Die Imker in der Region nehmen für ein Glas Honig in der Regel zwischen 5,50 und sieben Euro, Sorten- und Wabenhonig liegt preislich höher. (Oliver Berg/DPA)

Die Autorin dieser Zeilen kann nur unterdurchschnittliche Werte vorweisen. Das muss an dieser Stelle nüchtern festgehalten werden: Bei der Sommertracht-Ernte lieferten mir meine drei Völker zusammen rund 30 Kilo Honig. Ich war stolz wie Bolle – bis ich die Statistik des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen in Rheinland-Pfalz las. Das Honigjahr 2020 war in Teilen Deutschlands weitaus besser, als die Ernte in meinem Garten vermuten lässt.

Mehr als 8000 Imker aus Deutschland und darüber hinaus hatten sich an der Online-Umfrage aus Mayen beteiligt. Wie Christoph Otten, Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei berichtet, habe es bei der Sommertracht-Ernte gravierende Unterschiede gegeben. „Während in Teilen Baden-Württembergs im Mittel weit über 30 Kilogramm Sommerhonig je Volk geerntet werden konnten, mussten sich bayrische Imker teilweise mit deutlich weniger als zehn Kilo je Volk begnügen, ähnlich wie im benachbarten Österreich.“ Christoph Otten geht davon aus, dass der Witterungsverlauf eine wesentliche Rolle gespielt hat.

Generell lief es für die Imker in Bremen und Niedersachsen zwar nicht ganz so gut wie in Baden-Württemberg. Immerhin lag der Ertrag aber bei den 23 Bremer Imkern, die an der Umfrage teilnahmen, bei 19,4 Kilogramm pro Volk. Die Nachbarn aus Niedersachsen konnten nur 18,5 Kilo pro Volk ernten. Aus Niedersachsen hatten insgesamt 380 Imker ihre Werte gemeldet.

Geerntet wird übrigens nur der Überschuss: „Jedes Bienenvolk benötigt 70 Kilogramm Honig, der aus 210 Kilogramm Nektar entsteht, sowie 50 Kilogramm Pollen für den Eigenbedarf – jährlich“, heißt es aus dem Fachzentrum. Nur, wenn das Bienenvolk übers Jahr kontinuierlich Nahrung findet, können genug Jungbienen aufgezogen werden, die das Überleben des Bienenstaats sichern. Ohne zusätzliches Nahrungsangebot durch die Imker überstehen einige Völker den Winter nicht.

Wie viel Geld die Imker für ihren Honig 2020 verlangen, ist unterschiedlich. Marten Carstensen vom Bremer Imkerverein 1875 sagt, dass die Imker an der Weser ihren Honig zumeist für Preise zwischen 5,50 bis sieben Euro je 500-Gramm-Glas abgeben. Sorten- und Waben-Honige seien in der Regel teurer.

Kamil Kowalewski (31) aus Osterholz-Scharmbeck verkauft seine 500-Gramm-Gläser nicht unter zehn Euro. Bienen und Honigverkauf sind für ihn zwar nur ein Hobby. Aber eines, das er im großen Stil pflegt. Kamil Kowalewski versorgt seit 2019 exakt 28 Bienenvölker an mehreren Standorten, in Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude und nicht zuletzt im Garten seiner Mutter in Lilienthal. Diesen Sommer erntete er 340 Kilo Honig. Der Industriemeister mit eigener Beratungsfirma vertreibt aber nicht nur Honig im Glas: „Mehr als die Hälfte wird zu Honiglikör verarbeitet.“

Dabei stieß er zunächst auf das Problem einer Brennlizenz. Der Imker aus Osterholz-Scharmbeck besitzt keine. Als gebürtiger Pole sei er auf die Idee verfallen, den Alkohol im Nachbarland brennen zu lassen. „Der Honig wird auf Paletten per Spedition nach Polen geliefert“, berichtet er. Dem Alkohol wird später Vanille, Ingwer und Zitrone zugefügt. „Das Ganze wird dann zwei bis drei Monate eingelagert, damit die Aromen sich entfalten können.“

Versuche, den Likör über Supermärkte zu vertreiben, seien letztlich an den unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert. „Die Supermärkte wollten die Preise stark drücken“, meint Kamil Kowalewski. Ein halbes Jahr lang habe er auch versucht, seinen Likör über Amazon zu vertreiben, doch das habe ebenfalls nicht funktioniert: „Es lag am System. Das Produkt wurde ständig gesperrt, weil es aufgrund des hohen Alkoholgehalts als Gefahrengut eingestuft wurde.“ Die aktuelle Charge verfügt über einen Alkoholgehalt von 31,4 Prozent.

Der Vertrieb liefe derzeit über Mundpropaganda, sagt Kamil Kowalewski. Eine Internetseite sei im Aufbau begriffen. Die Ideen, etwas aus Bienenprodukten herzustellen, gehen dem Osterholz-Scharmbecker nicht aus. Zurzeit experimentiere er mit verschiedenen Wachskerzen.

Was bei anderen Imkern im größeren Stil passiert, geschieht im Garten der Brandts im Kleinen. Zu Reinvestitionszwecken unserer Mini-Imkerei, entschieden wir, dieses Jahr ebenfalls einen Teil der Ernte zu verkaufen. Futterteig, Behandlungsmittel gegen die gefürchtete Varroamilben, Wachs und Holzrähmchen sind schon nicht billig. Aber dazu kommen teure Gerätschaften wie Honigschleuder und Entdeckelungsgeräte, die ich bisher nur geliehen habe.

Plötzlich an die Spitze eines im Aufstreben begriffenen Honig-Familienimperiums katapultiert, verteilte ich Aufgaben wie Honig abfüllen, Etiketten auf Gläser kleben und ein Regal am Holzzaun an der Straße befestigen. Selbst kümmerte ich mich um die Dose mit dem Geldschlitz. Was soll ich sagen? Eine Nachbarin kaufte 25 Gläser – und wir waren quasi ausverkauft. Den Rest der Ernte benötigen wir für den Eigenbedarf: Es gibt in Büchern und im Internet so viele Rezeptideen mit Honig – auch für Likör…