung einer Parklandschaft an der Lesum. Park und Schloss Mühlenthal sind die hauptsächlichen Schauplätze des Briefromans „Sommer in Lesmona“. Knoops Park umfasst 65 Hektar und wird heute von einem Förderverein betreut.

Temperaturen sind beim Sommer in Lesmona sehr wichtig, schließlich bewegen sich sowohl Zuschauer als auch Akteure an der frischen Luft, wenn auch letztere mit einer überdachten Bühne. Für das diesjährige Festivalwochenende sollten sich die Besucher allerdings Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor und gegebenenfalls einen Sonnenschirm (ein umfunktionierter Regenschirm tut es auch) einpacken. Die Wettervorhersage spricht von 24 bis 31 Grad Celsius an den drei Tagen und nur wenigen Wolken.

Unglücklich war die Liebe zwischen Marga Berck und ihrem Cousin Percy, die in Buch und Film „Sommer in Lesmona“ die Hauptgeschichte spielt. Unglückliche Paare sieht man dagegen in Knoops Park eher selten. Im Gegenteil: Klassische Musik unter freiem Himmel, Kerzenlicht in den Abendstunden, das leichte Rauschen der Blätter in den Baumkronen, das sind ganz besondere Momente, die wie geschaffen sind für eine romantische Atmosphäre mit Gefühlen voller Herzklopfen.

Verführung heißt das Motto des diesjährigen Festivals der Deutschen Kammer­philharmonie Bremen. Versprochen wird ein sinnliches Programm. In jedem Jahr wird ein anderes Motto gewählt, um es mit der Musik zu unterlegen. Es ging bereits um Klänge aus Tausendundeiner Nacht oder internationale Musik unter dem Leitmotiv „Fernweh“. Die Musiker der Deutschen Kammerphilharmonie reisten musikalisch auch in viele Länder mit dem Publikum. Beim nächsten Sommer in Lesmona soll es zu den Wurzeln des Namens gehen, zur Liebesgeschichte im 19. Jahrhundert.

Wunderkerzen nicht vergessen! Sie dürfen aber nicht einfach willkürlich angezündet werden. Das wär‘ ja nichts. Und so ist es eine der vielen Aufgaben für Kammerphilharmonie-Chef Albert Schmitt, nicht nur die Gäste darauf hinzuweisen, dass es beim Sommer in Lesmona grundsätzlich kein schlechtes Wetter gibt, sondern auch, dass es die Gäste am Abend – wenn mit Glück schon die Glühwürmchen über der Festwiese schweben – auf ein Kommando warten müssen, meist natürlich in Zusammenhang mit einem besonders romantischen Stück Klassik.

Zukunft: Das Festival 2020 steht bereits im Terminkalender, sagt Sprecherin Andrea Katzmarczyk. Allerdings wird das Datum grundsätzlich erst zum Vorjahres-Festival bekannt gegeben. Fans müssen sich also noch wenige Tage gedulden. Ungefähr im September werde dann das Motto endgültig festgezurrt und Künstler werden angesprochen (Wobei in diesem Fall ja Nigel Kennedy bereits feststeht). Nach dem Jahreswechsel nehme dann die Vorbereitungsintensität zu. Bis zu dem Tag, an dem es wieder heißt: Sommer in Lesmona.