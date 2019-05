Die Promenade: Sie ist das längste Teilstück der 1852-Meter-Strecke an der Weser. (Maximilian von Lachner)

Es gab immer wieder Versuche, mehr aus der Maritimen Meile zu machen. Und immer wieder sind Vorstöße gescheitert. Mal fehlten Unterstützer, mal mangelte es am Geld. Manchmal beides. Mittlerweile gibt es einen neuen Anlauf – diesmal von einem Bündnis, das es so noch nicht gegeben hat: Sechs Vereine probieren gemeinsam, was einige von ihnen zuvor allein versucht haben. Die Allianz ist eine Arbeitsgemeinschaft. Seit anderthalb Jahren gibt es sie. Einmal im Monat kommen die Partner zusammen. Einige Projekte haben sie inzwischen umgesetzt, andere werden noch geplant. Die Liste der Ideen ist lang. Und wird immer länger.

Was das Vegesacker Ufer zu bieten hat, ist den Verbündeten nicht genug. Sie wollen mehr, vor allem mehr Maritimes, das zusätzliche Besucher an die Meile bringt. Von denen würden alle profitieren, die gemeinsame Sache, um die 1852 Meter lange Strecke an der Weser voranzubringen: das Geschichtenhaus, der Museumshaven, das Vegesack Marketing, der MTV Nautilus, das Schulschiff, der Stadtgarten. Im Vorjahr haben sie sich dafür eingesetzt, dass die Signalstation zur Gezeitenstation umgestaltet wird und der Landgang am Wasser auch zur Flussfahrt werden kann. Was es an der Meile gibt – und wo neue Projekte geplant sind. Ein Überblick.

1. Gläserne Werft: Schiffsbau gab es auf dem Gelände nahe der Schulkenstraße schon lange. Es gehörte zum Vulkan. 1996 übernahm die Bremer Bootsbau Vegesack GmbH das Grundstück. Ab 2006 sollten die Werfthallen gläsern werden. Doch die Pläne scheiterten. Gläsern wurde nur das Restaurant auf dem Grundstück. Seit Herbst ist auch das geschlossen. Mittlerweile gibt es einen potenziellen Käufer: Die Lürssen-Werft will das 1,5 Hektar große Gelände übernehmen. Das Unternehmen plant, es gewerblich zu nutzen.

2.Schlepper „Regina“: Seit fast 30 Jahren liegt das Schiff auf dem Trockenen, quasi nur einen Steinwurf von der Werft entfernt, auf der es gebaut wurde und für die es zum Einsatz kam: beim Vulkan. Der Stapellauf war in den 60er-Jahren, das letzte Anlegemanöver 1987. Seither gehört der Schlepper dem MTV Nautilus. Zwei Jahre lang wurde die „Regina“ von den Mitgliedern restauriert, ehe sie auf der Maritimen Meile an ihren letzten Liegeplatz kam – als technisches Denkmal und Hingucker für Besucher.

3.Stadtgarten: Oben Villen, unten die Weser – und dazwischen zwei Hektar, auf denen Bäume und Büsche aus aller Welt wachsen. Zum Beispiel die Schönfrucht aus China, die Kupfer-Felsenbirne aus den Vereinigten Staaten, die Zierquitte aus Japan. Angelegt wurde der Garten 1790 von Albrecht Wilhelm Roth. 133 Jahre später kaufte die Stadt das Gelände und setzte einen Verein als Verwalter ein. Der Stadtgarten ist mehrfach umgestaltet worden, zuletzt 1988. Seither ist er nicht nur Park, sondern auch Fitnessgelände.

4.Gezeitenstation: Wie den Schlepper „Regina“ hat der MTV Nautilus auch das Schifffahrtsgebäude übernommen. Im Vorjahr wurde es überarbeitet. Helfer erklären, wie Schiffe früher mit Signalen über den Wasserstand der Weser informiert wurden. Momentan wird ein Monitor getestet, den Besucher selbst bedienen sollen, um Antworten auf Fragen zu bekommen. Die Probephase hat die „Vegebüdel“ inzwischen hinter sich. Seit April geht die Barkasse mit Besuchern vom Anleger der Station auf Fahrt. Kostenlos.

5.Utkiek: Der Ausguck am südlichen Ende der Alten Hafenstraße gehörte früher zum Arbeitsplatz des Hafenmeisters. Von dort hatte er die beste Sicht auf ankommende und auslaufende Schiffe. Auch die Frauen der Walfänger standen dort zum Abschied und zur Begrüßung. An diese Zeit erinnert der Kiefer eines Wals, der wie ein Torbogen aufgestellt wurde und als Wahrzeichen Vegesacks gilt. 1987 ist er durch einen Bronzeabguss ersetzt worden. Der Utkiek ist ein Treffpunkt geblieben. Mehrere Restaurants gibt es dort.

6.Spielschiff: Seit 2006 steht das Kletterboot beim Hafen. Gebaut hat es die Bremer Bootsbau Vegesack GmbH. Knapp 100.000 Euro kostete das Schiff aus Holz. Mittlerweile ist es gesperrt. Gutachter haben so viele Mängel festgestellt, dass ein Betreten untersagt wurde. Ob es repariert, saniert oder durch ein Neues ersetzt wird, ist unklar. Momentan gibt es Gespräche zwischen Bauamt, Umweltbetrieb und Sozialbehörde. Fest steht für die Verhandlungspartner bisher nur eines: Das Spielschiff wird von vielen Kindern genutzt.

7.Museumshaven: Einen Hafen hat Vegesack seit Jahrhunderten, aber einen Museumshaven, der nach überlieferter Schreibweise mit V geschrieben wird, hat der Stadtteil erst seit 2006. Mit Geld der Stadt ist er so umgebaut worden, wie es der Museumshavenverein vorgeschlagen hat. Knapp 30 Schiffe liegen zeitweise im Hafen. Manche können gechartet werden und sind über Wochen und Monate weg. Andere werden gerade restauriert, wie die „Alk“, die „Esprit“, die „Lumme“, die „Najade“, die „Pilgrim“ und die „Souverän“.

8. Geschichtenhaus: Der Alte Speicher am Hafen war vieles: Erst Lagerstätte, dann potenzielles Abrissobjekt, später Ausstellungsfläche. Aus dem sogenannten Spicarium, das Ende 2015 geschlossen wurde, machte die Stadt ein Geschichtenhaus – mit neuem Konzept und neuem Träger. Vor zwei Jahren übernahm der Verein Arbeiten für Bremen die Regie in dem historischen Gebäude und für die Beschäftigten. In altertümlichen Kostümen spielen sie nach, wie es früher war, und versuchen so, Vegesacks Vergangenheit anschaulich zu machen.

9. „Schulschiff Deutschland“: 1927 lief das „Schulschiff Deutschland“ bei der Tecklenborg-Werft in Geestemünde vom Stapel. Fast 70 Jahre später kam es an seinen letzten Liegeplatz an die Mündung der Lesum. Seither kommen Jahr für Jahr Tausende Besucher an Bord, um den Rahsegler zu besichtigen. Oder auf ihm zu übernachten. Der Dreimaster ist das letzte erhaltene deutsche Vollschiff. Im Sommer vergangenen Jahres wurde es für einige Wochen wieder zu dem, was es zuvor lange Zeit war: zur Schule. Marinesoldaten übten Manöver.